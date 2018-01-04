Кузьмина: От Шипулина ждите хороших результатов уже завтра
Кузьмина продолжает удивлять, верить в брата, ставить высокие задачи и благодарить российских болельщиков.
Кузьмина продолжает удивлять, верить в брата, ставить высокие задачи и благодарить российских болельщиков.
Анастасия Кузьмина одержала в этом сезоне уже третью победу, уверенно выиграв спринт в Оберхофе.
— Такое впечатление, что у вас и не было рождественской паузы. Вы
— Во время рождественских каникул мы провели сбор в Поклюке. Мне очень помогла совместная работа с девчонками из российской и украинской команд. Приятно, что мы не были там одни. Кроме того, со мной были дети. Я смогла и отдохнуть, и потренироваться. Нахождение на сборе с близкими — это то, чего мне не хватало по ходу сезона. Это помогло мне зарядиться энергией и начать всё с чистого листа.
— Сейчас где ваши дети?
— В Словакии с бабушкой и дедушкой.
— А кто в Тюмени?
— Мои родители и сестра.
— В Поклюке, наверное, совсем другие погодные условия?
— Они там отличные. У нас было 20 км трассы, и два дня снегопада помогли нам почувствовать всю новогоднюю атмосферу.
— В Оберхофе вы помните более ужасную погоду, чем сегодня?
— Самое плохое я стараюсь из головы выбрасывать, а оставляю только яркие и приятные воспоминания. Оберхоф в этот раз ничем новым не удивил. Дождь, снег и туман традиционны для этих мест. Мне только жаль болельщиков, которые подолгу нас поддерживают на трибунах. Для спортсменов пробежать получасовую гонку не так тяжело, как несколько часов мокнуть на трибунах.
— Словацких болельщиков я здесь не встречал, а россиян в Оберхофе много. Чувствовали их поддержку?
— Конечно. Оберхоф интересен тем, что чувствуешь энергию болельщиков по всей трассе, и она гонит тебя вперёд.
—
— Наверное, самое большое волнение было в конце декабря, когда я узнала, что на рождественские каникулы ухожу в жёлтой майке лидера. Я знала, что на спринте буду стартовать в
— Действительно ли самый крутой спуск на этой трассе так опасен, что многие на нём падают или его боятся?
— Здесь в Оберхофе спуски меняют каждый год. Для меня этот спуск был в новинку. Вчера на тренировке он был опаснее, а сейчас организаторы его оградили. Там нужно держать стойку и цепляться за трассу ногами.
— С Антоном в Оберхофе вы уже виделись. Чего ждать от него завтра?
— С Антошкой мы не были вместе на каникулах. После декабря я решила дать ему передышку и не давить с расспросами. Он сам в состоянии прийти в себя и справиться со своей формой и эмоциями. Думаю, от него стоит ожидать хороших результатов уже в завтрашней гонке, а уж к Олимпиаде он способен себя хорошо подвести. Я верю в брата и готова его поддерживать. В декабре он выступал на фоне загрузки. Все последние годы он борется за лидирующие позиции, а слабые результаты всегда не дают ему покоя. Сейчас мы живём в одном отеле, но ещё не было возможности полноценно пообщаться. Думаю, в дальнейшем мы проведём время вместе.
— Подводить себя к Олимпиаде он мог бы поучиться у вас. Как вам удаётся делать это каждые четыре года?
— Я не знаю никаких особых секретов, кроме упорной работы и чёткого плана подготовки. Сложно сказать, подойду ли я в такой хорошей форме к Олимпиаде. Но мне интересно самой узнать, на что я способна. Я стараюсь получать удовольствие от каждого дня и бороться в каждой гонке, в том числе за лидерство в общем зачёте. Перед Олимпиадой мы обязательно
|
|
|
|4.01.2018, 14:30
|Оберхоф (Германия)
|Спринт (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Анастасия Кузьмина
|Словакия
|22.23,7
|2
|Кайса Мякяряйнен
|Финляндия
|+35,4
|3
|Вероника Виткова
|Чехия
|+40,1
|4
|Франциска Хильдебранд
|Германия
|+47,0
|5
|Жюстин Бреза
|Франция
|+53,4
|6
|Вероника Новаковска
|Польша
|+01.07,6
|7
|Дарья Домрачева
|Беларусь
|+01.07,9
|8
|Лина Перссон
|Швеция
|+01.11,1
|9
|Джулия Рэнсом
|Канада
|+01.13,6
|10
|Ева Пускарчикова
|Чехия
|+01.16,5