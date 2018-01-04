Комментатор Eurosport: У меня нет уверенности, что Шипулин чист

«В Ле Гран Борнане у нас была дискуссия с Дмитрием Губерниевым. Он считает, что я не должен упоминать в эфире о допинговом прошлом Логинова, но моя позиция такова, что спортсмены, которые обманывали своих коллег, крали у них призовые, не заслуживают уважения. Я комментирую также лёгкую атлетику и говорю о ЛаШоне Меррите и Джастине Гэтлине то же самое, что о Логинове. Я не хочу видеть таких людей на соревнованиях.

Кроме того я считаю, что Россия должна была понести большее наказание за манипуляции на Играх в Сочи. Но в итоге более 200 человек из России примут участие в Играх. Я согласен, что фигуристка Евгения Медведева не была частью этой системы и заслуживает право выступать, но, например, биатлонная и лыжная сборные не должны соревноваться. По крайней мере спортсмены, которые выступали в Сочи. Я уважаю Антона Шипулина как талантливого атлета, но в свете последних разоблачений у меня нет никакой уверенности, что он чист", — сказал Хайнрих в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Кругловым.