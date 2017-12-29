Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкина упрекнули в коррупции на детском шоу «Лучше всех!»
Джигарханян и Цымбалюк-Романовская всех обманули: шоу на "Первом"
Кончаловский, Бондарчук, Михалков подписали обращение к Медведеву
Мы их потеряли: названы главные утраты 2017 года (фото)
Меркель и Макрон обратились к России с призывом
Текущие события
Биатлон. Биатлон
14.12
Анси (Франция)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
15.12
Анси (Франция)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
16.12
Анси (Франция)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
16.12
Анси (Франция)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
17.12
Анси (Франция)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Биатлон
17.12
Анси (Франция)
Масс-старт (М)
Все события
Гузеева "уничтожила" репутацию Волочковой в прямом эфире - СМИ
СМИ: ЕС решил выставить России счет на €1,4 млрд
Зачем создали фальшивку про «монгольское» нашествие на Русь
Москва бросила Киев на обочине и без денег
Олимпийская форма сборной России: какой она будет
Сергей Карякин лидирует на ЧМ по блицу после первого дня турнира
Фото дня: Овечкин в забавных штанах и Пике с клюшкой
Глюк’oZa пришла на шоу к Урганту в роскошном платье и с собакой
Алкоголь будит в людях худшее
Названы самые необычные секс-травмы
Провокационный певец оказался сыном зажиточной семьи из Москвы
Тетя модели из РФ стала вождем в Африке
Фоторепортажи
1017-я победа «Ман Сити» подряд и другие события выходных
10«Барселона» обыграла «Реал» в класико
29 декабря, источник: Спорт-Экспресс

Остывающие звезды: топ-биатлонисты в плохой форме

7 фаворитов Пхенчхана, чье состояние в начале олимпийского сезона вызывает вопросы.

Источник: AFP 2017

В элите мирового биатлона в последние годы очень мало новых имен. Круг претендентов на высокие места широк, но стабилен. Поэтому выпадение из него отдельных звезд всегда очень заметно. Конечно, в олимпийский сезон некоторые лидеры мудрят с формой, пытаясь выйти на максимум в феврале. Но по большому счету тоже самое случается и в другие годы — накануне чемпионатов мира. Так что результаты первых трех этапов Кубка мира сейчас показательны, хоть у многих биатлонистов еще возможность исправить впечатление в первых стартах 2018 года. Кто же на данный момент главным разочарованием?

1. Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕН (Норвегия)

Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕН | Источник: Reuters

Знаменитый ветеран явно проводит последний сезон в карьере и готовится конкретно к Пхенчхану. Ради это он пропустил этап Кубка мира в Анси и отправился на сборы в горы, которые много раз помогали ему взбодриться. Правда, сейчас в возрождение легенды верится с трудом. Супернорвежец не был на подиуме личных гонок больше года, а не выигрывал персональные старты с 2015-го. Очевидно, что главные надежды на медали Игр-2018 Оле Эйнар связывает с эстафетой. На недавнем этапе в Австрии Бьорндален свою сборную не подвел. Но для норвежских тренеров ставка на биатлониста, который в последних 9 личных гонках не поднимался выше 17 место — это серьезный риск.

2. Антон ШИПУЛИН (Россия)

Антон ШИПУЛИН | Источник: AFP 2017

Нынешний кубковый старт лидера мужской сборной России — самый слабый за последние годы, даже с учетом того, что Антон всегда тяжело вкатывается в сезон. Перед Сочи-2014 за три первые этапа у него тоже была только одна личная бронза, но тогда настроение заметно улучшала эстафетная победа, которую в итоге удалось повторить и на Олимпиаде. Сейчас же у Шипулина уже нет морального права считать себя «первым после Фуркада», а на пятое место в общем зачете Кубка мира накладываются переживания, связанные с нейтральным статусом сборной России на Олимпиаде в Пхенчхане. В общем, если Шипулин не планирует стать зрителем на главных соревнованиях четырехлетия, ему надо резко прибавить.

3. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН (Норвегия)

Эмиль Хегле СВЕНДСЕН | Источник: AFP 2017

На Играх в Сочи отчаянный норвежец отобрал золото в масс-старте у самого Фуркада, но сейчас Свендсен окончательно погряз в проблемах со здоровьем. Всем известна история, как Эмиль Хегле накануне чемпионата мира два месяца не целовал свою невесту, дабы не подхватить какой-нибудь злобный вирус. И после этого все равно упал в обморок после одной из гонок из-за проблем с давлением. Сейчас Свендсен заявил, что сильно устал после первого же этапа Кубка мира, пропустив два следующих. Недоброжелатели тут же заподозрили, что четырехкратный олимпийский чемпион прячется от допинг-контроля. Но даже если это не так, то расшатанный иммунитет может сыграть с опытным спортсменом злую шутку и в Пхенчхане.

