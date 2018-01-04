Анастасия Кузьмина победила, Дарья Домрачева заняла 7-е место в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе

Быстрее всех дистанцию 7,5 км прошла представительница Словакии Анастасия Кузьмина, которая показала результат 22 мин. 23,7 сек. при одном промахе на двух огневых рубежах. Вторая позиция у финской биатлонистки Кайсы Мякяряйнен (+35,4 сек. ; 1 промах), третьей финишировала чешка Вероника Виткова (+40,1 сек. ; 1).

Лучшей из пятерки белорусских стреляющих лыжниц стала трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, которая заняла 7-е место, отстав от победительницы на 1 мин. 07,9 сек. при двух промахах на стрельбище. У Ирины Кривко 17-е место (+1 мин. 26,3; 1), Надежда Скардино заняла 35-ю позицию (+1 мин. 54,0 сек. ; 1), на 61-й строке Надежда Писарева (+2 мин. 46,0 сек. ; 2), у Динары Алимбековой 63-я позиция в итоговом протоколе (+2 мин. 49,1 сек. ; 2). Всего до финиша добрались 92 спортсменки.