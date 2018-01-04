Редакция выбрала самые яркие снимки уходящего года
Дарья Домрачева: Пришлось потерять много времени на стрельбе стоя
Белоруска Дарья Домрачева после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Оберхофе отметила тяжелые погодные условия.
Белоруска Дарья Домрачева после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Оберхофе отметила тяжелые погодные условия.
— Гонка достаточно тяжелая. Понятно, что погодные условия вмешиваются, — отметила Домрачева во
Трасса был разбитой и сложной. Однако
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|4.01.2018, 14:30
|Оберхоф (Германия)
|Спринт (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Анастасия Кузьмина
|Словакия
|22.23,7
|2
|Кайса Мякяряйнен
|Финляндия
|+35,4
|3
|Вероника Виткова
|Чехия
|+40,1
|4
|Франциска Хильдебранд
|Германия
|+47,0
|5
|Жюстин Бреза
|Франция
|+53,4
|6
|Вероника Новаковска
|Польша
|+01.07,6
|7
|Дарья Домрачева
|Беларусь
|+01.07,9
|8
|Лина Перссон
|Швеция
|+01.11,1
|9
|Джулия Рэнсом
|Канада
|+01.13,6
|10
|Ева Пускарчикова
|Чехия
|+01.16,5