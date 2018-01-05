Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Яна Кошкина рассказала о съемках в постельных сценах
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Дети сбежали из сада и катались на поезде
Васильева рассказала о домогательствах в кинематографе в СССР
В Британии появятся марки с персонажами «Игры престолов»
Текущие события
Биатлон. Биатлон
5.01
Оберхоф (Германия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
2017
Анси (Франция)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
2017
Анси (Франция)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
2017
Анси (Франция)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Биатлон
2017
Анси (Франция)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
4.01
Оберхоф (Германия)
Спринт (Ж)
Все события
В Киеве десятки тысяч поддержат войска РФ - опасение Тимошенко
Названы самые сексуальные женщины России
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители
Как «Авто Mail.Ru» летал на автомобиле
Российский конькобежец Юсков стал чемпионом Европы
«Бешикташ» попробует приобрести Смолова после продажи Тосуна
Полина Гагарина вышла в свет с новой прической
Неожиданно: Павел Воля позирует абсолютно лысым
Чем нас лечат от похмелья
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Пилота убило дверью самолета при вылете из Финляндии в Россию
В Москве найден мертвым Дмитрий Калинин
Фоторепортажи
14Как будут выглядеть олимпийцы России. 13 правил
14Денис Юсков — чемпион Европы! Лучшие кадры
5 января, источник: Спорт-Экспресс

Фуркад улетает от Бе, россияне хронически не бегут

Норвежец Йоханнес Бе проиграл первый спринт с марта прошлого года, лучший из россиян Матвей Елисеев при точной стрельбе завершил гонку в третьем десятке.

Источник: Спорт-Экспресс

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ. ПРОМАХИ ЙОХАНЕСА

Спринт стал первым стартом в мужской программе Кубка мира в 2018 году. Огромный отпечаток на ход гонки оказал проливной дождь, обрушившийся на Оберхоф. Было понятно, что лыжня долго не продержится, и поэтому быстроногий норвежец Йоханес Бе, стартовавший под 10-м стартовым номером, имел серьезный гандикап перед конкурентами. Особенно, с учетом того, что именно этот биатлонист выиграл последние четыре спринта подряд на этапах Кубка мира. Но на первом же огневом рубеже Бе-младший преподнес антисенсацию, промахнувшись дважды. Мартен Фуркад не мог не воспользоваться таким подарком — обладатель желтого бипа не рвал жилы на дистанции и не торопился на стрельбище, но вел себя очень уверенно, по-гроссмейстерски. Пройдя оба огневых рубежа без ошибок, француз не позволил усомниться в своем превосходстве.

Во время загрузки произошла ошибка.

СТАБИЛЬНОСТЬ. РОССИЙСКОЕ БЕЗМЕДАЛЬЕ

Российская команда продолжила катастрофический сезон, вновь удивив неконкурентной скоростью на лыжне. Лучший из наших парней Матвей Елисеев при точной стрельбе проиграл Фуркаду на дистанции почти полторы минуты. Более-менее сносно из россиян бежал только Александр Логинов, но ему помешали три промаха. Лидер мужской сборной Антон Шипулин занял 28-е место, худшее для себя в нынешнем сезоне. С учетом приближающейся Олимпиады все это крайне печально. После гонки россияне говорили, что выступают под нагрузками и постепенно набирают форму. Но уверенности в том, что в Пхенчхане у нас все будет хорошо, при таком раскладе нет никакой.

Во время загрузки произошла ошибка.

РАЗДРАЖЕНИЕ. ФАКТОР ЛАПШИНА

В итоге лучшим из наших вновь оказался Тимофей Лапшин, перешедший в сборную Кореи и делающий олимпийскую ставку именно на спринт. Конечно, Пхенчхан всех рассудит, но явный прогресс Тимофея после ухода из российской команды на фоне беспросветных неудач наших биатлонистов начинает сильно раздражать. Особенно с учетом того, что в спринте в Оберхофе впереди россиян оказался еще один наш бывший соотечественник — Сергей Бочарников из команды Белоруссии.

