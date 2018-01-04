Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Яна Кошкина рассказала о съемках в постельных сценах
«В новом году я изменюсь»: возможно ли это
Мать потребовала от сына $1 млн за его воспитание и учебу
Что можно купить в Чехии, продав московскую двушку
Поклонники раскритиковали Леди Гагу за татуировки
Текущие события
Биатлон. Биатлон
4.01
Оберхоф (Германия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
2017
Анси (Франция)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
2017
Анси (Франция)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
2017
Анси (Франция)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
2017
Анси (Франция)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Биатлон
2017
Анси (Франция)
Масс-старт (М)
Все события
Песков рассказал о судьбе "обманувшего" Путина главы рыбзавода
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
Россияне придумали, как сэкономить на покупке авто в кредит
Лучшие концепты 2017: 5 самых интересных авто
AS: Криштиану Роналду получил три предложения от других клубов
«Спартак» побил рекорд посещаемости домашних матчей в ЧР
Поклонники раскритиковали Леди Гагу за татуировки
Свадьба принца Гарри может принести британской экономике $700 млн
Чем нас лечат от похмелья
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
В Москве найден мертвым Дмитрий Калинин
В Москве задержан участник АТО из Киева
Фоторепортажи
10«Барселона» обыграла «Реал» в класико
18ЦСКА обыграл «Химки» в Евролиге
4 января, источник: Спорт-Экспресс

Анастасия неудержимая: Кузьмина — первая, россиянки — вне топ-10

Анастасия Кузьмина выиграла спринт в Оберхофе, лучшая из россиянок показала 15-й результат.

Источник: AFP 2017

ПОГОДА

Еще за несколько дней до начала этапа все было замечательно — свежевыпавший снежок, небольшой морозец, хвойные леса. Однако обрушившийся на Центральную Европу ураган «Элеонор» быстро заставил забыть об этой красоте. Из-за разгулявшейся стихии накануне в Оберстдорфе был отменен спринт в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски». В Оберхофе, к счастью, все было не так плохо — угрозы срыва гонки не было, хотя сильный ветер, конечно, мешал участницам. Но, как заметили организаторы в официальном твиттере IBU, хотя бы дождя нет. Действительно, и то радость.

В итоге из вышедших на старт 92 участниц пройти без промаха два огневых рубежа смогли только три девушки — канадка Джулия Рэнсом, шведка Лиза Перссон и француженка Сара Бедри. Двум первым это помогло впервые в карьере заехать в топ-10.

Во время загрузки произошла ошибка.

ДОМИНИРОВАНИЕ

Анастасия Кузьмина вышла на старт гонки в желто-красной манишке лидера как общего, так и спринтерского зачета Кубка мира. И по ее итогам лишь упрочила свое положение, все больше утверждаясь в статусе едва ли не главного фаворита предстоящей Олимпиады. Один промах в таких погодных условиях — это не совсем не страшно, тем более что по чистой скорости представительница Словакии не знала себе равных, превзойдя по этому показателю и Кайсу Мякяряйнен, и Денизу Херманн, и Дарью Домрачеву, и других признанных «бегунков».

А последний круг в исполнении Кузьминой получился просто выдающимся — она промчалась его на одном дыхании, лишь увеличив отрыв от соперниц. Как результат — третья победа и пятое попадание на пьедестал в сезоне.

БОЛЕЗНЬ

Скомканным получается этот сезон у Лауры Дальмайер. Немка пропустила первый этап Кубка мира в Эстерсунде из-за болезни. Вернулась, набрала форму, трижды попала на пьедестал в Анси, выиграв одну из гонок, но потом Дальмайер снова сразила хворь. Из-за этого она не приехала в Гельзенкирхен на «Рождественскую гонку», под вопросом было ее участие и в этапе в Оберхофе.

В итоге Дальмайер все же вышла на старт, но не сказать, что впечатлила — два промаха, 13-е место и минута двадцать секунд отставания от Кузьминой. Впрочем, нельзя сказать, что все было так уж плохо — по чистой скорости немка стала 9-й, отстав от Кузьминой на 37,3 секунды. Думается, что через неделю в Рупольдинге вполне можно снова ждать ее в тройке призеров.

