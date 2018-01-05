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5 января, источник: Чемпионат.com

Шипулин и Юрлова-Перхт сохранили лидерство в рейтинге Союза биатлонистов России

По итогам декабрьских соревнований был сформирован новый рейтинг Союза биатлонистов России.

Источник: РИА "Новости"

У мужчин лидирует олимпийский чемпион Игр 2014 года в Сочи Антон Шипулин (715 очков). Второе место занимает Антон Бабиков (551), третье — Александр Логинов (517). Зачёт Кубка России возглавляет Алексей Корнев (236).

В женском рейтинге лидером является Екатерина Юрлова-Перхт (578). Вторую строчку занимает Татьяна Акимова (424), третью — Ульяна Кайшева (392). В зачёте Кубка России лидирует Анастасия Морозова (262).

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