Остывающие звезды: топ-биатлонисты в плохой форме

Источник: AFP 2017

В элите мирового биатлона в последние годы очень мало новых имен. Круг претендентов на высокие места широк, но стабилен. Поэтому выпадение из него отдельных звезд всегда очень заметно. Конечно, в олимпийский сезон некоторые лидеры мудрят с формой, пытаясь выйти на максимум в феврале. Но по большому счету тоже самое случается и в другие годы — накануне чемпионатов мира. Так что результаты первых трех этапов Кубка мира сейчас показательны, хоть у многих биатлонистов еще возможность исправить впечатление в первых стартах 2018 года. Кто же на данный момент главным разочарованием?

1. Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕН (Норвегия)

Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕН | Источник: Reuters

Знаменитый ветеран явно проводит последний сезон в карьере и готовится конкретно к Пхенчхану. Ради это он пропустил этап Кубка мира в Анси и отправился на сборы в горы, которые много раз помогали ему взбодриться. Правда, сейчас в возрождение легенды верится с трудом. Супернорвежец не был на подиуме личных гонок больше года, а не выигрывал персональные старты с 2015-го. Очевидно, что главные надежды на медали Игр-2018 Оле Эйнар связывает с эстафетой. На недавнем этапе в Австрии Бьорндален свою сборную не подвел. Но для норвежских тренеров ставка на биатлониста, который в последних 9 личных гонках не поднимался выше 17 место — это серьезный риск.

2. Антон ШИПУЛИН (Россия)

Антон ШИПУЛИН | Источник: AFP 2017

Нынешний кубковый старт лидера мужской сборной России — самый слабый за последние годы, даже с учетом того, что Антон всегда тяжело вкатывается в сезон. Перед Сочи-2014 за три первые этапа у него тоже была только одна личная бронза, но тогда настроение заметно улучшала эстафетная победа, которую в итоге удалось повторить и на Олимпиаде. Сейчас же у Шипулина уже нет морального права считать себя «первым после Фуркада», а на пятое место в общем зачете Кубка мира накладываются переживания, связанные с нейтральным статусом сборной России на Олимпиаде в Пхенчхане. В общем, если Шипулин не планирует стать зрителем на главных соревнованиях четырехлетия, ему надо резко прибавить.

3. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН (Норвегия)

Эмиль Хегле СВЕНДСЕН | Источник: AFP 2017

На Играх в Сочи отчаянный норвежец отобрал золото в масс-старте у самого Фуркада, но сейчас Свендсен окончательно погряз в проблемах со здоровьем. Всем известна история, как Эмиль Хегле накануне чемпионата мира два месяца не целовал свою невесту, дабы не подхватить какой-нибудь злобный вирус. И после этого все равно упал в обморок после одной из гонок из-за проблем с давлением. Сейчас Свендсен заявил, что сильно устал после первого же этапа Кубка мира, пропустив два следующих. Недоброжелатели тут же заподозрили, что четырехкратный олимпийский чемпион прячется от допинг-контроля. Но даже если это не так, то расшатанный иммунитет может сыграть с опытным спортсменом злую шутку и в Пхенчхане.

4. Эрик ЛЕССЕР (Германия)

Эрик ЛЕССЕР | Источник: AFP 2017

Двукратный серебряный призер Олимпиады в Сочи — один из тех, кто «едет с ярмарки». Пик карьеры немца пришелся на послеолимпийский чемпионат мира 2015, после чего его результаты стабильно идут вниз. Правда, в нынешнем сезоне он отметился двумя третьими местами в личных гонках, но очевидно, что время Лессера прошло — для него сейчас более привычен финиш в четвертом десятке. Эрик еще способен на подвиги в сингл-миксте, но эта дисциплина, к сожалению для двукратного чемпиона мира, пока не является олимпийской.

5. Габриэла КОУКАЛОВА (Чехия)

Габриэла КОУКАЛОВА | Источник: Reuters

Еще одна хронически больная звезда. В нынешнем сезоне 28-летняя спортсменка отметилась только скандалом в соцсетях по поводу своих высказываний о «русском допинге». Все три стартовых этапа Кубка мира Коукалова пропустила из-за проблем с икроножными мышцами, и перспективы возвращения Габриэлы в строй до сих пор очень туманны. Даже если она вернется на лыжню в январе, совершенно не факт, что она сразу начнет показывать конкурентоспособные результаты. Вполне вероятно, что мечта чешки об олимпийском золоте, не реализовавшаяся в Сочи, так и останется мечтой.

6. Дарья ДОМРАЧЕВА (Белоруссия)

Дарья ДОМРАЧЕВА | Источник: AFP 2017

Трехкратная олимпийская чемпионка точно не будет доминировать в Пхенхчане так же как на Играх в Сочи. Она все еще способна выиграть любой старт, но силы у белорусской звезды уже не те. После длительного перерыва в карьере, связанного сначала с мононуклеозом, а потом с рождением ребенка, Домрачева выиграла за год всего одну гонку. В нынешнем сезоне она пропустила пять гонок из 11. С одной стороны, такая избирательность может говорить о нацеленности на главный старт — Олимпиаду. С другой стороны — Дарья явно бережет энергию и эмоции, и если, к примеру, Лаура Дальмайер снова поймает кураж, то Домрачевой может просто не представиться нового шанса блеснуть.

7. Татьяна АКИМОВА (Россия)

Татьяна АКИМОВА | Источник: Reuters