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6 января, источник: Чемпионат.com

Юрлова: На трассе было много воды, казалось, что лыжи притормаживают

Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт, ставшая 12-й в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе, прокомментировала своё выступление.

Источник: AFP 2017

«Бежалось примерно так же, как во время спринта, просто сегодня трасса была более сырая. Иногда казалось, что лыжи притормаживают, потому что воды много. Но в целом лыжи работали хорошо.

Почему не получилось побороться за место в десятке? Все борются, значит, другие девчонки были чуть сильнее, — передаёт слова Юрловой-Перхт корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.

1.
Кузьмина А.
Словакия
2.
Вирер Д.
Италия
3.
Семеренко В.
Украина
6.01.2018, 14:15 Оберхоф (Германия) Гонка преследования (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Анастасия Кузьмина Словакия 30.49,5
2 Доротея Вирер Италия +01.04,4
3 Вита Семеренко Украина +01.10,2
4 Вероника Новаковска Польша +01.17,1
5 Кайса Мякяряйнен Финляндия +01.23,4
6 Дарья Домрачева Беларусь +01.28,8
7 Лаура Дальмайер Германия +01.29,1
8 Анна Фролина Южная Корея +01.36,0
9 Жюстин Бреза Франция +01.37,0
10 Анаис Бескон Франция +01.37,1
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