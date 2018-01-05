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5 января, источник: Спорт-Экспресс

Антон Бабиков: Это не наш потолок, но не получается себя реализовать

Россиянин Антон Бабиков после спринта на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе отметил, что ожидал от себя лучшего результата.

Источник: РИА "Новости"

Спортсмен также добавил, что способен на большее.

— Много проиграли Бе и от остальных было большое отставание, — сказал во флеш-интервью Бабиков. — Это точно не то, что мы от себя ожидали. Надо много анализировать и понять, что не так. Нагрузки? Мы их пока не отпускали. Лучше бежит тот, кто делает больше всего по своим ощущениям и никого не слушает.

Трудно и, конечно, хочется лучшего результата. Это не наш потолок, но не получается себя реализовать. В чем причина, не понять. Если на тренировке что-то не получается, то ты понимаешь, что это не то, что твой максимум, а даже не средний результат.

1.
Фуркад М.
Франция
2.
Свендсен Э.
Норвегия
3.
Бе Й.
Норвегия
5.01.2018, 16:15 Оберхоф (Германия) Спринт (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Мартен Фуркад Франция 25.03,3
2 Эмиль Хегле Свендсен Норвегия +08,1
3 Йоханнес Бе Норвегия +10,2
4 Тим Берк США +20,1
5 Тарьей Бе Норвегия +26,9
6 Лукас Хофер Италия +46,7
7 Яков Фак Словения +47,9
8 Беньямин Вегер Швейцария +48,9
9 Михал Крчмарж Чехия +54,3
10 Дмитрий Пидручный Украина +56,3
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