Дмитрий Губерниев: Зайцева была и остается чистой спортсменкой

Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что она была и остается чистой спортсменкой.

«Изумительно, весело, дружно вместе с обожаемой Ольгой Зайцевой поздравили с Новым годом. Всех с наступающими праздниками. Ольга Зайцева была и остается чистой спортсменкой, нашей любимицей!» — написал в Инстаграме Губерниев.

Напомним, ранее Зайцева была признана виновной в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранена от участия в Олимпийских играх. Ее результаты с Олимпиады-2014 в Сочи, где она взяла серебро в эстафете, были аннулированы. Биатлонистка подала апелляцию в CAS.