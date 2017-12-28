Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкина упрекнули в коррупции на детском шоу «Лучше всех!»
5 суперфудов, которые рекомендуют есть в 2018 году
Часть плененных Украиной не захотели возвращаться в Донбасс
Как сложились судьбы кумиров советских женщин
Меркель и Макрон обратились к России с призывом
Текущие события
Биатлон. Биатлон
14.12
Анси (Франция)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
15.12
Анси (Франция)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
16.12
Анси (Франция)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
16.12
Анси (Франция)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
17.12
Анси (Франция)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Биатлон
17.12
Анси (Франция)
Масс-старт (М)
Все события
AMN: авиация РФ отомстила боевикам за попытку напасть на Хмеймим
В проекте Крымского моста найдена ошибка
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители
Как «Авто Mail.Ru» летал на автомобиле
Мышиная охота: Россия с трудом одержала первую победу на МЧМ
Глоток шампанского: россияне выиграли Рождественскую гонку
Юлия Барановская стала героиней яркой новогодней съемки
Синди Кроуфорд снялась в чувственной фотосессии для глянца
Названы самые необычные секс-травмы
5 суперфудов, которые рекомендуют есть в 2018 году
Часть плененных Украиной не захотели возвращаться на Донбасс
СМИ сообщили о ракетной атаке на базу РФ Хмеймим
Фоторепортажи
26События 2017 года в фотографиях
25Лучшие спортивные фото 2017 года
28 декабря, источник: ТАСС

Юрлова-Перхт и Волков выиграли масс-старт в рамках Рождественской гонки

ТАСС, 28 декабря. Российские биатлонисты Екатерина Юрлова-Перхт и Алексей Волков заняли первое место в масс-старте в рамках Рождественской гонки, которая проходит в немецком Гельзенкирхене. Спортсмены показали результат 33 минуты 29,8 секунды, допустив на восьми огневых рубежах три промаха.

Источник: ИТАР-ТАСС

Второе место заняли чехи Ева Пускарчикова и Ондржей Моравец (отставание 9,2 секунды; 4 промаха), третьими финишировали французы Анаис Бескон и Эмильен Жаклин (+9,7; 6).

Победитель Рождественской гонки определится по итогам гонки преследования, которая пройдет позднее в четверг.

 Теперь МОК недоволен красным цветом и подозрительными русскими мотивами
Названа тройка лучших футболистов России 2017 года
Мышиная охота: Россия с трудом одержала первую победу на МЧМ
Глоток шампанского: россияне выиграли Рождественскую гонку
Роналду во второй раз подряд назван лучшим спортсменом Европы
Быстров воссоединится с Аршавиным? Трансферные слухи дня
Юрий Семин заявил о разногласии с руководством «Локомотива»
Арсен Венгер повторил рекорд Алекса Фергюсона
Россиянин признан лучшим руководителем футбольного клуба
Новости
Авто
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки В базе Росстандарта появился обновленный сертификационный документ на кроссовер Mazda CX-9
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Анастасия Волочкова пришла за женихом на шоу «Давай поженимся!» Артистка решила устроить личную жизнь в популярной передаче
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Треть москвичей передумала брать «дальневосточный гектар»
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Леди
Аксессуары, с которыми любое платье станет королевским (фото) Если выбранный наряд не сверкает, как елочная гирлянда, то стоит добавить к нему хотя бы один заметный аксессуар. Ведь когда еще сиять, как не в новогоднюю ночь?
Дети
17 звёздных елок: чья лучше? Татьяна Навка, Тимати, Анастасия Волочкова, Эвелина Бледанс и другие знаменитости уже показали, как они украсили свои новогодние елки
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь