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00:04 (мск), источник: ТАСС

Биатлонисты из России сдали наибольшее количество допинг-проб в ноябре 2017 года

ТАСС, 27 декабря. Российские биатлонисты в течение ноября 2017 года сдали наибольшее количество допинг-проб в рамках антидопинговой программы Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) перед Олимпийскими играми 2018 года.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в специальном документе на сайте МОК.

Биатлонисты из России сдали 65 допинг-тестов в течение ноября, на втором месте по этому показателю находятся немецкие спортсмены (42), далее следуют французы (18) и норвежцы (17).

Российские спортсмены, выступающие в лыжных видах спорта и сноуборде, сдали 182 теста, представители конькобежного спорта, шорт-трека и фигурного катания — 130, бобслеисты и скелетонисты — 48, керлингисты — 14, хоккеисты — 135, саночники — 16. Всего из 2537 проб, взятых в ноябре, 570 принадлежат россиянам.

Всего за период с 1 апреля по 31 октября 2017 года у российских спортсменов взяли 1240 допинг-тестов.

5 декабря исполком МОК запретил россиянам выступать на Олимпиаде 2018 года под флагом страны, однако предоставил возможность поехать в Южную Корею чистым спортсменам, которые будут выходить на соревнования под олимпийским флагом. Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

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