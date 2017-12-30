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16:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мартен Фуркад признан спортсменом года французским телеканалом Eurosport

Биатлонист Мартен Фуркад признан спортсменом года по версии французского телеканала Eurosport.

Источник: РИА "Новости"

Для спортсмена данная награда стала первой. Годом ранее он занял в голосовании второе место.

За кандидатуру 29-летнего француза отдали свой голос 232 респондента. Вторым стал дзюдоист Тедди Ринер (214), третьим — десятиборец Кевин Майер (180).

В минувшем сезоне Фуркад стал обладателем «Большого хрустального глобуса» в шестой раз подряд. В текущем сезоне он является лидером общего зачета Кубка мира.

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