Во время загрузки произошла ошибка.

О ГРУСТНОМ

Гонка в Оберхофе показала, что на данный момент в женской сборной России есть только одна боеспособная единица — это Екатерина Юрлова-Перхт, показавшая с двумя промахами 15-й результат. Причем оба промаха случились на стрельбе стоя. Можно, конечно, вспоминать, как неделю назад в Гельзенкирхене Юрлова стреляла просто восхитительно, но то был крытый стадион и коммерческая гонка. Сильный ветер и соревновательный стресс еще никто не отменял. Жаль, что не получилось с ними справиться. Но, по крайней мере, ходом Юрлова не безнадежна — 14-й показатель, 48,7 секунды отставания от Кузьминой. Равно как и Дарья Виролайнен — 18-й результат (+57,2), вот только опять подвела стрельба стоя.

И жаль Светлану Миронову. Очевидно, нервотрепка с попаданием в состав и никому не нужная поездка на Кубок России в Чайковский сказались. Там она, цитируя тренера женской сборной Сергея Коновалова, должна была «достойно представить нашу команду на «Ижевской винтовке». Представила… По чистой скорости Миронова была не так уж плоха (20-й результат), но необходимость постоянно доказывать, что ты не верблюд, пусть даже и занимаешь 3-е место в команде по набранным очкам на Кубке мира, не может не выматывать.

В связи с этим крайне любопытно, кто станет пятым лишним при формировании состава на воскресную эстафету.

1.
Кузьмина А.
Словакия
2.
Мякяряйнен К.
Финляндия
3.
Виткова В.
Чехия
4.01.2018, 14:30 Оберхоф (Германия) Спринт (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Анастасия Кузьмина Словакия 22.23,7
2 Кайса Мякяряйнен Финляндия +35,4
3 Вероника Виткова Чехия +40,1
4 Франциска Хильдебранд Германия +47,0
5 Жюстин Бреза Франция +53,4
6 Вероника Новаковска Польша +01.07,6
7 Дарья Домрачева Беларусь +01.07,9
8 Лина Перссон Швеция +01.11,1
9 Джулия Рэнсом Канада +01.13,6
10 Ева Пускарчикова Чехия +01.16,5
Смотреть полные результаты гонки

Главный трансферный инсайд дня! Про Смолова и не только
Анастасия Кузьмина выиграла спринт на этапе КМ в Оберхофе
«Сельта» и «Барселона» сыграли вничью в матче 1/8 Кубка Испании
AS: Криштиану Роналду получил три предложения от других клубов
«Спартак» побил рекорд посещаемости домашних матчей в ЧР
«СЭ» сообщил подробности возможного трансфера Смолова в «Зенит»
Срыв Устюгова: россиянин провалил масс-старт на «Тур де Ски»
Руководство «Ман Юнайтед» обеспокоено возможным уходом Моуринью
Спорт-Экспресс
Авто
Без оленя и звезды: тест самой народной «Волги» ГАЗ-21 В 1965 году 5500 рублей стоила красавица «Волга» или... кооперативная квартира в Москве! И все равно ГАЗ-21 стал самым массовым легковым автомобилем СССР той поры
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
Хью Джекман — о «Величайшем шоумене», Зендее и Илоне Маске Исполнивший главную роль в новом зрелищном мюзикле Хью Джекман поделился с «Кино Mail.Ru» своими мыслями о шоу-бизнесе, коммерческом искусстве и уроках пения
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Фанат «Властелина колец» построил себе дом-нору, как у хоббита Фродо
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Леди
Любовь до потери памяти: почему расставаться так больно Журналист Юлия Верклова считает, что даже самые здоровые отношения строятся на зависимости. Если нет зависимости, то и смысла в отношениях нет.
Дети
Евгений Плющенко сравнил себя в детстве с 4-летним сыном Фигурист показал свой старый снимок.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь