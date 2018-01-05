Бьорндален отказался от общения со СМИ после 52-го места в спринте

43-летний спортсмен занял 52-е место, допустив два промаха.



Бьорндален по окончании гонки поздравил своих соотечественников Эмиле Хегле Свендсена и Йоханнеса Бё с попаданием на пьедестал, после чего проигнорировал представителей СМИ и отправился пешком в лес, сообщает NRK. По возвращении с прогулки норвежец также воздержался от комментариев.