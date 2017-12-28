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02:24 (мск), источник: ТАСС

Биатлонисты Юрлова-Перхт и Волков выступят в рождественской гонке в Германии

ТАСС, 28 декабря. Традиционная рождественская гонка по биатлону пройдет в четверг на «Фельтинс-Арене» в немецком Гельзенкирхене. В составе российской сборной выступят Алексей Волков и Екатерина Юрлова-Перхт.

Рождественская гонка, которая официально называется «Мировой командный вызов по биатлону», — популярное коммерческое соревнование, с 2002 года она проходит на футбольном стадионе в Гельзенкирхене в формате личной смешанной эстафеты. Гонка состоит из двух этапов — сначала эстафета, затем пасьют.

Год назад Волков уже принимал участие в рождественской гонке — в паре с Ольгой Подчуфаровой, заняв третье место. Россияне уступили лишь двум командам Германии — ставшим первыми Симону Шемппу и Ванессе Хинц, а также Эрику Лессеру и Франциске Хильдебранд. При этом Юрлова-Перхт пять лет назад победила в гонке в паре с Антоном Шипулиным.

В нынешней гонке примут участие 10 команд, одна из которых станет интернациональной. В паре с успешно начавшей сезон олимпийской чемпионкой украинкой Юлией Джимой выступит бельгиец Михаэль Реш. Тренеры украинской сборной согласились отпустить в Гельзенкирхен лишь Джиму, при этом ее партнером должен был стать словенец Яков Фак, но он получил травму. Повреждение помешает выступить в рождественской гонке и Симону Эдеру, так что в составе сборной Австрии партнером Лизы Хаузер будет Юлиан Эберхардт.

По традиции двумя командами будет представлена Германия. В одной паре выступят Бенедикт Долль и Лаура Дальмайер, во второй вновь побегут Лессер и Хильдебранд. На старт выйдут также команды Канады (Брендан Грин и Роханна Кроуфорд), Франции (Эмильен Жаклин и Анаис Бескон), Чехии (Ондржей Моравец и Ева Пускарчикова), Японии (Микито Татидзаки и Фуюко Татидзаки) и Италии (Доминик Виндиш и Карин Оберхофер).

Чаще всех побеждал Бьорндален

Биатлонный праздник на «Фельтинс-Арене» начнется днем в четверг, основные мероприятия запланированы в вечерней программе. Масс-старт будет дан в 20:15 мск, эстафета продолжит соревнования в 21:05.

За 15 лет лишь раз гонка не состоялась в новогодние праздники — в 2010 году из-за обильного снегопада обрушилась крыша стадиона, а соревнования были перенесены на март. В разные годы именно рождественской гонкой завершали карьеры знаменитые биатлонисты — Магдалена Нойнер, Михаэль Грайс, Максим Чудов.

Трижды рождественскую гонку выигрывали российские биатлонисты. В 2007 году первыми стали Дмитрий Ярошенко и Екатерина Юрьева, 2010 — Евгений Устюгов и Светлана Слепцова, 2012 — Антон Шипулин и Юрлова-Перхт. Чаще других победителем гонки становился норвежец Уле-Эйнар Бьорндален — четырежды (2003−06). Его напарницами были Гунн Маргит Андреассен, Лив-Херсти Эйкеланд и Линда Груббен (дважды).

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