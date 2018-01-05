Елисеев: Трасса на этапе КМ в Оберхофе ужасная, а в ее центре — болото

«От результата никакого удовлетворения. Даже если бы я был шестым среди нашей команды, но на том же 20-м месте, я был бы рад больше, — приводит слова Елисеева официальный сайт Союза биатлонистов России. — Трасса ужасная. Здесь никаких вопросов нет. Конечно, это мешает. Приходится все время думать, как пройти — справа, слева. В центре трассы просто болото, где его нет — лед, и лыжи соскальзывают».