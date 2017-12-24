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01:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Коукалова: Забавно, что две самые ценные награды я выиграла, лёжа в постели

Биатлонистка Габриэла Коукалова прокомментировала свою победу в номинации на звание лучшей спортсменки Чехии 2017 года.

Источник: РИА "Новости"

«Я думала разбить эту корону и раздать всем спортсменам на счастье.

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Но если серьёзно, то награду я решила посвятить своей матери. Этот трофей очень важен для меня. Надеюсь, что это не последнее слово в моей карьере, и я смогу подтвердить это своими результатами.

Мне вспомнился этап Кубка мира в Ханты-Мансийске, когда я выиграла «Большой хрустальный глобус». Это забавно, что две самые ценные награды в жизни я выиграла, лёжа в постели, — приводит слова Коукаловой её официальный сайт.

В 2016 году в Ханты-Мансийске из-за сильного ветра по соображениям безопасности был отменён масс-старт, что принесло Коукаловой досрочную победу в общем зачёте Кубка мира. В текущем сезоне чешка из-за проблем с икроножными мышцами пропустила уже три этапа соревнований.

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