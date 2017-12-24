Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия лишилась популярного ситкома из-за гей-цензуры
Москвич погиб, споткнувшись в очках виртуальной реальности
Фотография, собравшая рекордное число лайков в Instagram в 2017-м
Поклонская прокомментировала вынесенный Улюкаеву приговор
Израиль возвращает украинцев на родину целыми самолетами — СМИ
Текущие события
Биатлон. Биатлон
14.12
Анси (Франция)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
15.12
Анси (Франция)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
16.12
Анси (Франция)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
16.12
Анси (Франция)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
17.12
Анси (Франция)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Биатлон
17.12
Анси (Франция)
Масс-старт (М)
Все события
Эстонский завод ответил на разрешение на экспорт шпрот в Россию
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
Неожиданные изменения в ПДД: жилет стал обязательным
Toyota показала силуэт новой модели
Российский игрок завершил карьеру в НХЛ
Год ММА: конфликт Емельяненко и рост преступности
Кристина Орбакайте станцевала в серебристом платье
Кейт Мосс изменилась до неузнаваемости
Москвич погиб, споткнувшись в очках виртуальной реальности
Парфенов выпустил фильм, который должна посмотреть каждая
Фотография, собравшая рекордное число лайков в Instagram в 2017-м
Названа разбивающая психику детей ошибка родителей
Фоторепортажи
11Сборная России стала победителем Кубка Первого канала
18ЦСКА обыграл «Химки» в Евролиге
24 декабря, источник: Спорт-Экспресс

Дмитрий Губерниев: Зайцева была и остается чистой спортсменкой

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал бывшую российскую биатлонистку Ольгу Зайцеву.

Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что она была и остается чистой спортсменкой.

«Изумительно, весело, дружно вместе с обожаемой Ольгой Зайцевой поздравили с Новым годом. Всех с наступающими праздниками. Ольга Зайцева была и остается чистой спортсменкой, нашей любимицей!» — написал в Инстаграме Губерниев.

Напомним, ранее Зайцева была признана виновной в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранена от участия в Олимпийских играх. Ее результаты с Олимпиады-2014 в Сочи, где она взяла серебро в эстафете, были аннулированы. Биатлонистка подала апелляцию в CAS.

Позже МОК опубликовал мотивировочную часть по дисквалификации Зайцевой. Главными аргументами против нее являются характерные царапины на контейнерах с допинг-пробами, свидетельствующие о незаконном вскрытии, и аномально высокий уровень соли в пробах.

После фиаско в класико "Реал" решился на крайние меры
5 факторов, которые позволили «Ман Сити» создать такой отрыв
Не только Кокорин. Пять игроков, которые проводят лучший сезон
Российский игрок завершил карьеру в НХЛ
Год ММА: конфликт Емельяненко и рост преступности
HBO хочет организовать объединительный бой между россиянами
Мхитарян — в сборной разочарований АПЛ текущего сезона
Боброва: Следующий сезон мы с Соловьёвым точно пропускаем
Новости
Авто
Возрождение «Волги» ГАЗ-24: новый проект российского дизайнера Дизайнер Сергей Баринов представил компьютерные модели седана и универсала, которые выполнены по мотивам культовой «двадцать четвёрки»
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Екатерина Климова: «Хотелось бы на пенсию пойти, если честно» Популярная актриса театра и кино — о профессиональных хитростях, которым научилась у див мирового кинематографа, компромиссах при выборе ролей и долгожданном выходе на пенсию
Недвижимость
В итальянском городе бесплатно раздают дома
«Коммерсант»: ЦБ может ужесточить условия выдачи ипотечных кредитов
Росреестр начнет применять блокчейн в начале 2018 г
Это не петербургский стиль: Полтавченко потребовал не застраивать центр «стеклом и бетоном»
Леди
Zara против всех: 7 скандалов, связанных с самой популярной маркой одежды в мире Мы решили вспомнить громкие скандалы, связанные с его детищем, которое несмотря ни на что остается самой популярной маркой одежды на сегодняшний день
Дети
Расстроившийся из-за искусственной елки отец стал мемом Мэдисон Наполи из Калифорнии сняла на камеру реакцию своего отца Джона, узнавшего, что в этом году в их доме к Рождеству установлена не натуральная, а искусственная елка. Неподдельное разочарование и негодование, которое он попытался скрыть, моментально превратило его в мем.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь