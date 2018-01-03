Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актрисы, в зрелом возрасте ставшие успешнее, чем в молодости
Чем нас лечат от похмелья
Новогодний мастер-класс: игрушка из шишки
Фанат «Властелина колец» построил себе дом-нору, как у Фродо
Андрей Малахов сходил с женой на свидание
Текущие события
Биатлон. Биатлон
2017
Анси (Франция)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
2017
Анси (Франция)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
2017
Анси (Франция)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
2017
Анси (Франция)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
2017
Анси (Франция)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Биатлон
2017
Анси (Франция)
Масс-старт (М)
Все события
Эстонский завод ответил на разрешение на экспорт шпрот в Россию
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
Россияне придумали, как сэкономить на покупке авто в кредит
Лучшие концепты 2017: 5 самых интересных авто
«Русские не могли даже нормально войти в зону»
Биатлон возвращается: чего ждать от россиян в Оберхофе
Сальма Хайек и Галь Гадот пришли в ярких нарядах на фестиваль
Как выглядят мама и сестра Николь Кидман
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Как выжить за новогодним столом: инструкция
Пропавшую правозащитницу в Украине нашли в реке под Киевом убитой
Путин рассказал о семье и планах на будущее
Фоторепортажи
14Как будут выглядеть олимпийцы России. 13 правил
1017-я победа «Ман Сити» подряд и другие события выходных
3 января, источник: Спорт-Экспресс

Биатлон возвращается! Чего ждать в Оберхофе

Первый в 2018 году этап Кубка мира по традиции пройдет в немецком Оберхофе.

МЕСТО

Этапы Кубка мира в Оберхофе проходят с 1984 года, и представить себе биатлонный сезон без этих соревнований совершенно невозможно. Исключение было только одно — в сезоне-2015/16 этап был отменен из-за теплой погоды и отсутствия снега, и в итоге биатлонисты две недели подряд бегали в Рупольдинге.

Читайте также
Война каждого с каждым. Во что они превратили биатлон

Впрочем, не стоит думать, что соревнования в Оберхофе являются проблемными с точки зрения погоды. Городок с населением полторы тысячи жителей находится в лесах Тюрингии, а зимы в этом регионе обычно морозные и снежные. В прошлом сезоне биатлонисты вообще соревновались, укутанные до крайности — настолько было холодно. В этом же году прогноз вообще едва ли не идеальный — к старту этапа навалило свежего снега, легкий морозец. В общем, лучше не придумаешь.

В нулевые гонки в Оберхофе часто проводились вечером, когда стемнеет. Зрелище было красивое — хвойные леса, заполненный до отказа стадион в свете прожекторов. Однако в этом сезоне биатлонисты будут соревноваться в дневное время.

Кстати, развлекательная программа для зрителей стартует еще накануне. Вечером 3-го января съехавшуюся со всех концов Европы публику порадует популярный в Германии комедийный дуэт Remmi von Demmi, а потом запланирован мощный фейерверк.

6 января 2013 года. Финиш Дмитрия МАЛЫШКО с флагом в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе | Источник: Reuters

ИСТОРИЯ

Принято считать, что Оберхоф никогда не был, что называется, нашим этапом. Мол, российская сборная даже в лучшие годы тяжело вкатывалась в соревновательный ритм после новогодних праздников.

— У нас всегда был минус определенного рода — в этой паузе спортсмены едут домой, в Россию, — рассказывал в недавнем интервью «СЭ» знаменитый в прошлом биатлонист Сергей Чепиков. — А тут друзья, знакомые… В результате две или даже три недели проходят неполноценно — долгий перелет, смена часовых поясов, плюс на пике формы можно вирус какой-нибудь схватить. В идеале, конечно, нужно брать близких с собой и ехать на высоту от 1500 до 1700 метров. Там проводить полноценный сбор. А отправляться на Новый год домой и потом возвращаться в Европу — на мой взгляд, худший вариант.

Читайте также
Бабиков: Российские спортсмены даже после победы боятся что-то сделать не так

Однако статистика говорит, что далеко не все так плохо. Взять хотя бы это десятилетие. Сезон-2010/11 — бронза Ивана Черезова и Светланы Слепцовой в масс-старте. Сезон-2011/12 — третье место Евгения Устюгова и Ольги Зайцевой в спринте. Сезон-2012/13 — победы Дмитрия Малышко в спринте и гонке преследования, два серебра Евгения Гараничева в этих же видах, победа в мужской эстафете, когда тот же Малышко на последнем этапе разобрался с норвежцем Эмилем Хегле Свендсеном, и, наконец, победа Зайцевой в гонке преследования. Четыре золота за один этап! Сейчас это кажется просто сном. Но идем дальше. Сезон-2013/14, за месяц до Сочи — серебро Алексея Волкова в масс-старте. Сезон-2014/15 — победа в мужской эстафете, бронза Тимофея Лапшина в спринте, серебро и бронза Антона Шипулина и Малышко в масс-старте. И только последние два года — безмедальное затишье. Итого за семь этапов — пять побед, четыре вторых и шесть третьих мест.

