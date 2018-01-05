О фильме, посвященному победе сборной СССР по баскетболу в финале Олимпиады-1972.
Бьорндален отказался от общения со СМИ после 52-го места в спринте
Восьмикратный олимпийский чемпион норвежец
Восьмикратный олимпийский чемпион норвежец
43-летний спортсмен занял 52-е место, допустив два промаха.
Бьорндален по окончании гонки поздравил своих соотечественников Эмиле Хегле Свендсена и Йоханнеса Бё с попаданием на пьедестал, после чего проигнорировал представителей СМИ и отправился пешком в лес, сообщает NRK. По возвращении с прогулки норвежец также воздержался от комментариев.
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|5.01.2018, 16:15
|Оберхоф (Германия)
|Спринт (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Мартен Фуркад
|Франция
|25.03,3
|2
|Эмиль Хегле Свендсен
|Норвегия
|+08,1
|3
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+10,2
|4
|Тим Берк
|США
|+20,1
|5
|Тарьей Бе
|Норвегия
|+26,9
|6
|Лукас Хофер
|Италия
|+46,7
|7
|Яков Фак
|Словения
|+47,9
|8
|Беньямин Вегер
|Швейцария
|+48,9
|9
|Михал Крчмарж
|Чехия
|+54,3
|10
|Дмитрий Пидручный
|Украина
|+56,3