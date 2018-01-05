Беседа с одним из героев того матча - Иваном Едешко.
Шипулин и Юрлова-Перхт сохранили лидерство в рейтинге Союза биатлонистов России
По итогам декабрьских соревнований был сформирован новый рейтинг Союза биатлонистов России.
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По итогам декабрьских соревнований был сформирован новый рейтинг Союза биатлонистов России.
У мужчин лидирует олимпийский чемпион Игр 2014 года в Сочи Антон Шипулин (715 очков). Второе место занимает Антон Бабиков (551), третье — Александр Логинов (517). Зачёт Кубка России возглавляет Алексей Корнев (236).
В женском рейтинге лидером является Екатерина