Ирина Старых пропустит этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе

Ранее СБР на своем сайте сообщал, что Старых вошла в состав сборной России для участия в этапе в Оберхофе, который стартует 4 января женской спринтерской гонкой.
Кроме того, в составе российской команды не оказалось Ульяны Кайшевой. Сообщается, что она выступит на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
Полностью состав российской сборной на этап в Оберхофе выглядит следующим образом:
мужчины: Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Алексей Волков;.
женщины: Екатерина Юрлова-Перхт, Татьяна Акимова, Виктория Сливко, Дарья Виролайнен, Светлана Миронова.