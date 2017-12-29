Ушел из жизни один из основателей белорусского биатлона Владимир Плаксин
29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. После продолжительной болезни ушел из жизни один из основателей белорусского биатлона Владимир Плаксин, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. После продолжительной болезни ушел из жизни один из основателей белорусского биатлона Владимир Плаксин, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
Владимир Плаксин длительное время работал государственным тренером Беларуси по зимним видам спорта, главным тренером национальной команды по биатлону, председателем директората национальных команд Министерства спорта и туризма. Возглавлял штаб сборной национальной команды на Олимпийских играх 1994, 1998 годов, на которых белорусские спортсмены неоднократно поднимались на пьедестал.
В 1996, 1997 годах под его руководством национальная команда завоевывала первые места в командных гонках. В 1999 году впервые мужская национальная команда по биатлону стала победителем чемпионата мира в эстафете.
Владимир Плаксин в числе других спортивных руководителей стоял у истоков создания отечественного биатлона в новейшей истории Беларуси. За особые заслуги ему присвоено звание заслуженного тренера Беларуси по биатлону.