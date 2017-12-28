Глоток шампанского: как биатлонисты заставили забыть о провалах

Источник: AFP 2017

Как выродилась некогда крутая гонка

О том, что традиционная Рождественская гонка уже не та, впору было говорить три-четыре года назад. Но тогда у немецкого старта были достойные конкуренты в виде московской Гонки чемпионов и тюменского Гран-при губернатора. Сейчас и российским компаниям не до жиру, и многих звёзд к нам на такой старт не заманишь из-за политики, казалось бы живи и процветай. Но в отсутствии альтернативы немецкая гонка совсем загибается, и дело здесь не только в олимпийском сезоне. Приевшийся неизменный из года в год формат, нерастущие призовые и нежелание звёзд срываться в Рождество с насиженных мест привели к тому, что среди нынешних участников только Эрика Лессера с большой натяжкой можно причислить к звёздами первой величины.

В остальном в заявочном листе пятые-шестые номера команд вроде Эмильена Жакелена и совсем непонятные коллективы будь-то канадцы или японская чета Татизаки. Раньше собиравшие всех звёзд первой величины организаторы такие пары не подпустили бы к «Вельтинс-Арене и на пушечный выстрел. Россияне выбрали промежуточный вариант. С одной стороны — лидер женской сборной Екатерина Юрлова-Перхт, с другой — не блестяще выступающий в этом сезоне Алексей Волков. Однако сочетание их снайперских качеств и скорострельности оставляли россиянам в такой компании неплохие подиумные шансы. Пять лет назад Юрлова в паре с Антоном Шипулиным побеждала в этой гонке.

Сразу зацепились за тройку

Екатерина Юрлова-Перхт отлично начала гонку и уже на первом круге отыграла несколько позиций, пристроившись в хвост немецкому дуэту. Тем временем сзади на единственной горке случился завал и сразу несколько участниц зацепились лыжами друг за друга, растянув тем самым пелотон. Юрлова-Перхт отстреляла не только точно, но и быстро и передала эстафету Волкову в группе лидеров, где с россиянами неожиданно оказались японцы и австрийцы. Волков немного отстал от лидерского дуэта, но компенсировал это скорострельностью и передал эстафету уже на втором месте.



Юрлова-Перхт легко догнала в подъём свою австрийскую визави, но и за спиной у россиянки замаячила фигура главной немецкой звезды Франциски Хильдебранд. В этот раз лидеры дружно сделали по одному промаху. Место в тройке лучших россияне сохранили, но Юрлова-Перхт пропустила вперёд француженку Анаи Бескон.

В этот раз организаторы серьёзно усложнили рельеф трассы, добавили не только крутые подъёмы, но и острые спуски со сложными поворотами. Всё это сделало гонку более динамичной и опасной.

Эта сладкая победа в прологе

На стойке Волков снова отработал безупречно, воспользовался промахами соперников и первыми передал эстафету своей подруге по команде, да ещё и с приличным для такой гонки отрывом. Австрийцы удержались вторыми, а на третье место сенсационно пробились японцы. Видимо у мужа и жены идеальное понимание и сыгранность для такой гонки. Не повезло украинке Юлии Джиме, которой в партнеры достался бельгиец Михи Рёш, который своими тремя выстрелами просто похоронил целую команду. Юрлова-Перхт тем временем ещё нарастила преимущество за счёт скорости на дистанции и безупречной стрельбы.

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Волков продолжил свою нулевую серию и на предпоследнем этапе, а его соперники продолжили мазать. Отрыв уже превратился в космические полминуты, заставив российских болельщиков вспомнить уже давно подзабытые чувства превосходства российского биатлона. Но тут Юрлова-Перхт решили сохранить интригу, промазав последними двумя выстрелами. Соперницы этой оплошностью не воспользовались, но японец Татизаки приблизился к Волкову и на каждой прямой видел его спину. Но очередной чистой стрельбой Волков снял все вопросы о российской победе в прологе. Австриец и японец на стрельбе дружно провалились, а потому второе и третье место достались чехам и французам, а фавориты гонки Хильдебранд и Лессер прочно осели в середине пелотона.

Продолжение снайперских подвигов

В гонке преследования Юрлова-Перхт сохранила отрыв от преследовательниц на дистанции, а на рубеже даже укрепила преимущество. Лишь Лиза Хаузер справилась на рубеже и осталась главной и единственной преследовательницей российской команды. Быстроногий Юлиан Эберхард на своём круге почти настиг Алексея Волкова.

Наш снайпер позволил себе первый промах, но соперники стреляли ещё хуже, а потому отрыв российской команды достиг уже радующих глаз 18 секунд. Вторыми остались австрийцы, а упрямые японцы продолжили борьбу за подиум с командами Чехии и Германии.

Юрлова-Перхт в этот раз взяла себя в руки и на стойке и помахала ручкой соперницам, когда они ещё делали изготовку. Опасная немка Хильдебранд отстреляла чисто и вернула праздник на улицу приунывших немецких фанов, которым после пролога даже любимый глювайн показался кислятиной. Однако её партнёру Лессеру ещё предстояло выдержать битву с чехом Моравцем и австрийцем Эберхардом. Волков стрелял с большим разбросом и в его пользу сыграл габарит, но удача продолжила улыбаться русским и отдавать долги за все предыдущие неудачи. Из преследователей чисто стрелял только Моравец, который помог чехам закрепиться на второй позиции.

Нас не догонят

Юрлова-Перхт на кураже преподала всем урок стрельбы стоя и кроме первого выстрела послала все пули чётко по центру. В этот момент она могла чувствовать себя суперменом Фуркадом прошлогоднего разлива, который мог не оглядываться соперников и получать кайф от своей идеальной гонки. «Ну, что Алексей, теперь ты покажи им класс», — словно говорила Катя своему напарнику. Алексей и не подкачал, не оставив ни одной незакрытой мишени. В тот момент, когда он возвращал Юрловой-Перхт незримую эстафетную палочку, Моравец только укладывался на коврике. Чистая стрельба помогала чеху только в его второстепенной борьбе за подиум.

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