Дарья Домрачева: Пришлось потерять много времени на стрельбе стоя

— Гонка достаточно тяжелая. Понятно, что погодные условия вмешиваются, — отметила Домрачева во флеш-интервью. — Пришлось потерять много времени на стрельбе из положения стоя. Здесь и произошел серьезный проигрыш в секундах. Все нужно проанализировать и бороться в следующей гонке.