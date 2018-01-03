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3 января, источник: Чемпионат.com

Бабиков: Российские спортсмены даже после победы боятся что-то сделать не так

Биатлонист Антон Бабиков поделился мнением о том, чем отличаются российские спортсмены от иностранных.

Источник: РИА "Новости"

«Между нами и иностранцами разница огромная. Думаю, главное, что может перенять русский спортсмен у иностранного, — это психология, отношение ко всему в спорте. Этому действительно стоит поучиться. Улыбаться после поражений, улыбаться вообще всегда и везде. Понятно, что у братьев Бё сейчас есть поводы для улыбок, но, думаю, в любом случае они всё время шутили бы и веселились. Мы же даже после победы боимся что-то сделать не так, думаем, как это всё оценят люди вокруг. Эта закрепощённость нам не на руку.

Иностранцы спрашивают о ситуации вокруг российского спорта. Мы летели в Австрию рядом с Беатриксом, и он интересовался, что я об этом думаю. Но даже на русском языке трудно описать наши ощущения, тем более — на английском. Можно долго дискутировать, но так и не решить ничего для себя. Вроде как получилось донести до него свою мысль. Я не чувствую недоверия к себе, по крайней мере со стороны друзей. У тех, кто настроен не доверять даже ни в чём не уличённым спортсменам, просто такая позиция по жизни — не доверять людям и думать, что они лучше других», — сказал Бабиков.

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