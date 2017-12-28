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12:20 (мск), источник: Р-Спорт

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер не выступит в «Рождественской гонке»

МОСКВА, 28 дек — Р-Спорт. Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер не примет участие в «Рождественской гонке», сообщается на официальном сайте гонки.

Источник: РИА "Новости"

Гонка пройдет 28 декабря в Гельзенкирхене.

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Сообщается, что немка не примет участия в гонке из-за болезни. Дальмайер заменит Надин Хорхлер.

Ранее стало известно, что на «Рождественской гонке» не будет австрийца Симона Эдера и словака Якова Фака. Вместо Эдера в гонке примет участие Юлиан Эберхард, а Михаэль Рёш пробежит дистанцию вместо Фака.

«Рождественская гонка» проводится в Гельзенкирхене с 2002 года.

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