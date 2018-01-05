Антон Бабиков: Это не наш потолок, но не получается себя реализовать

— Много проиграли Бе и от остальных было большое отставание, — сказал во флеш-интервью Бабиков. — Это точно не то, что мы от себя ожидали. Надо много анализировать и понять, что не так. Нагрузки? Мы их пока не отпускали. Лучше бежит тот, кто делает больше всего по своим ощущениям и никого не слушает.