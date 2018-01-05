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5 января, источник: Р-Спорт

Елисеев: Трасса на этапе КМ в Оберхофе ужасная, а в ее центре — болото

Российский биатлонист Матвей Елисеев раскритиковал состояние трассы после финиша спринтерской гонки на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Источник: РИА "Новости"

В пятницу Елисеев стал лучшим из россиян, показав 21-й результат и отстав от победившего француза Мартена Фуркада на 1 минуту 27,5 секунды.

«От результата никакого удовлетворения. Даже если бы я был шестым среди нашей команды, но на том же 20-м месте, я был бы рад больше, — приводит слова Елисеева официальный сайт Союза биатлонистов России. — Трасса ужасная. Здесь никаких вопросов нет. Конечно, это мешает. Приходится все время думать, как пройти — справа, слева. В центре трассы просто болото, где его нет — лед, и лыжи соскальзывают».

«Что касается погоды, в итоге впереди почти все те же спортсмены. Так что, похоже, погода на результаты не влияет. Перед преследованием у меня нормальная позиция. Главное, чтобы я дошел до конца этой дистанции. Сегодня мне очень тяжело было», — добавил россиянин.

1.
Фуркад М.
Франция
2.
Свендсен Э.
Норвегия
3.
Бе Й.
Норвегия
5.01.2018, 16:15 Оберхоф (Германия) Спринт (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Мартен Фуркад Франция 25.03,3
2 Эмиль Хегле Свендсен Норвегия +08,1
3 Йоханнес Бе Норвегия +10,2
4 Тим Берк США +20,1
5 Тарьей Бе Норвегия +26,9
6 Лукас Хофер Италия +46,7
7 Яков Фак Словения +47,9
8 Беньямин Вегер Швейцария +48,9
9 Михал Крчмарж Чехия +54,3
10 Дмитрий Пидручный Украина +56,3
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