ГЕРОЙ

Эмиль Хегле Свендсен пропустил два этапа Кубка мира из трех из-за непонятной болезни и ссылкой на «усталость». Возвращение норвежского ветерана получилось триумфальным — второе место. Стартуй Свендсен в первой группе и имей за плечами больше стартов, он наверняка мог бы составить конкуренцию самому Фуркаду. Но в любом случае, Эмиль Хегле сделал отличную заявку на попадание в олимпийскую заявку своей сборной. В отличие от спустившего с гор другого суперветерана из Норвегии — Оле Эйнара Бьорндалена, показавшего не удовлетворительный для себя результат в шестом десятке.

Во время загрузки произошла ошибка.

ЦИФРА. 9 ПОДИУМОВ ИЗ 9

Мартен Фуркад выиграл 66-ю гонку в карьере в 124-й раз взошел на подиум. В нынешнем сезоне француз получал медали во всех девяти личных гонках, в которых принимал участие. Нынешняя победа позволила Мартена увеличить отрыв от Йоханеса Бе в общем зачете Кубка мира.

ЦИТАТА. НЕ ЖДАЛИ

— Это не то, чего мы ждали и не то, чего нам обещали некоторые люди. Мы понимаем, что это не наш потолок, но пока не знаем, что нужно сделать. А принимать решения нужно уже сейчас, — заявил после финиша в эфире «Матч ТВ» Антон Бабиков.

ОЖИДАНИЕ. ДОЖИВЕМ ДО СУББОТЫ

Обе гонки преследования пройдут в Оберхофе завтра. Россиянам с таким бегом будет нелегко претендовать даже на первую десятку. Хотя «постепенный набор формы» рано или поздно должен вылиться в достойные места, но это навряд ли случится на этом этапе. Пока в функциональной яме, похоже, находится даже недавний триумфатор Рождественской гонки в Гельзенкирхене Алексей Волков, занявший в спринте 55-е место.

1.
Фуркад М.
Франция
2.
Свендсен Э.
Норвегия
3.
Бе Й.
Норвегия
5.01.2018, 16:15 Оберхоф (Германия) Спринт (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Мартен Фуркад Франция 25.03,3
2 Эмиль Хегле Свендсен Норвегия +08,1
3 Йоханнес Бе Норвегия +10,2
4 Тим Берк США +20,1
5 Тарьей Бе Норвегия +26,9
6 Лукас Хофер Италия +46,7
7 Яков Фак Словения +47,9
8 Беньямин Вегер Швейцария +48,9
9 Михал Крчмарж Чехия +54,3
10 Дмитрий Пидручный Украина +56,3
Смотреть полные результаты гонки

Главный трансферный инсайд дня! Про Смолова и не только
Ультиматум Месси. Чем грозит «Барселоне» независимость Каталонии
Российский конькобежец Юсков стал чемпионом Европы
«Бешикташ» попробует приобрести Смолова после продажи Тосуна
«Без допинга вы ничего не можете». Немцы подозревают русских
«Ростов» подписал футболиста сборной Исландии
Матч «Црвена Звезда» — ЦСКА пройдет без зрителей
Спорт-Экспресс
Авто
МВД хочет серьезно ужесточить ПДД В России в 2018 году могут серьезно ужесточить наказание за систематические нарушения ПДД, передает агентство ТАСС
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
Запоминайте эти имена: 12 главных новых звезд года Герои этой подборки снимаются не первый год — многие из них широко известны в узких кругах. 2018 год выведет их карьеру на качественно новый уровень — именно они исполняют главные роли в самых ожидаемых кинопремьерах
Недвижимость
В Израиле построили башню из Lego рекордной высоты
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Названы 15 крупнейших ипотечных кредиторов России
Леди
Что почитать на каникулах: 5 отличных книг о моде Прочитанное будет особенно актуально после праздников: для поддержания великосветской беседы с друзьями и коллегами.
Дети
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми Современные дети вряд ли поймут, в чем ценность этих вещей, а вот у тех, кто вырос в 90-е, они вызовут прилив нежности и ностальгии по собственному детству – без смартфонов, интернета и соцсетей.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь