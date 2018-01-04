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4 января, источник: Спорт-Экспресс

Дарья Домрачева: Пришлось потерять много времени на стрельбе стоя

Белоруска Дарья Домрачева после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Оберхофе отметила тяжелые погодные условия.

Источник: РИА "Новости"

— Гонка достаточно тяжелая. Понятно, что погодные условия вмешиваются, — отметила Домрачева во флеш-интервью. — Пришлось потерять много времени на стрельбе из положения стоя. Здесь и произошел серьезный проигрыш в секундах. Все нужно проанализировать и бороться в следующей гонке.

Трасса был разбитой и сложной. Однако из-за плюсовой температуры это было понятно изначально. Все настраивались на тяжелую работу.

1.
Кузьмина А.
Словакия
2.
Мякяряйнен К.
Финляндия
3.
Виткова В.
Чехия
4.01.2018, 14:30 Оберхоф (Германия) Спринт (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Анастасия Кузьмина Словакия 22.23,7
2 Кайса Мякяряйнен Финляндия +35,4
3 Вероника Виткова Чехия +40,1
4 Франциска Хильдебранд Германия +47,0
5 Жюстин Бреза Франция +53,4
6 Вероника Новаковска Польша +01.07,6
7 Дарья Домрачева Беларусь +01.07,9
8 Лина Перссон Швеция +01.11,1
9 Джулия Рэнсом Канада +01.13,6
10 Ева Пускарчикова Чехия +01.16,5
Смотреть полные результаты гонки

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