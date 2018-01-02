Брынзак: Джима может пропустить сезон после Олимпийских игр
Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак оценил перспективы украинских биатлонисток и предположил, что Юлия Джима может пропустить сезон после Олимпийских игр-2018.
Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак оценил перспективы украинских биатлонисток и предположил, что Юлия Джима может пропустить сезон после Олимпийских игр-2018.
«Думаю, что Вита Семеренко ещё
Юлия Джима ещё молодая, она ещё один олимпийский цикл точно будет. Она может послеолимпийский сезон пропустить, например, если она захочет психологически отдохнуть, набраться сил, подлечиться и вернуться. Я так думаю. Ну, а если нет, то будет без перерыва бегать, я так надеюсь.
Мы сейчас только на старте мировой спортивной карьеры. Сейчас точно позавершают карьеры Дорен Абер, Домрачева, Мякяряйнен, Кузьмина. Открываются двери для молодых спортсменов: для той же Джимы, для Меркушиной", — цитирует Брынзака Xsport.