Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Пленных не брать»: Запад ответил на слова Путина о террористах
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Похищенного специалиста из России выбросили на трассе на Украине
В Израиле построили самую высокую башню из Lego (видео)
Меркель и Макрон обратились к России с призывом
Текущие события
Биатлон. Биатлон
14.12
Анси (Франция)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
15.12
Анси (Франция)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
16.12
Анси (Франция)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
16.12
Анси (Франция)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
17.12
Анси (Франция)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Биатлон
17.12
Анси (Франция)
Масс-старт (М)
Все события
«Пленных не брать»: Запад ответил на слова Путина о террористах
СМИ: ЕС выставил России счет на €1,4 млрд
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители
Как «Авто Mail.Ru» летал на автомобиле
Российский футбол: все, что нужно для счастья
Российские атлеты примут участие в параде спортсменов на ОИ-2018
Фото дня: Овечкин в забавных штанах и Пике с клюшкой
Глюк’oZa пришла на шоу к Урганту в роскошном платье и с собакой
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Как выжить за новогодним столом: инструкция
Похищенного специалиста из России выбросили на трассе на Украине
Популярнейшим новогодним блюдом РФ стало не оливье
Фоторепортажи
12Первое поражение «Интера», разгром «Тоттенхэма» и другие события выходных
1017-я победа «Ман Сити» подряд и другие события выходных
16:22 (мск), источник: БЕЛТА

Ушел из жизни один из основателей белорусского биатлона Владимир Плаксин

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. После продолжительной болезни ушел из жизни один из основателей белорусского биатлона Владимир Плаксин, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БФБ.

Владимир Плаксин длительное время работал государственным тренером Беларуси по зимним видам спорта, главным тренером национальной команды по биатлону, председателем директората национальных команд Министерства спорта и туризма. Возглавлял штаб сборной национальной команды на Олимпийских играх 1994, 1998 годов, на которых белорусские спортсмены неоднократно поднимались на пьедестал.

В 1996, 1997 годах под его руководством национальная команда завоевывала первые места в командных гонках. В 1999 году впервые мужская национальная команда по биатлону стала победителем чемпионата мира в эстафете.

Владимир Плаксин в числе других спортивных руководителей стоял у истоков создания отечественного биатлона в новейшей истории Беларуси. За особые заслуги ему присвоено звание заслуженного тренера Беларуси по биатлону.

 Одинокие мужчины Японии выступили против влюбленных парочек
Принц Гарри и Меган Маркл планируют пригласить на свадьбу Барака Обаму
Российский футбол: все, что нужно для счастья
Российские атлеты примут участие в параде спортсменов на ОИ-2018
Олимпийская форма сборной России: какой она будет
Сергей Карякин лидирует на ЧМ по блицу после первого дня турнира
«Авангард» расторг контракт с главным тренером
Знарок пропустит Матч звезд КХЛ
Стал известен состав молодёжной сборной России на матч с Беларусью
Новости
Авто
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки В базе Росстандарта появился обновленный сертификационный документ на кроссовер Mazda CX-9
Hi-Tech
15 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Зрители требуют закрыть шоу «Давай поженимся!» из-за скандала 12-летняя школьница раскритиковала ведущих программы
Недвижимость
В Израиле построили башню из Lego рекордной высоты
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Названы 15 крупнейших ипотечных кредиторов России
Леди
Аксессуары, с которыми любое платье станет королевским (фото) Если выбранный наряд не сверкает, как елочная гирлянда, то стоит добавить к нему хотя бы один заметный аксессуар. Ведь когда еще сиять, как не в новогоднюю ночь?
Дети
Успеть до полуночи: новогоднее меню для занятых мам Даже если 31 декабря вы работаете допоздна, наш подбробный план действий поможет вам встретить Новый год во всеоружии
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь