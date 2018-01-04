Кузьмина: От Шипулина ждите хороших результатов уже завтра

Источник: РИА "Новости"

Анастасия Кузьмина одержала в этом сезоне уже третью победу, уверенно выиграв спринт в Оберхофе. Экс-россиянка, а ныне представительница Словакии укрепилась в статусе лидера общего зачёта и в свой последний полноценный сезон в биатлоне намерена вести борьбу за хрустальный трофей. После гонки Анастасия пообщалась со спецкором «Чемпионата».

— Такое впечатление, что у вас и не было рождественской паузы. Вы по-прежнему в столь же прекрасной форме, что и раньше?

— Во время рождественских каникул мы провели сбор в Поклюке. Мне очень помогла совместная работа с девчонками из российской и украинской команд. Приятно, что мы не были там одни. Кроме того, со мной были дети. Я смогла и отдохнуть, и потренироваться. Нахождение на сборе с близкими — это то, чего мне не хватало по ходу сезона. Это помогло мне зарядиться энергией и начать всё с чистого листа.

— Сейчас где ваши дети?

— В Словакии с бабушкой и дедушкой.



— А кто в Тюмени?

— Мои родители и сестра.

— В Поклюке, наверное, совсем другие погодные условия?

— Они там отличные. У нас было 20 км трассы, и два дня снегопада помогли нам почувствовать всю новогоднюю атмосферу.

— В Оберхофе вы помните более ужасную погоду, чем сегодня?

— Самое плохое я стараюсь из головы выбрасывать, а оставляю только яркие и приятные воспоминания. Оберхоф в этот раз ничем новым не удивил. Дождь, снег и туман традиционны для этих мест. Мне только жаль болельщиков, которые подолгу нас поддерживают на трибунах. Для спортсменов пробежать получасовую гонку не так тяжело, как несколько часов мокнуть на трибунах.

— Словацких болельщиков я здесь не встречал, а россиян в Оберхофе много. Чувствовали их поддержку?

— Конечно. Оберхоф интересен тем, что чувствуешь энергию болельщиков по всей трассе, и она гонит тебя вперёд.

— Красно-жёлтый номер тоже гнал вас или наоборот давил ответственностью?

— Наверное, самое большое волнение было в конце декабря, когда я узнала, что на рождественские каникулы ухожу в жёлтой майке лидера. Я знала, что на спринте буду стартовать в красно-жёлтой майке, но сумела все эмоции оставить в старом году, а в новый прийти спокойно. Я смогла удержать форму за счёт хорошего сбора.

— Действительно ли самый крутой спуск на этой трассе так опасен, что многие на нём падают или его боятся?

— Здесь в Оберхофе спуски меняют каждый год. Для меня этот спуск был в новинку. Вчера на тренировке он был опаснее, а сейчас организаторы его оградили. Там нужно держать стойку и цепляться за трассу ногами.