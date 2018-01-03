Биатлон возвращается! Чего ждать в Оберхофе

МЕСТО

Этапы Кубка мира в Оберхофе проходят с 1984 года, и представить себе биатлонный сезон без этих соревнований совершенно невозможно. Исключение было только одно — в сезоне-2015/16 этап был отменен из-за теплой погоды и отсутствия снега, и в итоге биатлонисты две недели подряд бегали в Рупольдинге.

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Впрочем, не стоит думать, что соревнования в Оберхофе являются проблемными с точки зрения погоды. Городок с населением полторы тысячи жителей находится в лесах Тюрингии, а зимы в этом регионе обычно морозные и снежные. В прошлом сезоне биатлонисты вообще соревновались, укутанные до крайности — настолько было холодно. В этом же году прогноз вообще едва ли не идеальный — к старту этапа навалило свежего снега, легкий морозец. В общем, лучше не придумаешь.

В нулевые гонки в Оберхофе часто проводились вечером, когда стемнеет. Зрелище было красивое — хвойные леса, заполненный до отказа стадион в свете прожекторов. Однако в этом сезоне биатлонисты будут соревноваться в дневное время.

Кстати, развлекательная программа для зрителей стартует еще накануне. Вечером 3-го января съехавшуюся со всех концов Европы публику порадует популярный в Германии комедийный дуэт Remmi von Demmi, а потом запланирован мощный фейерверк.

6 января 2013 года. Финиш Дмитрия МАЛЫШКО с флагом в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе | Источник: Reuters

ИСТОРИЯ

Принято считать, что Оберхоф никогда не был, что называется, нашим этапом. Мол, российская сборная даже в лучшие годы тяжело вкатывалась в соревновательный ритм после новогодних праздников.

— У нас всегда был минус определенного рода — в этой паузе спортсмены едут домой, в Россию, — рассказывал в недавнем интервью «СЭ» знаменитый в прошлом биатлонист Сергей Чепиков. — А тут друзья, знакомые… В результате две или даже три недели проходят неполноценно — долгий перелет, смена часовых поясов, плюс на пике формы можно вирус какой-нибудь схватить. В идеале, конечно, нужно брать близких с собой и ехать на высоту от 1500 до 1700 метров. Там проводить полноценный сбор. А отправляться на Новый год домой и потом возвращаться в Европу — на мой взгляд, худший вариант.

Однако статистика говорит, что далеко не все так плохо. Взять хотя бы это десятилетие. Сезон-2010/11 — бронза Ивана Черезова и Светланы Слепцовой в масс-старте. Сезон-2011/12 — третье место Евгения Устюгова и Ольги Зайцевой в спринте. Сезон-2012/13 — победы Дмитрия Малышко в спринте и гонке преследования, два серебра Евгения Гараничева в этих же видах, победа в мужской эстафете, когда тот же Малышко на последнем этапе разобрался с норвежцем Эмилем Хегле Свендсеном, и, наконец, победа Зайцевой в гонке преследования. Четыре золота за один этап! Сейчас это кажется просто сном. Но идем дальше. Сезон-2013/14, за месяц до Сочи — серебро Алексея Волкова в масс-старте. Сезон-2014/15 — победа в мужской эстафете, бронза Тимофея Лапшина в спринте, серебро и бронза Антона Шипулина и Малышко в масс-старте. И только последние два года — безмедальное затишье. Итого за семь этапов — пять побед, четыре вторых и шесть третьих мест.

И это, напомню, Оберхоф — трудный для нас послепраздничный этап. Для сравнения, за эти же годы на чемпионатах мира — главных стартах сезона, к которым мы готовимся 11 месяцев в году, на которые мы должны приезжать в сильнейшем составе и на пике формы, чтобы рвать всех — у сборной России два золота (Екатерина Юрлова в Контиолахти-2015 и мужская эстафета-2017), пять серебряных и четыре бронзовых медали. Добавим сюда награды с Игр-2014 в Сочи, поскольку в тот сезон чемпионата мира не было — золото и бронзу (отнятые МОК медали у женщин считать не будем, как бы неприятно это ни было). Итого — три победы, пять вторых и пять третьих мест. Примерно то на то и выходит. И это при том, что в Оберхофе каждый год проходит по шесть гонок, а на чемпионате мира одиннадцать — то есть почти в два раза больше. Даже если добавить два отнятых сочинских серебра (Ольга Вилухина в спринте и женская эстафета), картину это не сильно поменяет.

И, кстати, корреляции тут никакой нет. После сверхуспешного этапа в Оберхофе в сезоне-2012/13 был чемпионат мира в Нове Место, откуда сборная России привезла две медали — бронзу и серебро Шипулина в преследовании и масс-старте. Не было призовых мест последние два года в Оберхофе — не было их на ЧМ-2016 в Холменколлене, а в Хохфильцене-2017 взяли золото и бронзу. Не изобилие, прямо скажем.

Как проявит себя после паузы лидер сборной России Антон ШИПУЛИН | Источник: AFP 2017

ОЖИДАНИЯ

Чего ждать сейчас? Чудес точно ждать не стоит. Возможно, продолжит добирать Шипулин и его партнеры по мужской сборной. Возможно, чуть поживее будут выглядеть девушки. Но в град медалей верится как-то с трудом. Да и бог с ними, за месяц до Пхенчхана куда важнее положительная динамика по сравнению с тем, что было в декабре.

Что касается составов, то у мужчин по сравнению с этапом в Анси есть одно изменение — Волков вместо Гараничева. Вероятнее всего, с прицелом на эстафеты, которые пройдут и в Оберхофе, и через неделю в Рупольдинге.

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Интересно, что согласно «Критериям отбора в спортивную сборную команду России по биатлону» (официальному, между прочим, документу, опубликованному на сайте СБР), место в сборной на январских этапах должен был получить Юрий Шопин, выигравший две гонки на «Ижевской винтовке» в конце декабря. Остальные пять человек добираются решением тренерского совета. Шопина в составе на Оберхоф нет. Возможно, для отчетности ему дадут пробежать гонку в Рупольдинге или Антерсельве. Но сама ситуация, согласитесь, странная.

То же самое и у женщин. Изменение по сравнению с Анси одно — Дарья Виролайнен вместо Ирины Старых, которая отправилась на Кубок IBU. Опять же, согласно «Критериям» в сборной должна быть Ирина Услугина, выигравшая два спринта на «Ижевской винтовке». Остальные четыре девушки должны быть добраны тренерским советом. Услугиной, как и Шопина, в сборной нет. Странная ситуация и со Светланой Мироновой, которую зачем-то гоняли в Чайковский вместо того, чтобы спокойно готовиться к январским этапам.

Ну да ладно, как сказала Ольга Подчуфарова, логику в нашем биатлоне искать не нужно. Нужно просто надеяться и верить.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

Мужчины . Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Алексей Волков.

Женщины . Екатерина Юрлова-Перхт, Татьяна Акимова, Виктория Сливко, Дарья Виролайнен, Светлана Миронова.

РАСПИСАНИЕ ЭТАПА