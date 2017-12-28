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28 декабря, источник: ТАСС

Юрлова-Перхт и Волков выиграли Рождественскую гонку в Германии

ТАСС, 28 декабря. Российские биатлонисты Екатерина Юрлова-Перхт и Алексей Волков стали победителями Рождественской гонки, которая прошла в немецком Гельзенкирхене.

Источник: AFP 2017

Российские спортсмены стали победителями масс-старта и гонки преследования, в которой они показали результат 33 минуты 21,4 секунды, допустив на восьми огневых рубежах один промах. Второе место заняли чехи Ева Пускарчикова и Одржей Моравец (отставание 24 секунды; 2 промаха), третьими финишировали австрийцы Лиза Тереза Хаузер и Юлиан Эберхард (+43,5; 9).

Рождественская гонка, которая официально называется «Мировой командный вызов по биатлону», является коммерческим соревнованием. С 2002 года она проходит на футбольном стадионе в Гельзенкирхене.

Последний раз россияне побеждали в Рождественской гонке в 2012 году, первое место тогда заняли Юрлова и Антон Шипулин. Ранее российские биатлонисты выигрывали соревнования в 2007 году (Екатерина Юрьева и Дмитрий Ярошенко) и в 2010 году (Светлана Слепцова и Евгений Устюгов).

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