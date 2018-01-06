Редакция выбрала самые яркие снимки уходящего года
Юрлова: На трассе было много воды, казалось, что лыжи притормаживают
Россиянка Екатерина
Россиянка Екатерина
«Бежалось примерно так же, как во время спринта, просто сегодня трасса была более сырая. Иногда казалось, что лыжи притормаживают, потому что воды много. Но в целом лыжи работали хорошо.
Почему не получилось побороться за место в десятке? Все борются, значит, другие девчонки были чуть сильнее, — передаёт слова
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|6.01.2018, 14:15
|Оберхоф (Германия)
|Гонка преследования (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Анастасия Кузьмина
|Словакия
|30.49,5
|2
|Доротея Вирер
|Италия
|+01.04,4
|3
|Вита Семеренко
|Украина
|+01.10,2
|4
|Вероника Новаковска
|Польша
|+01.17,1
|5
|Кайса Мякяряйнен
|Финляндия
|+01.23,4
|6
|Дарья Домрачева
|Беларусь
|+01.28,8
|7
|Лаура Дальмайер
|Германия
|+01.29,1
|8
|Анна Фролина
|Южная Корея
|+01.36,0
|9
|Жюстин Бреза
|Франция
|+01.37,0
|10
|Анаис Бескон
|Франция
|+01.37,1