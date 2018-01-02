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11:41 (мск), источник: ТАСС

Немецкая биатлонистка Дальмайер возобновила тренировки после болезни

ТАСС, 2 января. Семикратная чемпионка мира немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер вернулась к тренировкам после болезни. Об этом сообщил тренер женской сборной Германии Геральд Хениг, слова которого приводит агентство DPA.

Источник: РИА "Новости"

При этом отмечается, что участие Дальмайер в этапе Кубка мира в немецком Оберхофе (4—7 января) под вопросом.

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«К сожалению, на праздниках Дальмайер снова заболела, поэтому и пропустила “Рождественскую гонку”, на январских этапах необходимо скорректировать форму спортсменов перед Олимпиадой, — сказал Хениг. — Надо подождать некоторое время, чтобы принять решение по составу».

Дальмайер является семикратной чемпионкой мира, обладательницей Кубка мира сезона-2016/17, также в активе немецкой биатлонистки три серебра и три бронзы мировых первенств и 26 побед на этапах Кубка мира (17 — в личных соревнованиях, девять — в эстафетах).

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