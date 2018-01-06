Российская биатлонистка Кайшева завоевала золото в спринте на четвертом этапе Кубка IBU

Спортсменка преодолела дистанцию за 20 минут 25,2 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второе место заняла француженка Хлоя Шевалье (отставание 7,5 секунды; 0 промахов), третье — норвежка Кайя-Вейен Николайсен (+13,3; 0).

Ранее Кайшева победила в спринте на первом и на втором этапах Кубка IBU нынешнего сезона. Также она стала лучшей в гонке преследования на 10 км на втором этапе Кубка IBU.