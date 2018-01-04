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4 января, источник: БЕЛТА

Анастасия Кузьмина победила, Дарья Домрачева заняла 7-е место в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В немецком Оберхофе женской спринтерской гонкой сегодня стартовал четвертый этап Кубка мира по биатлону, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Быстрее всех дистанцию 7,5 км прошла представительница Словакии Анастасия Кузьмина, которая показала результат 22 мин. 23,7 сек. при одном промахе на двух огневых рубежах. Вторая позиция у финской биатлонистки Кайсы Мякяряйнен (+35,4 сек. ; 1 промах), третьей финишировала чешка Вероника Виткова (+40,1 сек. ; 1).

Лучшей из пятерки белорусских стреляющих лыжниц стала трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, которая заняла 7-е место, отстав от победительницы на 1 мин. 07,9 сек. при двух промахах на стрельбище. У Ирины Кривко 17-е место (+1 мин. 26,3; 1), Надежда Скардино заняла 35-ю позицию (+1 мин. 54,0 сек. ; 1), на 61-й строке Надежда Писарева (+2 мин. 46,0 сек. ; 2), у Динары Алимбековой 63-я позиция в итоговом протоколе (+2 мин. 49,1 сек. ; 2). Всего до финиша добрались 92 спортсменки.

Завтра, 5 января, состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами, 6 января пройдут две гонки преследования (женщины — 10 км, мужчины — 12,5 км), 7 января состоятся эстафеты у женщин (4×6 км) и мужчин (4×7,5 км).

1.
Кузьмина А.
Словакия
2.
Мякяряйнен К.
Финляндия
3.
Виткова В.
Чехия
4.01.2018, 14:30 Оберхоф (Германия) Спринт (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Анастасия Кузьмина Словакия 22.23,7
2 Кайса Мякяряйнен Финляндия +35,4
3 Вероника Виткова Чехия +40,1
4 Франциска Хильдебранд Германия +47,0
5 Жюстин Бреза Франция +53,4
6 Вероника Новаковска Польша +01.07,6
7 Дарья Домрачева Беларусь +01.07,9
8 Лина Перссон Швеция +01.11,1
9 Джулия Рэнсом Канада +01.13,6
10 Ева Пускарчикова Чехия +01.16,5
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