И это, напомню, Оберхоф — трудный для нас послепраздничный этап. Для сравнения, за эти же годы на чемпионатах мира — главных стартах сезона, к которым мы готовимся 11 месяцев в году, на которые мы должны приезжать в сильнейшем составе и на пике формы, чтобы рвать всех — у сборной России два золота (Екатерина Юрлова в Контиолахти-2015 и мужская эстафета-2017), пять серебряных и четыре бронзовых медали. Добавим сюда награды с Игр-2014 в Сочи, поскольку в тот сезон чемпионата мира не было — золото и бронзу (отнятые МОК медали у женщин считать не будем, как бы неприятно это ни было). Итого — три победы, пять вторых и пять третьих мест. Примерно то на то и выходит. И это при том, что в Оберхофе каждый год проходит по шесть гонок, а на чемпионате мира одиннадцать — то есть почти в два раза больше. Даже если добавить два отнятых сочинских серебра (Ольга Вилухина в спринте и женская эстафета), картину это не сильно поменяет.

И, кстати, корреляции тут никакой нет. После сверхуспешного этапа в Оберхофе в сезоне-2012/13 был чемпионат мира в Нове Место, откуда сборная России привезла две медали — бронзу и серебро Шипулина в преследовании и масс-старте. Не было призовых мест последние два года в Оберхофе — не было их на ЧМ-2016 в Холменколлене, а в Хохфильцене-2017 взяли золото и бронзу. Не изобилие, прямо скажем.

Как проявит себя после паузы лидер сборной России Антон ШИПУЛИН | Источник: AFP 2017

ОЖИДАНИЯ

Чего ждать сейчас? Чудес точно ждать не стоит. Возможно, продолжит добирать Шипулин и его партнеры по мужской сборной. Возможно, чуть поживее будут выглядеть девушки. Но в град медалей верится как-то с трудом. Да и бог с ними, за месяц до Пхенчхана куда важнее положительная динамика по сравнению с тем, что было в декабре.

Что касается составов, то у мужчин по сравнению с этапом в Анси есть одно изменение — Волков вместо Гараничева. Вероятнее всего, с прицелом на эстафеты, которые пройдут и в Оберхофе, и через неделю в Рупольдинге.

Читайте также
Глоток шампанского: как биатлонисты заставили забыть о провалах

Интересно, что согласно «Критериям отбора в спортивную сборную команду России по биатлону» (официальному, между прочим, документу, опубликованному на сайте СБР), место в сборной на январских этапах должен был получить Юрий Шопин, выигравший две гонки на «Ижевской винтовке» в конце декабря. Остальные пять человек добираются решением тренерского совета. Шопина в составе на Оберхоф нет. Возможно, для отчетности ему дадут пробежать гонку в Рупольдинге или Антерсельве. Но сама ситуация, согласитесь, странная.

То же самое и у женщин. Изменение по сравнению с Анси одно — Дарья Виролайнен вместо Ирины Старых, которая отправилась на Кубок IBU. Опять же, согласно «Критериям» в сборной должна быть Ирина Услугина, выигравшая два спринта на «Ижевской винтовке». Остальные четыре девушки должны быть добраны тренерским советом. Услугиной, как и Шопина, в сборной нет. Странная ситуация и со Светланой Мироновой, которую зачем-то гоняли в Чайковский вместо того, чтобы спокойно готовиться к январским этапам.

Ну да ладно, как сказала Ольга Подчуфарова, логику в нашем биатлоне искать не нужно. Нужно просто надеяться и верить.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

Мужчины. Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Алексей Волков.
Женщины. Екатерина Юрлова-Перхт, Татьяна Акимова, Виктория Сливко, Дарья Виролайнен, Светлана Миронова.

РАСПИСАНИЕ ЭТАПА

4 января.
14.30. Спринт. Женщины
5 января.
16.15. Спринт. Мужчины.
6 января.
14.15. Гонка преследования. Женщины.
17.00. Гонка преследования. Мужчины
7 января.
13.30. Эстафета. Женщины.
16.30. Эстафета. Мужчины.

ФИФА подозревает футболистов ЦСКА
«Русские не могли даже нормально войти в зону»
ЦСКА обыграл «Йокерит», продлив победную серию в КХЛ
«Ман Сити» продлил серию без поражений в АПЛ до 22 матчей
Третьяк назвал причины неудачи сборной России на молодежном ЧМ
Полузащитник «Спартака» не исключил, что может покинуть клуб
Американский сенатор призвал США бойкотировать Олимпиаду-2018
Новости
Авто
Насколько подорожает бензин: мнение экспертов В 2018 году бензин может подорожать сразу на три рубля! К такому неутешительному прогнозу пришли эксперты, которых опросила «Российская газета»
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
Хью Джекман — о «Величайшем шоумене», Зендее и Илоне Маске Исполнивший главную роль в новом зрелищном мюзикле Хью Джекман поделился с «Кино Mail.Ru» своими мыслями о шоу-бизнесе, коммерческом искусстве и уроках пения
Недвижимость
Из программы реновации вышли еще четыре дома
В Израиле построили башню из Lego рекордной высоты
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Комплекс «Федерация» в «Москва-Сити» введен в эксплуатацию
Леди
В каких платьях Алсу, Трамп и Ольга Бузова встретили Новый год Знаменитости блистали в шикарных образах.
Дети
Мать потребовала от сына $1 млн за его воспитание и учебу Мужчине присудили выплатить родственнице финансовую компенсацию.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь