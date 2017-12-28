Редакция выбрала самые яркие снимки уходящего года
Юрлова-Перхт и Волков выиграли масс-старт в рамках Рождественской гонки
ТАСС, 28 декабря. Российские биатлонисты Екатерина
ТАСС, 28 декабря. Российские биатлонисты Екатерина
Второе место заняли чехи Ева Пускарчикова и Ондржей Моравец (отставание 9,2 секунды; 4 промаха), третьими финишировали французы Анаис Бескон и Эмильен Жаклин (+9,7; 6).
Победитель Рождественской гонки определится по итогам гонки преследования, которая пройдет позднее в четверг.