Немецкая биатлонистка Дальмайер возобновила тренировки после болезни

При этом отмечается, что участие Дальмайер в этапе Кубка мира в немецком Оберхофе (4—7 января) под вопросом.
«К сожалению, на праздниках Дальмайер снова заболела, поэтому и пропустила “Рождественскую гонку”, на январских этапах необходимо скорректировать форму спортсменов перед Олимпиадой, — сказал Хениг. — Надо подождать некоторое время, чтобы принять решение по составу».
Дальмайер является семикратной чемпионкой мира, обладательницей Кубка мира сезона-2016/17, также в активе немецкой биатлонистки три серебра и три бронзы мировых первенств и 26 побед на этапах Кубка мира (17 — в личных соревнованиях, девять — в эстафетах).