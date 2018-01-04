Анастасия неудержимая: Кузьмина — первая, россиянки — вне топ-10
Анастасия Кузьмина выиграла спринт в Оберхофе, лучшая из россиянок показала 15-й результат.
Анастасия Кузьмина выиграла спринт в Оберхофе, лучшая из россиянок показала 15-й результат.
ПОГОДА
Еще за несколько дней до начала этапа все было замечательно — свежевыпавший снежок, небольшой морозец, хвойные леса. Однако обрушившийся на Центральную Европу ураган «Элеонор» быстро заставил забыть об этой красоте.
В итоге из вышедших на старт 92 участниц пройти без промаха два огневых рубежа смогли только три девушки — канадка Джулия Рэнсом, шведка Лиза Перссон и француженка Сара Бедри. Двум первым это помогло впервые в карьере заехать в топ-10.
ДОМИНИРОВАНИЕ
Анастасия Кузьмина вышла на старт гонки в
А последний круг в исполнении Кузьминой получился просто выдающимся — она промчалась его на одном дыхании, лишь увеличив отрыв от соперниц. Как результат — третья победа и пятое попадание на пьедестал в сезоне.
БОЛЕЗНЬ
Скомканным получается этот сезон у Лауры Дальмайер. Немка пропустила первый этап Кубка мира в Эстерсунде
В итоге Дальмайер все же вышла на старт, но не сказать, что впечатлила — два промаха, 13-е место и минута двадцать секунд отставания от Кузьминой. Впрочем, нельзя сказать, что все было так уж плохо — по чистой скорости немка стала 9-й, отстав от Кузьминой на 37,3 секунды. Думается, что через неделю в Рупольдинге вполне можно снова ждать ее в тройке призеров.
О ГРУСТНОМ
Гонка в Оберхофе показала, что на данный момент в женской сборной России есть только одна боеспособная единица — это Екатерина
И жаль Светлану Миронову. Очевидно, нервотрепка с попаданием в состав и никому не нужная поездка на Кубок России в Чайковский сказались. Там она, цитируя тренера женской сборной Сергея Коновалова, должна была «достойно представить нашу команду на «Ижевской винтовке». Представила… По чистой скорости Миронова была не так уж плоха (20-й результат), но необходимость постоянно доказывать, что ты не верблюд, пусть даже и занимаешь 3-е место в команде по набранным очкам на Кубке мира, не может не выматывать.
В связи с этим крайне любопытно, кто станет пятым лишним при формировании состава на воскресную эстафету.
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|4.01.2018, 14:30
|Оберхоф (Германия)
|Спринт (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Анастасия Кузьмина
|Словакия
|22.23,7
|2
|Кайса Мякяряйнен
|Финляндия
|+35,4
|3
|Вероника Виткова
|Чехия
|+40,1
|4
|Франциска Хильдебранд
|Германия
|+47,0
|5
|Жюстин Бреза
|Франция
|+53,4
|6
|Вероника Новаковска
|Польша
|+01.07,6
|7
|Дарья Домрачева
|Беларусь
|+01.07,9
|8
|Лина Перссон
|Швеция
|+01.11,1
|9
|Джулия Рэнсом
|Канада
|+01.13,6
|10
|Ева Пускарчикова
|Чехия
|+01.16,5