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5 января, источник: Чемпионат.com

М. Фуркад: Пока не решил, буду ли продолжать карьеру после ОИ-2018

Лидер Кубка мира француз Мартен Фуркад решит, стоит ли продолжать карьеру, после Олимпиады-2018.

Источник: РИА "Новости"

«Пока не решил, буду ли продолжать карьеру.

Отец сказал, что выступлю в Пекине-2022? Я читал его интервью, но это всего лишь его мнение. Я ничего не говорил отцу о своих планах и не просил его давать такие комментарии. Понимаю, он хочет, чтобы я продолжал заниматься биатлоном, как и множество моих болельщиков, но я ещё не принял решения и не приму до окончания Олимпийских игр. Сейчас я полностью сконцентрирован на соревнованиях в Корее, — сказал Фуркад в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Круглову.

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