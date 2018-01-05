Фуркад улетает от Бе, россияне хронически не бегут
Норвежец Йоханнес Бе проиграл первый спринт с марта прошлого года, лучший из россиян Матвей Елисеев при точной стрельбе завершил гонку в третьем десятке.
Норвежец Йоханнес Бе проиграл первый спринт с марта прошлого года, лучший из россиян Матвей Елисеев при точной стрельбе завершил гонку в третьем десятке.
КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ. ПРОМАХИ ЙОХАНЕСА
Спринт стал первым стартом в мужской программе Кубка мира в 2018 году. Огромный отпечаток на ход гонки оказал проливной дождь, обрушившийся на Оберхоф. Было понятно, что лыжня долго не продержится, и поэтому быстроногий норвежец Йоханес Бе, стартовавший под 10-м стартовым номером, имел серьезный гандикап перед конкурентами. Особенно, с учетом того, что именно этот биатлонист выиграл последние четыре спринта подряд на этапах Кубка мира. Но на первом же огневом рубеже
СТАБИЛЬНОСТЬ. РОССИЙСКОЕ БЕЗМЕДАЛЬЕ
Российская команда продолжила катастрофический сезон, вновь удивив неконкурентной скоростью на лыжне. Лучший из наших парней Матвей Елисеев при точной стрельбе проиграл Фуркаду на дистанции почти полторы минуты.
РАЗДРАЖЕНИЕ. ФАКТОР ЛАПШИНА
В итоге лучшим из наших вновь оказался Тимофей Лапшин, перешедший в сборную Кореи и делающий олимпийскую ставку именно на спринт. Конечно, Пхенчхан всех рассудит, но явный прогресс Тимофея после ухода из российской команды на фоне беспросветных неудач наших биатлонистов начинает сильно раздражать. Особенно с учетом того, что в спринте в Оберхофе впереди россиян оказался еще один наш бывший соотечественник — Сергей Бочарников из команды Белоруссии.
ГЕРОЙ
Эмиль Хегле Свендсен пропустил два этапа Кубка мира из трех
ЦИФРА. 9 ПОДИУМОВ ИЗ 9
Мартен Фуркад выиграл 66-ю гонку в карьере в 124-й раз взошел на подиум. В нынешнем сезоне француз получал медали во всех девяти личных гонках, в которых принимал участие. Нынешняя победа позволила Мартена увеличить отрыв от Йоханеса Бе в общем зачете Кубка мира.
ЦИТАТА. НЕ ЖДАЛИ
— Это не то, чего мы ждали и не то, чего нам обещали некоторые люди. Мы понимаем, что это не наш потолок, но пока не знаем, что нужно сделать. А принимать решения нужно уже сейчас, — заявил после финиша в эфире «Матч ТВ» Антон Бабиков.
ОЖИДАНИЕ. ДОЖИВЕМ ДО СУББОТЫ
Обе гонки преследования пройдут в Оберхофе завтра. Россиянам с таким бегом будет нелегко претендовать даже на первую десятку. Хотя «постепенный набор формы» рано или поздно должен вылиться в достойные места, но это навряд ли случится на этом этапе. Пока в функциональной яме, похоже, находится даже недавний триумфатор Рождественской гонки в Гельзенкирхене Алексей Волков, занявший в спринте 55-е место.
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|5.01.2018, 16:15
|Оберхоф (Германия)
|Спринт (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Мартен Фуркад
|Франция
|25.03,3
|2
|Эмиль Хегле Свендсен
|Норвегия
|+08,1
|3
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+10,2
|4
|Тим Берк
|США
|+20,1
|5
|Тарьей Бе
|Норвегия
|+26,9
|6
|Лукас Хофер
|Италия
|+46,7
|7
|Яков Фак
|Словения
|+47,9
|8
|Беньямин Вегер
|Швейцария
|+48,9
|9
|Михал Крчмарж
|Чехия
|+54,3
|10
|Дмитрий Пидручный
|Украина
|+56,3