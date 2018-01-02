Брынзак: Джима может пропустить сезон после Олимпийских игр

«Думаю, что Вита Семеренко ещё год-два точно побегает. Валя, думаю, тоже. Главное — здоровье и то, как они выступят. Если они выступят хорошо и будут по здоровью чувствовать себя хорошо, то нет вопросов, они могут еще без проблем бегать.

Юлия Джима ещё молодая, она ещё один олимпийский цикл точно будет. Она может послеолимпийский сезон пропустить, например, если она захочет психологически отдохнуть, набраться сил, подлечиться и вернуться. Я так думаю. Ну, а если нет, то будет без перерыва бегать, я так надеюсь.



Мы сейчас только на старте мировой спортивной карьеры. Сейчас точно позавершают карьеры Дорен Абер, Домрачева, Мякяряйнен, Кузьмина. Открываются двери для молодых спортсменов: для той же Джимы, для Меркушиной", — цитирует Брынзака Xsport.