Состоялся 12-й традиционный турнир на Кубок друзей Аленичева.
Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер не выступит в «Рождественской гонке»
МОСКВА, 28 дек —
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МОСКВА, 28 дек —
Гонка пройдет 28 декабря в Гельзенкирхене.
Сообщается, что немка не примет участия в гонке
Ранее стало известно, что на «Рождественской гонке» не будет австрийца Симона Эдера и словака Якова Фака. Вместо Эдера в гонке примет участие Юлиан Эберхард, а Михаэль Рёш пробежит дистанцию вместо Фака.
«Рождественская гонка» проводится в Гельзенкирхене с 2002 года.