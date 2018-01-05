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6 января, источник: Чемпионат.com

Бьорндален отказался от общения со СМИ после 52-го места в спринте

Восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален отказался от общения с прессой после спринта на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

Источник: РИА "Новости"

43-летний спортсмен занял 52-е место, допустив два промаха.

Бьорндален по окончании гонки поздравил своих соотечественников Эмиле Хегле Свендсена и Йоханнеса Бё с попаданием на пьедестал, после чего проигнорировал представителей СМИ и отправился пешком в лес, сообщает NRK. По возвращении с прогулки норвежец также воздержался от комментариев.

1.
Фуркад М.
Франция
2.
Свендсен Э.
Норвегия
3.
Бе Й.
Норвегия
5.01.2018, 16:15 Оберхоф (Германия) Спринт (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Мартен Фуркад Франция 25.03,3
2 Эмиль Хегле Свендсен Норвегия +08,1
3 Йоханнес Бе Норвегия +10,2
4 Тим Берк США +20,1
5 Тарьей Бе Норвегия +26,9
6 Лукас Хофер Италия +46,7
7 Яков Фак Словения +47,9
8 Беньямин Вегер Швейцария +48,9
9 Михал Крчмарж Чехия +54,3
10 Дмитрий Пидручный Украина +56,3
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