Редакция выбрала самые яркие снимки уходящего года
Мартен Фуркад признан спортсменом года французским телеканалом Eurosport
Биатлонист Мартен Фуркад признан спортсменом года по версии французского телеканала Eurosport.
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Биатлонист Мартен Фуркад признан спортсменом года по версии французского телеканала Eurosport.
Для спортсмена данная награда стала первой. Годом ранее он занял в голосовании второе место.
За кандидатуру 29-летнего француза отдали свой голос 232 респондента. Вторым стал дзюдоист Тедди Ринер (214), третьим — десятиборец Кевин Майер (180).
В минувшем сезоне Фуркад стал обладателем «Большого хрустального глобуса» в шестой раз подряд. В текущем сезоне он является лидером общего зачета Кубка мира.