4. Эрик ЛЕССЕР (Германия)

Эрик ЛЕССЕР | Источник: AFP 2017

Двукратный серебряный призер Олимпиады в Сочи — один из тех, кто «едет с ярмарки». Пик карьеры немца пришелся на послеолимпийский чемпионат мира 2015, после чего его результаты стабильно идут вниз. Правда, в нынешнем сезоне он отметился двумя третьими местами в личных гонках, но очевидно, что время Лессера прошло — для него сейчас более привычен финиш в четвертом десятке. Эрик еще способен на подвиги в сингл-миксте, но эта дисциплина, к сожалению для двукратного чемпиона мира, пока не является олимпийской.

5. Габриэла КОУКАЛОВА (Чехия)

Габриэла КОУКАЛОВА | Источник: Reuters

Еще одна хронически больная звезда. В нынешнем сезоне 28-летняя спортсменка отметилась только скандалом в соцсетях по поводу своих высказываний о «русском допинге». Все три стартовых этапа Кубка мира Коукалова пропустила из-за проблем с икроножными мышцами, и перспективы возвращения Габриэлы в строй до сих пор очень туманны. Даже если она вернется на лыжню в январе, совершенно не факт, что она сразу начнет показывать конкурентоспособные результаты. Вполне вероятно, что мечта чешки об олимпийском золоте, не реализовавшаяся в Сочи, так и останется мечтой.

6. Дарья ДОМРАЧЕВА (Белоруссия)

Дарья ДОМРАЧЕВА | Источник: AFP 2017

Трехкратная олимпийская чемпионка точно не будет доминировать в Пхенхчане так же как на Играх в Сочи. Она все еще способна выиграть любой старт, но силы у белорусской звезды уже не те. После длительного перерыва в карьере, связанного сначала с мононуклеозом, а потом с рождением ребенка, Домрачева выиграла за год всего одну гонку. В нынешнем сезоне она пропустила пять гонок из 11. С одной стороны, такая избирательность может говорить о нацеленности на главный старт — Олимпиаду. С другой стороны — Дарья явно бережет энергию и эмоции, и если, к примеру, Лаура Дальмайер снова поймает кураж, то Домрачевой может просто не представиться нового шанса блеснуть.

7. Татьяна АКИМОВА (Россия)

Татьяна АКИМОВА | Источник: Reuters

В прошлом сезоне застолбила за собой статус первого номера сборной России, но в нынешнем Кубке мира по всем статьям проигрывает вернувшейся из декрета Екатерине Юрловой-Перхт. Даже при том, что последняя тоже выступает без особого блеска. В прошлом сезоне пик формы Акимовой пришелся на предрождественский этап Кубка мира, но сейчас это не произошло, и надежда только на то, что Татьяна все-таки выпутается из всех своих проблем и покажет класс в Пхенчхане. Одно место в первой десятке в 11 последних личных гонках — это, конечно, не та стабильность, на которую мы рассчитывали, когда говорили о восходящей звезде Акимовой.

Дзюба может начать новый сезон в ФНЛ
Расклады МЧМ: как России обогнать Швецию?
Минское «Динамо» победило СКА, забросив три шайбы за одну минуту
Олимпийская форма сборной России: какой она будет
Сергей Карякин лидирует на ЧМ по блицу после первого дня турнира
«Авангард» расторг контракт с главным тренером
Знарок пропустит Матч звезд КХЛ
Auto Bild: Сироткин подписал с «Уильямсом» контракт на два года
Новости
Авто
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки В базе Росстандарта появился обновленный сертификационный документ на кроссовер Mazda CX-9
Hi-Tech
15 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Зрители требуют закрыть шоу «Давай поженимся!» из-за скандала 12-летняя школьница раскритиковала ведущих программы
Недвижимость
Из программы реновации вышли еще четыре дома
В Израиле построили башню из Lego рекордной высоты
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Комплекс «Федерация» в «Москва-Сити» введен в эксплуатацию
Леди
Что взять на вечеринку вместо клатча: 5 идей Аксессуары, которые мы выбрали, помогут сделать яркий акцент и не потерять телефон во время вечеринки.
Дети
Успеть до полуночи: новогоднее меню для занятых мам Даже если 31 декабря вы работаете допоздна, наш подбробный план действий поможет вам встретить Новый год во всеоружии
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь