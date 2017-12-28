Биатлонисты из России сдали наибольшее количество допинг-проб в ноябре 2017 года
ТАСС, 27 декабря. Российские биатлонисты в течение ноября 2017 года сдали наибольшее количество
ТАСС, 27 декабря. Российские биатлонисты в течение ноября 2017 года сдали наибольшее количество
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в специальном документе на сайте МОК.
Биатлонисты из России сдали 65
Российские спортсмены, выступающие в лыжных видах спорта и сноуборде, сдали 182 теста, представители конькобежного спорта,
Всего за период с 1 апреля по 31 октября 2017 года у российских спортсменов взяли 1240
5 декабря исполком МОК запретил россиянам выступать на Олимпиаде 2018 года под флагом страны, однако предоставил возможность поехать в Южную Корею чистым спортсменам, которые будут выходить на соревнования под олимпийским флагом. Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.