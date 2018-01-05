Фуркадовы сокровища. Сколько и как зарабатывает биатлонист Мартен Фуркад
Мартен Фуркад зарабатывает честным трудом и даже платит налоги. Об этом он рассказал в своей автобиографии.
Мартен Фуркад зарабатывает честным трудом и даже платит налоги. Об этом он рассказал в своей автобиографии.
Еще в ноябре прошлого года на прилавки Франции вышла книга Мартена Фуркада о самом себе «Моя мечта о золоте и снеге». Совсем скоро она должна быть переведена на русский язык, а пока Forbes изучил фундаментальный труд француза в оригинале, нашел и перевел оттуда интересные
Мартен Фуркад — самый успешный биатлонист 21 века. С этим трудно поспорить, поскольку на счету спортсмена два золота Олимпиад, 11 титулов чемпиона мира, вагон и маленькая тележка других трофеев, среди которых и шесть Хрустальных глобусов. Но несмотря на такой успех и популярность, Фуркад занимается исключительно спортом. У него нет заводов, фабрик, компаний по производству всего на свете, объектов и прочих «мирских забот», приносящих дивиденды.
Единственное, чем озаботился биатлонист еще на заре своей карьеры — создал маленькую компанию Martin Fourcade. Для чего? Чтобы с ним могли взаимодействовать будущие спонсоры. То есть человек настолько был уверен в собственном успехе, что заранее все продумал! А ведь он мог и не стать биатлонистом, поскольку сначала склонялся к лыжным гонкам. Но трофеи в биатлоне, в отличие от лыж, покоряются и тем, кто младше 25 лет. Вот Фуркад и решил начать именно с него. А в лыжи вернуться можно всегда. Еще одно подтверждение того, что у Мартена все всегда продумано до мелочей.
Фуркад и правда начал выигрывать, причем все подряд и в огромных объемах.
Но в плане выбора партнеров Фуркад очень избирателен. «Я — сторонник философии “меньше, да лучше”. Не могу представить себя рекламирующим то, что мне не нравится», — пишет Мартен. Мало того, у биатлониста никогда не было агента, который бы занимался поиском спонсоров и имел с каждого контракта немалый процент. Зачем, если Фуркад хочет и будет рекламировать то, что любит, носит и чем пользуется сам. На случай работы со спонсорами у олимпийского чемпиона есть адвокат. Именно он оценивает все риски от будущей сделки и получает за свою работу оплату исключительно по часам.
Как только Фуркад ставит подпись под контрактом, то лично начинает взаимодействовать со спонсором."С
За всю спортивную карьеру Мартен заработал 1,5 млн евро, за прошлый сезон — 380 тысяч евро. Но Фуркад добросовестный налогоплательщик. Так он пишет о себе в своей книге и нет причин ему не верить. Французская налоговая система весьма сурово к «богатеньким Буратино», а олимпийское золото — никогда не бывает поблажкой. «Я не прибегаю ни к каким хитрым схемам минимизации налоговых обязательств. Плачу честно и сполна ― отдаю свыше 40%. И нахожу это справедливым ― государство позволило мне вырасти в большого спортсмена бесплатно: школа, тренировки, участие в соревнованиях. И теперь мой черед внести свой вклад в то, чтобы эта система продолжала работать и работать бесплатно», — рассказывает Фуркад.
Биатлонист и правда верит не только в себя, но и в то, что после него во французский биатлон должны прийти «честолюбивые дублеры» и побить его рекорды. Но когда это случится, сам Мартен Фуркад, по его же словам, уже должен будет исполнить свою давнюю мечту — «купить землю и построить дом своей мечты».