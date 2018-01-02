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22:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Брынзак: Джима может пропустить сезон после Олимпийских игр

Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак оценил перспективы украинских биатлонисток и предположил, что Юлия Джима может пропустить сезон после Олимпийских игр-2018.

Источник: РИА "Новости"

«Думаю, что Вита Семеренко ещё год-два точно побегает. Валя, думаю, тоже. Главное — здоровье и то, как они выступят. Если они выступят хорошо и будут по здоровью чувствовать себя хорошо, то нет вопросов, они могут еще без проблем бегать.

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Юлия Джима ещё молодая, она ещё один олимпийский цикл точно будет. Она может послеолимпийский сезон пропустить, например, если она захочет психологически отдохнуть, набраться сил, подлечиться и вернуться. Я так думаю. Ну, а если нет, то будет без перерыва бегать, я так надеюсь.

Мы сейчас только на старте мировой спортивной карьеры. Сейчас точно позавершают карьеры Дорен Абер, Домрачева, Мякяряйнен, Кузьмина. Открываются двери для молодых спортсменов: для той же Джимы, для Меркушиной", — цитирует Брынзака Xsport.

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