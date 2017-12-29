Ушел из жизни один из основателей белорусского биатлона Владимир Плаксин

Владимир Плаксин длительное время работал государственным тренером Беларуси по зимним видам спорта, главным тренером национальной команды по биатлону, председателем директората национальных команд Министерства спорта и туризма. Возглавлял штаб сборной национальной команды на Олимпийских играх 1994, 1998 годов, на которых белорусские спортсмены неоднократно поднимались на пьедестал.

В 1996, 1997 годах под его руководством национальная команда завоевывала первые места в командных гонках. В 1999 году впервые мужская национальная команда по биатлону стала победителем чемпионата мира в эстафете.