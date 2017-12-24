Коукалова: Забавно, что две самые ценные награды я выиграла, лёжа в постели
Биатлонистка Габриэла Коукалова прокомментировала свою победу в номинации на звание лучшей спортсменки Чехии 2017 года.
Биатлонистка Габриэла Коукалова прокомментировала свою победу в номинации на звание лучшей спортсменки Чехии 2017 года.
«Я думала разбить эту корону и раздать всем спортсменам на счастье.
Но если серьёзно, то награду я решила посвятить своей матери. Этот трофей очень важен для меня. Надеюсь, что это не последнее слово в моей карьере, и я смогу подтвердить это своими результатами.
Мне вспомнился этап Кубка мира в
В 2016 году в