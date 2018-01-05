«Без допинга вы ничего не можете». Немцы подозревают всех русских

Источник: РИА "Новости"

«Кулинар» на тропе войны

Оберхоф — удивительное место. На редкость депрессивная погода здесь сочетается с теплом и приятным гостеприимством организаторов. Они готовы разбиться в лепёшку, чтобы отвезти корреспондента на машине в какую-то Тьмутаракань, где он вынужден был селиться, так как поблизости все места забронированы ещё много веков назад. Русских здесь всегда любили и хорошо принимали, но сейчас представители седьмой части суши ассоциируются вовсе не с медведями, водкой, икрой и балалайкой, а с допингом, мафией и возвращением даже в спорт «холодной войны». Эти «запретные» темы проскальзывают в каждом разговоре.

Вот в четверг утром встретился я за чашкой кофе с комментатором «Евроспорта» Зиги Хайнрихом, который мне всегда казался милым дедулей без дули в кармане. Интеллигентным, вежливым, знающим в биатлоне всё вплоть до любимых рецептов каждого спортсмена. Об этом он даже книгу написал и в своё время предлагал мне её купить. А потом её раздавали бесплатно. Однако стоило завести пластинку про Логинова и Старых, а точнее, про их олимпийские перспективы, как почти Санта-Клаус превратился в раненого и злого зверя и заговорил лозунгами. Если коротко, суть в том, что мы, русские, виноваты перед всем миром и должны каяться, каяться и ещё раз каяться, а половинчатое решение МОК — это плевок в сторону чистых спортсменов.

— Столько допинга, сколько было у России за последние 10 лет, не было ни у кого.

— Мошенничество в Сочи было при поддержке государства, а потому все спортсмены, выступавшие там, были частью системы и должны нести наказание.

— Мутко — настоящий мафиози и должен сидеть в тюрьме, а жизни Родченкова КГБ будет угрожать ещё долгие годы.

— Допингисты должны отстраняться пожизненно, потому что их деяние хуже воровства и ломает жизнь чистым спортсменам.

Кому конкретно сломал жизнь Логинов, мне узнать так и не удалось, но герр Зиги не хочет его видеть на биатлоне и не стесняется говорить об этом прямо — «на герр и всё». Вся европейская толерантность у него улетучивается, когда речь заходит о тех, кто смеет думать иначе и придерживается других взглядов. Но при этом он всякий раз подчёркивает, что не против России и русских, а против допинга как явления, а наша страна очень хорошая и ему нравится.

«Русский спорт полностью поражён допингом»

То же самое говорят местные жители Тюрингии, тщательно выгребающие для этого остатки русского словарного запаса, заложенного ещё в школах советской эпохи. Но если раньше всё общение проходило на позитиве, а главной темой был сам биатлон, то сейчас их интересует политика. Иногда мне кажется, их больше волнуют предстоящие в России президентские выборы, чем самих россиян. «Ты за кого будешь голосовать, надеюсь, не за Путина, — говорит водитель Мартин, который в прошлом году охотно учил меня немецкому. — Ты же знаешь, что Навального не допустили до выборов, потому что он бы их выиграл. А как в России люди живут под санкциями, их жизнь стала заметно хуже?».

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Естественно, мои ответы никакого значения не имели, так как у человека уже сложилась целостная картина мира, выстроенная немецкими СМИ, поколебать которую не могли бы никакие контраргументы. Но при этом пропаганда и зомбоящик — это у нас, а у них свободные СМИ, называющие вещи своими именами. Какое это всё имеет отношение к спорту? Дело в том, что доклад Макларена никто, конечно, не читал, но с его публикацией одной аксиомой в головах немецких обывателей стало больше. «Русский спорт полностью поражён допингом. Чистых спортсменов у вас уже не осталось, а потому мы вправе подозревать каждого».

И знаете какой приводят главный аргумент?

Правильно, результаты этого сезона. «Вот стали вас тщательно проверять, а без допинга вы выигрывать не способны». Всё просто и прямо как рельса, но ведь и возразить нечего. И ладно бы Мартин был такой один, но ведь то же самое говорили и простые обыватели на церемонии открытия этапа в Оберхофе, и соседи по отелю за завтраком, и даже берлинские таксисты.

И на восьмом десятке можно жить ярко

Болельщик номер один биатлона Норберт Штарке, известный своей могучей шляпой и лихо закрученными седыми усами, здесь настоящая рок-звезда. Ему не удаётся пройти и десяти метров, чтобы не окликнули просьбой сфотографироваться или оставить автограф. Свою популярность он решил монетизировать, и уже пять лет собирает пожертвования на благо детской спортивной школы родного Кёльна. За день получается собрать до пары сотен евро, а желающих угостить его бесплатным алкоголем столько, что, по признанию самого Норберта, если бы он принимал эти предложения, давно бы уже спился и умер.

Источник: Чемпионат.com

Особенно любят старину Норберта россияне, которым он отвечает взаимностью. «В этом году я приеду в Россию дважды, — делится Штарке. — Во-первых, на Кубок мира в Тюмени. Я рад, что наконец-то этот этап состоится. Два года назад организаторы пригласили меня на чемпионат Европы, но я опоздал на рейс из Кёльна в Дюссельдорф и пропустил чартер. Было очень обидно. Во-вторых, я приеду к вам на чемпионат мира по футболу, где буду поддерживать сборную Германии». В общем, своим примером ветеран лишний раз доказывает, что и на восьмом десятке жизнь может быть яркой и насыщенной.

«Это тебе какие-то неправильные немцы попадались, — утешает меня известный болельщик “Спартака” и биатлона Михаил Комаров. — Вот фото с моим приятелем Кристианом Хенселером. Он из Берлина и возглавляет местный фан-клуб биатлона. Человек с твёрдой жизненной позицией, много читает и не скрывает своих непопулярных для Германии взглядов. А на фоне своей любви к России и приобрёл такую футболку». Всё же не всё так однозначно в Германии, если Ангела Меркель третий месяц не может сформировать правительство, а партия «Альтернатива для Германии» становится одной из главных политических сил на этой арене.