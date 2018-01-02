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13:48 (мск), источник: Р-Спорт

Ирина Старых пропустит этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Биатлонистка Ирина Старых пропустит этап Кубка мира в немецком Оберхофе и примет участие в этапе Кубка IBU, сообщается на сайте Союза биатлонистов России (СБР).

Источник: РИА "Новости"

Ранее СБР на своем сайте сообщал, что Старых вошла в состав сборной России для участия в этапе в Оберхофе, который стартует 4 января женской спринтерской гонкой.

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Кроме того, в составе российской команды не оказалось Ульяны Кайшевой. Сообщается, что она выступит на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Полностью состав российской сборной на этап в Оберхофе выглядит следующим образом:

мужчины: Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Алексей Волков;.

женщины: Екатерина Юрлова-Перхт, Татьяна Акимова, Виктория Сливко, Дарья Виролайнен, Светлана Миронова.

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