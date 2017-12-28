Юрлова-Перхт и Волков выиграли Рождественскую гонку в Германии
ТАСС, 28 декабря. Российские биатлонисты Екатерина
ТАСС, 28 декабря. Российские биатлонисты Екатерина
Российские спортсмены стали победителями
Рождественская гонка, которая официально называется «Мировой командный вызов по биатлону», является коммерческим соревнованием. С 2002 года она проходит на футбольном стадионе в Гельзенкирхене.
Последний раз россияне побеждали в Рождественской гонке в 2012 году, первое место тогда заняли Юрлова и Антон Шипулин. Ранее российские биатлонисты выигрывали соревнования в 2007 году (Екатерина Юрьева и Дмитрий Ярошенко) и в 2010 году (Светлана Слепцова и Евгений Устюгов).