Ирина Старых пропустит этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе

Ранее СБР на своем сайте сообщал, что Старых вошла в состав сборной России для участия в этапе в Оберхофе, который стартует 4 января женской спринтерской гонкой .

Российская биатлонистка Кайшева выступит на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Кроме того, в составе российской команды не оказалось Ульяны Кайшевой. Сообщается, что она выступит на этапе Кубка мира в Рупольдинге.