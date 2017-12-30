Мартен Фуркад признан спортсменом года французским телеканалом Eurosport

Для спортсмена данная награда стала первой. Годом ранее он занял в голосовании второе место.

В минувшем сезоне Фуркад стал обладателем «Большого хрустального глобуса» в шестой раз подряд. В текущем сезоне он является лидером общего зачета Кубка мира.