Дмитрий Губерниев: Зайцева была и остается чистой спортсменкой
Известный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал бывшую российскую биатлонистку Ольгу Зайцеву.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Известный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал бывшую российскую биатлонистку Ольгу Зайцеву.
Он отметил, что она была и остается чистой спортсменкой.
«Изумительно, весело, дружно вместе с обожаемой Ольгой Зайцевой поздравили с Новым годом. Всех с наступающими праздниками. Ольга Зайцева была и остается чистой спортсменкой, нашей любимицей!» — написал в Инстаграме Губерниев.
Напомним, ранее Зайцева была признана виновной в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранена от участия в Олимпийских играх. Ее результаты с Олимпиады-2014 в Сочи, где она взяла серебро в эстафете, были аннулированы. Биатлонистка подала апелляцию в CAS.
Позже МОК опубликовал мотивировочную часть по дисквалификации Зайцевой. Главными аргументами против нее являются характерные царапины на контейнерах с