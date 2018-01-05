Фуркад улетает от Бе, россияне хронически не бегут

Источник: Спорт-Экспресс

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ. ПРОМАХИ ЙОХАНЕСА

Спринт стал первым стартом в мужской программе Кубка мира в 2018 году. Огромный отпечаток на ход гонки оказал проливной дождь, обрушившийся на Оберхоф. Было понятно, что лыжня долго не продержится, и поэтому быстроногий норвежец Йоханес Бе, стартовавший под 10-м стартовым номером, имел серьезный гандикап перед конкурентами. Особенно, с учетом того, что именно этот биатлонист выиграл последние четыре спринта подряд на этапах Кубка мира. Но на первом же огневом рубеже Бе-младший преподнес антисенсацию, промахнувшись дважды. Мартен Фуркад не мог не воспользоваться таким подарком — обладатель желтого бипа не рвал жилы на дистанции и не торопился на стрельбище, но вел себя очень уверенно, по-гроссмейстерски. Пройдя оба огневых рубежа без ошибок, француз не позволил усомниться в своем превосходстве.

СТАБИЛЬНОСТЬ. РОССИЙСКОЕ БЕЗМЕДАЛЬЕ

Российская команда продолжила катастрофический сезон, вновь удивив неконкурентной скоростью на лыжне. Лучший из наших парней Матвей Елисеев при точной стрельбе проиграл Фуркаду на дистанции почти полторы минуты. Более-менее сносно из россиян бежал только Александр Логинов, но ему помешали три промаха. Лидер мужской сборной Антон Шипулин занял 28-е место, худшее для себя в нынешнем сезоне. С учетом приближающейся Олимпиады все это крайне печально. После гонки россияне говорили, что выступают под нагрузками и постепенно набирают форму. Но уверенности в том, что в Пхенчхане у нас все будет хорошо, при таком раскладе нет никакой.

РАЗДРАЖЕНИЕ. ФАКТОР ЛАПШИНА

В итоге лучшим из наших вновь оказался Тимофей Лапшин, перешедший в сборную Кореи и делающий олимпийскую ставку именно на спринт. Конечно, Пхенчхан всех рассудит, но явный прогресс Тимофея после ухода из российской команды на фоне беспросветных неудач наших биатлонистов начинает сильно раздражать. Особенно с учетом того, что в спринте в Оберхофе впереди россиян оказался еще один наш бывший соотечественник — Сергей Бочарников из команды Белоруссии.

ГЕРОЙ

Эмиль Хегле Свендсен пропустил два этапа Кубка мира из трех из-за непонятной болезни и ссылкой на «усталость». Возвращение норвежского ветерана получилось триумфальным — второе место. Стартуй Свендсен в первой группе и имей за плечами больше стартов, он наверняка мог бы составить конкуренцию самому Фуркаду. Но в любом случае, Эмиль Хегле сделал отличную заявку на попадание в олимпийскую заявку своей сборной. В отличие от спустившего с гор другого суперветерана из Норвегии — Оле Эйнара Бьорндалена, показавшего не удовлетворительный для себя результат в шестом десятке.

ЦИФРА. 9 ПОДИУМОВ ИЗ 9

Мартен Фуркад выиграл 66-ю гонку в карьере в 124-й раз взошел на подиум. В нынешнем сезоне француз получал медали во всех девяти личных гонках, в которых принимал участие. Нынешняя победа позволила Мартена увеличить отрыв от Йоханеса Бе в общем зачете Кубка мира.

ЦИТАТА. НЕ ЖДАЛИ

— Это не то, чего мы ждали и не то, чего нам обещали некоторые люди. Мы понимаем, что это не наш потолок, но пока не знаем, что нужно сделать. А принимать решения нужно уже сейчас, — заявил после финиша в эфире «Матч ТВ» Антон Бабиков.

ОЖИДАНИЕ. ДОЖИВЕМ ДО СУББОТЫ