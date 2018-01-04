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4 января, источник: Чемпионат.com

Кузьмина: От Шипулина ждите хороших результатов уже завтра

Кузьмина продолжает удивлять, верить в брата, ставить высокие задачи и благодарить российских болельщиков.

Источник: РИА "Новости"

Анастасия Кузьмина одержала в этом сезоне уже третью победу, уверенно выиграв спринт в Оберхофе. Экс-россиянка, а ныне представительница Словакии укрепилась в статусе лидера общего зачёта и в свой последний полноценный сезон в биатлоне намерена вести борьбу за хрустальный трофей. После гонки Анастасия пообщалась со спецкором «Чемпионата».

— Такое впечатление, что у вас и не было рождественской паузы. Вы по-прежнему в столь же прекрасной форме, что и раньше?
— Во время рождественских каникул мы провели сбор в Поклюке. Мне очень помогла совместная работа с девчонками из российской и украинской команд. Приятно, что мы не были там одни. Кроме того, со мной были дети. Я смогла и отдохнуть, и потренироваться. Нахождение на сборе с близкими — это то, чего мне не хватало по ходу сезона. Это помогло мне зарядиться энергией и начать всё с чистого листа.

— Сейчас где ваши дети?
— В Словакии с бабушкой и дедушкой.

 — А кто в Тюмени?
— Мои родители и сестра.

— В Поклюке, наверное, совсем другие погодные условия?
— Они там отличные. У нас было 20 км трассы, и два дня снегопада помогли нам почувствовать всю новогоднюю атмосферу.

— В Оберхофе вы помните более ужасную погоду, чем сегодня?
— Самое плохое я стараюсь из головы выбрасывать, а оставляю только яркие и приятные воспоминания. Оберхоф в этот раз ничем новым не удивил. Дождь, снег и туман традиционны для этих мест. Мне только жаль болельщиков, которые подолгу нас поддерживают на трибунах. Для спортсменов пробежать получасовую гонку не так тяжело, как несколько часов мокнуть на трибунах.

— Словацких болельщиков я здесь не встречал, а россиян в Оберхофе много. Чувствовали их поддержку?
— Конечно. Оберхоф интересен тем, что чувствуешь энергию болельщиков по всей трассе, и она гонит тебя вперёд.

— Красно-жёлтый номер тоже гнал вас или наоборот давил ответственностью?
— Наверное, самое большое волнение было в конце декабря, когда я узнала, что на рождественские каникулы ухожу в жёлтой майке лидера. Я знала, что на спринте буду стартовать в красно-жёлтой майке, но сумела все эмоции оставить в старом году, а в новый прийти спокойно. Я смогла удержать форму за счёт хорошего сбора.

— Действительно ли самый крутой спуск на этой трассе так опасен, что многие на нём падают или его боятся?
— Здесь в Оберхофе спуски меняют каждый год. Для меня этот спуск был в новинку. Вчера на тренировке он был опаснее, а сейчас организаторы его оградили. Там нужно держать стойку и цепляться за трассу ногами.

— С Антоном в Оберхофе вы уже виделись. Чего ждать от него завтра?
— С Антошкой мы не были вместе на каникулах. После декабря я решила дать ему передышку и не давить с расспросами. Он сам в состоянии прийти в себя и справиться со своей формой и эмоциями. Думаю, от него стоит ожидать хороших результатов уже в завтрашней гонке, а уж к Олимпиаде он способен себя хорошо подвести. Я верю в брата и готова его поддерживать. В декабре он выступал на фоне загрузки. Все последние годы он борется за лидирующие позиции, а слабые результаты всегда не дают ему покоя. Сейчас мы живём в одном отеле, но ещё не было возможности полноценно пообщаться. Думаю, в дальнейшем мы проведём время вместе.

 — Подводить себя к Олимпиаде он мог бы поучиться у вас. Как вам удаётся делать это каждые четыре года?
— Я не знаю никаких особых секретов, кроме упорной работы и чёткого плана подготовки. Сложно сказать, подойду ли я в такой хорошей форме к Олимпиаде. Но мне интересно самой узнать, на что я способна. Я стараюсь получать удовольствие от каждого дня и бороться в каждой гонке, в том числе за лидерство в общем зачёте. Перед Олимпиадой мы обязательно что-то придумаем, чтобы вернуть мою форму, причём не только на трассе, но и на стрельбище.

1.
Кузьмина А.
Словакия
2.
Мякяряйнен К.
Финляндия
3.
Виткова В.
Чехия
4.01.2018, 14:30 Оберхоф (Германия) Спринт (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Анастасия Кузьмина Словакия 22.23,7
2 Кайса Мякяряйнен Финляндия +35,4
3 Вероника Виткова Чехия +40,1
4 Франциска Хильдебранд Германия +47,0
5 Жюстин Бреза Франция +53,4
6 Вероника Новаковска Польша +01.07,6
7 Дарья Домрачева Беларусь +01.07,9
8 Лина Перссон Швеция +01.11,1
9 Джулия Рэнсом Канада +01.13,6
10 Ева Пускарчикова Чехия +01.16,5
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