Анастасия неудержимая: Кузьмина — первая, россиянки — вне топ-10

Источник: AFP 2017

ПОГОДА

Еще за несколько дней до начала этапа все было замечательно — свежевыпавший снежок, небольшой морозец, хвойные леса. Однако обрушившийся на Центральную Европу ураган «Элеонор» быстро заставил забыть об этой красоте. Из-за разгулявшейся стихии накануне в Оберстдорфе был отменен спринт в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски». В Оберхофе, к счастью, все было не так плохо — угрозы срыва гонки не было, хотя сильный ветер, конечно, мешал участницам. Но, как заметили организаторы в официальном твиттере IBU, хотя бы дождя нет. Действительно, и то радость.

В итоге из вышедших на старт 92 участниц пройти без промаха два огневых рубежа смогли только три девушки — канадка Джулия Рэнсом, шведка Лиза Перссон и француженка Сара Бедри. Двум первым это помогло впервые в карьере заехать в топ-10.

ДОМИНИРОВАНИЕ

Анастасия Кузьмина вышла на старт гонки в желто-красной манишке лидера как общего, так и спринтерского зачета Кубка мира. И по ее итогам лишь упрочила свое положение, все больше утверждаясь в статусе едва ли не главного фаворита предстоящей Олимпиады. Один промах в таких погодных условиях — это не совсем не страшно, тем более что по чистой скорости представительница Словакии не знала себе равных, превзойдя по этому показателю и Кайсу Мякяряйнен, и Денизу Херманн, и Дарью Домрачеву, и других признанных «бегунков».

А последний круг в исполнении Кузьминой получился просто выдающимся — она промчалась его на одном дыхании, лишь увеличив отрыв от соперниц. Как результат — третья победа и пятое попадание на пьедестал в сезоне.

БОЛЕЗНЬ

Скомканным получается этот сезон у Лауры Дальмайер. Немка пропустила первый этап Кубка мира в Эстерсунде из-за болезни. Вернулась, набрала форму, трижды попала на пьедестал в Анси, выиграв одну из гонок, но потом Дальмайер снова сразила хворь. Из-за этого она не приехала в Гельзенкирхен на «Рождественскую гонку», под вопросом было ее участие и в этапе в Оберхофе.

В итоге Дальмайер все же вышла на старт, но не сказать, что впечатлила — два промаха, 13-е место и минута двадцать секунд отставания от Кузьминой. Впрочем, нельзя сказать, что все было так уж плохо — по чистой скорости немка стала 9-й, отстав от Кузьминой на 37,3 секунды. Думается, что через неделю в Рупольдинге вполне можно снова ждать ее в тройке призеров.

О ГРУСТНОМ

Гонка в Оберхофе показала, что на данный момент в женской сборной России есть только одна боеспособная единица — это Екатерина Юрлова-Перхт, показавшая с двумя промахами 15-й результат. Причем оба промаха случились на стрельбе стоя. Можно, конечно, вспоминать, как неделю назад в Гельзенкирхене Юрлова стреляла просто восхитительно, но то был крытый стадион и коммерческая гонка. Сильный ветер и соревновательный стресс еще никто не отменял. Жаль, что не получилось с ними справиться. Но, по крайней мере, ходом Юрлова не безнадежна — 14-й показатель, 48,7 секунды отставания от Кузьминой. Равно как и Дарья Виролайнен — 18-й результат (+57,2), вот только опять подвела стрельба стоя.

И жаль Светлану Миронову. Очевидно, нервотрепка с попаданием в состав и никому не нужная поездка на Кубок России в Чайковский сказались. Там она, цитируя тренера женской сборной Сергея Коновалова, должна была «достойно представить нашу команду на «Ижевской винтовке». Представила… По чистой скорости Миронова была не так уж плоха (20-й результат), но необходимость постоянно доказывать, что ты не верблюд, пусть даже и занимаешь 3-е место в команде по набранным очкам на Кубке мира, не может не выматывать.