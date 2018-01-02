Немецкая биатлонистка Дальмайер возобновила тренировки после болезни

Источник: РИА "Новости"

При этом отмечается, что участие Дальмайер в этапе Кубка мира в немецком Оберхофе ( 4—7 января ) под вопросом.

«К сожалению, на праздниках Дальмайер снова заболела, поэтому и пропустила “Рождественскую гонку”, на январских этапах необходимо скорректировать форму спортсменов перед Олимпиадой, — сказал Хениг. — Надо подождать некоторое время, чтобы принять решение по составу».