Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители требуют закрыть шоу «Давай поженимся!» из-за скандала
«В новом году я изменюсь»: возможно ли это
Анна Седокова призналась, что хочет усыновить ребенка
Как сложились судьбы кумиров советских женщин
Даша Жукова отдыхает с друзьями в Перу
Текущие события
Биатлон. Биатлон
2017
Анси (Франция)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
2017
Анси (Франция)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
2017
Анси (Франция)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
2017
Анси (Франция)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
2017
Анси (Франция)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Биатлон
2017
Анси (Франция)
Масс-старт (М)
Все события
Новые правила прохождения техосмотра вводятся с 1 января 2018
Bild: Русские отвечают НАТО "Черной вдовой"
Предсказания на 2018 год: конец ЕС, расцвет Китая и новая война
В Киеве освистали обращение Порошенко
Устюгов стал вторым в гонке преследования на «Тур де Ски»
Сборные России и США по хоккею сыграют в 1/4 финала МЧМ
Как готовятся к Новому году Лопырева, Варум и другие звезды
Даша Жукова отдыхает с друзьями в Перу
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Как выжить за новогодним столом: инструкция
«Нет такой страны — Украина»: доказано вердиктом суда Стокгольма
Заседание депутатов на Украине прервал гимн России
Фоторепортажи
8Загитова и другие триумфаторы ЧР по фигурному катанию
14Как будут выглядеть олимпийцы России. 13 правил
1 января, источник: Р-Спорт

Кайшева и Волков вошли в состав сборной России на 4-й этап КМ

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен и Алексей Волков вошли в состав сборной России по биатлону на четвертый этап Кубка мира, который пройдет в немецком Оберхофе 4—7 января, сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России.

Источник: РИА "Новости"

Кайшева в текущем сезоне выступала на этапах Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), Волков и Виролайнен участвовали в первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:

женщины: Екатерина Юрлова-Перхт, Татьяна Акимова, Ирина Старых, Виктория Сливко, Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен;.

мужчины: Антон Шипулин, Антон Бабиков, Александр Логинов, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Алексей Волков.

Этап в Оберхофе стартует 4 января женской спринтерской гонкой.

Такой хоккей нам нужен: горячие фото челябинской спортивной журналистки
Устюгов стал вторым в гонке преследования на «Тур де Ски»
Сборные России и США по хоккею сыграют в 1/4 финала МЧМ
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» в матче АПЛ
«Рейнджерс» победили «Баффало» в «Зимней классике» НХЛ
«Ливерпуль» вырвал победу у «Бернли» в матче чемпионата Англии
КНДР собирается отправить сборную на Игры-2018
Новости
Авто
Новинки-2018: чем нас удивит отечественный автопром? Рестайлинговая Lada Granta, модернизированный УАЗ «Патриот», а также большая и умная «Газель-Next»: «Авто Mail.Ru» составил список премьер, которые готовят наши автозаводы
Hi-Tech
15 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2018 года Год Желтой Земляной Собаки подарит зрителям множество долгожданных кинопремьер — перед вами 25 самых многообещающих и интересных новых фильмов 2018 года
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Фанат «Властелина колец» построил себе дом-нору, как у хоббита Фродо
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Леди
Как изменить свои модные привычки в новом году Рассказываем, как качественно изменить свою модную жизнь в следующем году. Мы не обещаем, что будет легко, но уверяем, результат того стоит.
Дети
Анна Седокова призналась, что хочет усыновить ребенка Певица хочет большую семью.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь