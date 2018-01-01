Кайшева и Волков вошли в состав сборной России на 4-й этап КМ
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен и Алексей Волков вошли в состав сборной России по биатлону на четвертый этап Кубка мира, который пройдет в немецком Оберхофе
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен и Алексей Волков вошли в состав сборной России по биатлону на четвертый этап Кубка мира, который пройдет в немецком Оберхофе
Кайшева в текущем сезоне выступала на этапах Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), Волков и Виролайнен участвовали в первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:
женщины: Екатерина
мужчины: Антон Шипулин, Антон Бабиков, Александр Логинов, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Алексей Волков.
Этап в Оберхофе стартует 4 января женской спринтерской гонкой.