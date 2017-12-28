Биатлонисты из России сдали наибольшее количество допинг-проб в ноябре 2017 года

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в специальном документе на сайте МОК.

Биатлонисты из России сдали 65 допинг-тестов в течение ноября, на втором месте по этому показателю находятся немецкие спортсмены (42), далее следуют французы (18) и норвежцы (17).

Российские спортсмены, выступающие в лыжных видах спорта и сноуборде, сдали 182 теста, представители конькобежного спорта, шорт-трека и фигурного катания — 130, бобслеисты и скелетонисты — 48, керлингисты — 14, хоккеисты — 135, саночники — 16. Всего из 2537 проб, взятых в ноябре, 570 принадлежат россиянам.

Всего за период с 1 апреля по 31 октября 2017 года у российских спортсменов взяли 1240 допинг-тестов.