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Антон Бабиков: Это не наш потолок, но не получается себя реализовать
Россиянин Антон Бабиков после спринта на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе отметил, что ожидал от себя лучшего результата.
Россиянин Антон Бабиков после спринта на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе отметил, что ожидал от себя лучшего результата.
Спортсмен также добавил, что способен на большее.
— Много проиграли Бе и от остальных было большое отставание, — сказал во
Трудно и, конечно, хочется лучшего результата. Это не наш потолок, но не получается себя реализовать. В чем причина, не понять. Если на тренировке
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|5.01.2018, 16:15
|Оберхоф (Германия)
|Спринт (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Мартен Фуркад
|Франция
|25.03,3
|2
|Эмиль Хегле Свендсен
|Норвегия
|+08,1
|3
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+10,2
|4
|Тим Берк
|США
|+20,1
|5
|Тарьей Бе
|Норвегия
|+26,9
|6
|Лукас Хофер
|Италия
|+46,7
|7
|Яков Фак
|Словения
|+47,9
|8
|Беньямин Вегер
|Швейцария
|+48,9
|9
|Михал Крчмарж
|Чехия
|+54,3
|10
|Дмитрий Пидручный
|Украина
|+56,3