Шипулин и Устюгов как гарнир к оливье. Кто будет выступать, пока вы отдыхаете

Источник: Спорт-Экспресс

ОБЕРХОФ — НАДЕЖДА НА ЭСТАФЕТЫ

Когда-то традиционными предновогодними российскими забавами считались, например, взятие снежного городка, прогулки в санях по зимнему лесу, катание на лыжах и коньках. Сейчас им на смену пришли другие, не менее увлекательные — например, угадывание состава национальной сборной на январские этапы Кубка мира по биатлону. И баталии среди болельщиков здесь порой не менее жаркие и увлекательные, чем у их предков, сходившихся стенка на стенку на льду какого-нибудь замерзшего пруда.

В 2018-м большой биатлон распахнет объятья российским и всем остальным поклонникам уже 4 января, когда стартует этап в Оберхофе. Там гонки пройдут в самый разгар наших новогодних каникул. Неделей позже Кубок мира переедет в другой немецкий городок — Рупольдинг, а затем — в итальянскую Антерсельву. Или Антхольц, если вам угодно. Старт сезона у россиян явно не задался, чего же нам ждать в новом году? И кого?

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Как гласят «Критерии отбора в спортивную сборную команду России по биатлону», на январских этапах страну будут представлять 11 спортсменов (шестеро мужчин и пятеро женщин). Причем девять из них (пятеро мужчин +и 4 четверо женщин) будут выбраны «по решению тренеров спортивной сборной команды страны с учетом показанных результатов на 1−3 этапах Кубка мира, Кубка IBU и Кубка России». То есть гарантированное право поехать в Оберхоф на данный момент получили лишь два человека — они заслужили его по результатам индивидуальных стартов на прошедшей на днях «Ижевской винтовке», как бы невероятно и фантасмагорично это ни звучало.

У мужчин это Юрий Шопин, выигравший в столице Удмуртии оба личных старта — индивидуальную гонку и спринт — в которых принял участие. У женщин, соревновавшихся неподалеку в Чайковском — Ирина Услугина. Она в «индивидуалке» стала второй, уступив совсем немного Анастасии Загоруйко, зато выиграла оба спринта.

Остальные вакансии будут заполнены на усмотрение тренерского штаба. Логика которого порой совсем не совпадает с болельщицкой. Впрочем, уже понятно, что в Оберхофе, за исключением Шопина и Услугиной, мы увидим знакомых нам по декабрьским этапам Кубка мира спортсменов. А вот дальше возможны варианты.

— На тренерских совещаниях в Ижевске и Чайковском мы подвели итоги выступления спортсменов на отборочных соревнованиях, — приводит слова главы тренерского совета Владимира Барнашова официальный сайт СБР. — В команде однозначно будет ротация на пятых этапах Кубка мира и Кубка IBU. Те спортсмены, которые ярко проявят себя на Кубке IBU, получат свой шанс на Кубке мира. Нужно проверять тех, кто способен выступать в эстафетах — ту же Ульяну Кайшеву, ту же Дарью Виролайнен. Светлана Миронова присоединится к основной команде на новогоднем сборе в Поклюке.

Между прочим, новогодние этапы вот уже пару лет не приносили особой радости российским поклонникам биатлона — на пьедестал в Оберхофе мы в последний раз попадали в 2015-м.

Тогда за национальную команду вместе с Антоном Шипулиным выступали «новый кореец» Тимофей Лапшин и Дмитрий Малышко, ныне через «Ижевскую винтовку» квалифицировавшийся лишь на чемпионат Европы. Впрочем, в отличие от двух предыдущих сезонов, на сей раз в программу этапа входят эстафеты. Это позволяет надеяться, что российские биатлонисты дадут повод соотечественникам отпраздновать свои успехи.

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УСТЮГОВ ЗАЩИЩАЕТ ТИТУЛ

В отличие от коллег, те лыжники, которые не стреляют по мишеням, а просто бегут по трассе, начнут свое главное новогоднее шоу уже 30 декабря. И имя ему, конечно, «Тур де Ски». Самая известная и престижная из лыжных многодневок в этот раз стартует спринтом свободным стилем в швейцарском Ленцерхайде. И там же участники побегут и 31 декабря, и 1 января — сначала гонку «классикой» (15 км мужчины и 10 км женщины), а затем преследование на ту же дистанцию, но «коньком».

После еще нескольких стартов в немецком Оберстдорфе и итальянском Валь-ди-Фьемме «Тур де Ски» завершится знаменитым финишем в гору — он придется на 7 января.

Всего же за девять дней спортсмены выйдут на старт семь раз. Английские футболисты со своим Boxing day нервно переминаются в сторонке.

Согласно правилам отбора, одна страна имеет право выставить на «Тур» не более 10 спортсменов каждого пола. При этом базовая квота сборной России составляет по шесть мужчин и женщин. У мужчин к ней прибавились нынешний лидер Континентального Кубка FIS — Станислав Волженцев. И три гонщика, входящие в топ-20 спринтерского зачета Кубка мира — открытие нынешнего сезона Александр Большунов, действующий триумфатор «Тур де Ски» Сергей Устюгов и Глеб Ретивых. У женщин через спринтерскую квоту имеют право попасть на многодневку Юлия Белорукова и Наталья Непряева. Всего же в объявленный в понедельник состав сборной России попали 17 спортсменов.

У мужчин это Устюгов, Большунов, Волженцев, Ретивых, Алексей Виценко, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Денис Спицов, Алексей Червоткин и Иван Якимушкин. У женщин — Белорукова, Непряева, Мария Гущина, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Анна Нечаевская и Анастасия Седова.