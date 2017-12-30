Война каждого с каждым. Во что они превратили биатлон

Источник: РИА "Новости"

Фуркад один против всех

Вынесенная в заголовок фраза английского философа Томаса Гоббса как нельзя лучше характеризует современный биатлон. Семьи уже давно нет, все ругаются на каждом шагу, и нет корпоративной солидарности и согласия самих спортсменов. Мартен Фуркад в ходе чемпионата мира умудрился поссориться со всем российским сообществом одной лишь подсечкой Александру Логинову в зоне передачи эстафеты. Француз сделал это так, чтобы всегда можно было сослаться на отсутствие умысла, но и показал при этом позицию. Антон Шипулин в ответ не подал французу руку на подиуме, посчитав его поведение неспортивным. Фуркад психанул и покинул пьедестал, а Дмитрий Губерниев в этот момент назвал его свиньёй, за что получил замечание от Европейского вещательного союза. Потом, правда, все помирились, жали друг другу руки, но осадок остался.

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Победа и гимн, а капелла

Когда чемпионат мира в Хохфильцене уже шёл к концу и веры в его успешное окончание почти не оставалось, российский эстафетный квартет в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина завоевал золотые медали. Благодаря этому яркому пятну мы не можем назвать год полностью кошмарным. Это золото у нас уже не отнимут. Затем была подаренная Александром Тихоновым Антону Шипулину шуба, отключённый гимн на церемонии награждения и исполнение его командой, а капелла под чутким руководством блестящего дирижёра Губерниева.

Угрозы бойкотов

Они начались ещё в январе. Тогда Габриэла Коукалова и ряд североамериканских биатлонистов заявили, что не поедут в Тюмень, если там пройдёт этап Кубка мира. Требования этих спортсменов были удовлетворены, а соревнования в России до конца года отменены. Однако в новом сезоне Кубок мира вернётся в Тюмень, в России пройдут два этапа Кубка IBU и уже прошёл летний чемпионат мира (где, кстати, сборная Чехии впервые за долгое время не выступила), и это тоже многих беспокоит. После того как IBU отказался менять календарь на французском этапе Кубка мира, канадцы попытались сделать вброс через прессу о своём бойкоте и посмотреть на реакцию мирового сообщества. Президент IBU Андерс Бессеберг на провокации не поддался и остался стоять на своём.

Шестой Кубок Фуркада

Блистательный француз Мартен Фуркад провёл невероятный прошлый сезон и за явным преимуществом завоевал Кубок мира задолго до его окончания. Очередной «Большой хрустальный глобус» стал шестым в его карьере подряд, и по этому показателю он сравнялся с величайшими из великих Магдаленой Форсберг и Уле-Эйнаром Бьорндаленом. Теперь осталось сделать всего один шаг на пути к рекорду, но помешать ему может новый конкурент Йоханнес Бё.

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Пять побед Дальмайер

Автором ещё одного уникального достижения стала новая звезда немецкого биатлона Лаура Дальмайер. Кубок мира, в отличие от Фуркада, она завоевала впервые в жизни, зато на чемпионате мира превзошла даже французского маэстро. Немка завоевала золотые медали в пяти из шести гонок, уступив лишь четыре секунды в спринте Габриэле Коукаловой. Тем самым она побила рекорд 2004 года Лив Грете Пуаре, которая тогда в Оберхофе выиграла четыре золота из пяти возможных.

Потерянная Подчуфарова

Последние три сезона для Ольги Подчуфаровой превратились в кошмар. Она не выдерживает нагрузок и не может закончить сезон. Но если раньше были всплески хотя бы в отдельных гонках, то 2017-й превратился в кошмар. В смешанной эстафете в Хохфильцене она ещё сумела завоевать бронзовую медаль, после чего закончила сезон. Летом и осенью 2017-го тренировалась с командой по индивидуальному плану, но в декабре так и не вернулась к былым скоростям и сошла с дистанции после этапа в том же Хохфильцене. Официально Ольга взяла паузу только до января, но, судя по ситуации, на Олимпиаде мы её так и не увидим.

Первые дисквалификации и санкции

Декабрь принёс русскому биатлону и ещё немало печальных новостей. Во-первых, по расследованию Макларена были вынесены первые вердикты.

Три российские биатлонистки Ольга Вилухина, Яна Романова и Ольга Зайцева были пожизненно дисквалифицированы за антидопинговые нарушения по результатам Олимпиады-2014 и лишены серебряных медалей решением МОК.

Теперь IBU предстоит вынести по ним свой вердикт, а также по ещё одной российской биатлонистке Екатерине Глазыриной, которая обвиняется в антидопинговых нарушениях до Олимпиады. Кроме того, IBU перевёл СБР в статус временного члена с лишением права голоса на исполкоме, лишением права выставлять кандидатов на выборы и подавать заявки на соревнования. Но в случае восстановления МОК ОКР это решение также может быть отменено.

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Одна бронза на весь декабрь

Скандалы вокруг российского биатлона не могли не отразиться на выступлении команды, но при этом нельзя не отметить и отдельные просчёты в подготовительный период и проблемы со здоровьем отдельных спортсменов. В итоге первые два этапа россияне пробегали вхолостую, а в Анси, к которому по плану должны были разбежаться взяли одну награду. Антон Шипулин стал третьим в преследовании, но при этом так и не вышел на скорости уровня конца прошлого года. Остаётся рассчитывать на плодотворную работу над ошибками во время рождественской паузы.

Вызов Йоханнеса

Главным сюрпризом декабря стало то, что появился биатлонист круче Мартена Фуркада. В декабре Йоханнес Бё выиграл пять стартов из восьми, несколько раз не оставляя французу даже шанса. В то же время за счёт стабильности Фуркад пока впереди, но в январе их ожидает не менее горячая борьба, которая безусловно продолжится и после Олимпиады. Конечно, большинство симпатий нейтральных болельщиков будут сейчас на стороне норвежца, так как долгие гегемонии в спорте мало кто любит.

Новый старый лидер сборной