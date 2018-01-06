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12:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Деревня Гадюкино. Зачем мучить спортсменов и болельщиков

Ужасная погода, безобразная трасса, запахи алкоголя и табака. Зачем нужен такой биатлон в Оберхофе?

Источник: Reuters

Добро пожаловать в ад

Каждый год, когда большой биатлон возвращается в Оберхоф, главная тема для разговоров среди спортсменов и болельщиков — погода. Дождь и мокрый снег, туман и адский ветер — неизменные спутники соревнований в Тюрингии. Сделать с этим ничего нельзя, можно только смириться. Поэтому и победитель мужского спринта Мартен Фуркад сказал, что из 25 гонок, что он провёл в Оберхофе, в 24 была такая погода, как в пятницу. Ничего нового француз не увидел. Однако самой гонки могло и не быть. Останься утренний густой туман до обеда или пойди дождь чуть сильнее, спринт превратился бы в лотерею. Но если это неизбежность, то зачем так издеваться над людьми?

С «деревней Гадюкино» из скетча Геннадия Хазанова первым сравнил это место лыжник Александр Легков ещё в 2010 году после тренировочного сбора. С тех пор ничего в Оберхофе в лучшую сторону не изменилось. Пару лет назад этап и вовсе отменяли из-за отсутствия снега и переносили в Рупольдинг. В этом году заранее заготовили тонны снега и цистерны селитры, чтобы хоть как-то сохранить до воскресенья остатки трассы.

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О равных условиях спортсмены могут только мечтать. Для стартующих в последней группе трасса превращается в ад, и шансов показать высокий результат у них нет никаких, что в полной мере испытали на себе Алексей Волков, Матвей Елисеев и Светлана Миронова. Кроме того, изобретательные организаторы почти каждый год меняют профиль и усложняют дистанцию. В этот раз подготовили совершенно адский спуск, на котором сразу несколько спортсменок упали и травмировались на тренировках. Только после этого к официальному старту они решили его упростить и сделать контруклон. Так для чего же нужны эти девять кругов ада?

Дань традиции

О том, что два немецких этапа находятся в календаре незаслуженно, разговоры идут уже давно. Изначально Оберхоф и Рупольдинг находились в разных странах, а ГДР и ФРГ были в биатлоне серьёзными соперниками. После объединения они оба вошли в состав январской «золотой классики». Многочисленные немецкие спонсоры отбивали неплохие деньги после Нового года на любви бургеров к биатлону, сосискам, пиву и глювайну. Именно поэтому программа немецких этапов всегда самая растянутая, а билеты самые дорогие. Однако сейчас ситуация меняется, и Оберхоф перестаёт быть одним из самых популярных этапов.

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В первые два дня посещаемость трибун и трассы не превысила 12,5 тысячи, что намного скромнее, чем в новых биатлонных центрах Нове-Место и Ле Гран Борнане. Однако французы и чехи не могут принимать Кубок мира каждый год и вынуждены стоять в очереди вместе с финнами, словенцами, а теперь и россиянами. Через год Кубок мира не будет проходить в нашей стране. Однако в Контиолахти и Тюмени зрители и спортсмены видят настоящую зиму, а не погодный апокалипсис, в Поклюке — прекрасные виды словенских Альп, национальный парк «Триглав» с вековыми елями и солнечный стадион. Даже унылые заокеанские этапы больше радуют пейзажами. В Кэнморе и Форт Кенте ни в январе, ни в феврале проблем со снегом нет.

В табачном дыму под парами глювайна

Так зачем проводить этап в таком месте, где некомфортно ни спортсменам, ни зрителям? Стоять два часа под дождём, чтобы промокнуть до нитки, ещё то удовольствие. А тут Оберхоф собрался и чемпионат мира 2023 года принимать. То есть вместо четырёх-пяти дней мучений биатлонному каравану предстоит провести в этой дыре две недели. Аргумент, как правило, приводится один: в Оберхофе незабываемая атмосфера праздника.

Проявляется она в основном в беспорядочном пьянстве с танцами на столах, которому немецкие и другие любители биатлона предаются с утра и до вечера, прячась от стихии в огромных палатках. Особенно усердствуют в этом норвежцы, для которых новогодний визит на биатлон превращается в марафон по поглощению дешёвого по их меркам алкоголя. Спортсменам такая ситуация несёт мало приятного. Болельщики плотно стоят вдоль трассы, а потому на подъёмах отчётливо чувствуется запах сигарет и глювайна, не имеющий ничего общего со спортом и здоровым образом жизни. Биатлон уже давно стал видом спорта, который развивают не две-три страны, а десятки, а потому немцам пора делиться своими этапами и отказываться от оберхофского болота в пользу куда более живописных, а главное подходящих мест.

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