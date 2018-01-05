Елисеев: Трасса на этапе КМ в Оберхофе ужасная, а в ее центре — болото
Российский биатлонист Матвей Елисеев раскритиковал состояние трассы после финиша спринтерской гонки на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Российский биатлонист Матвей Елисеев раскритиковал состояние трассы после финиша спринтерской гонки на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
В пятницу Елисеев стал лучшим из россиян, показав 21-й результат и отстав от победившего француза Мартена Фуркада на 1 минуту 27,5 секунды.
«От результата никакого удовлетворения. Даже если бы я был шестым среди нашей команды, но на том же 20-м месте, я был бы рад больше, — приводит слова Елисеева официальный сайт Союза биатлонистов России. — Трасса ужасная. Здесь никаких вопросов нет. Конечно, это мешает. Приходится все время думать, как пройти — справа, слева. В центре трассы просто болото, где его нет — лед, и лыжи соскальзывают».
«Что касается погоды, в итоге впереди почти все те же спортсмены. Так что, похоже, погода на результаты не влияет. Перед преследованием у меня нормальная позиция. Главное, чтобы я дошел до конца этой дистанции. Сегодня мне очень тяжело было», — добавил россиянин.
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|5.01.2018, 16:15
|Оберхоф (Германия)
|Спринт (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Мартен Фуркад
|Франция
|25.03,3
|2
|Эмиль Хегле Свендсен
|Норвегия
|+08,1
|3
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+10,2
|4
|Тим Берк
|США
|+20,1
|5
|Тарьей Бе
|Норвегия
|+26,9
|6
|Лукас Хофер
|Италия
|+46,7
|7
|Яков Фак
|Словения
|+47,9
|8
|Беньямин Вегер
|Швейцария
|+48,9
|9
|Михал Крчмарж
|Чехия
|+54,3
|10
|Дмитрий Пидручный
|Украина
|+56,3