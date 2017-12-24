Коукалова: Забавно, что две самые ценные награды я выиграла, лёжа в постели

Источник: РИА "Новости"

«Я думала разбить эту корону и раздать всем спортсменам на счастье.

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Но если серьёзно, то награду я решила посвятить своей матери. Этот трофей очень важен для меня. Надеюсь, что это не последнее слово в моей карьере, и я смогу подтвердить это своими результатами.

Мне вспомнился этап Кубка мира в Ханты-Мансийске, когда я выиграла «Большой хрустальный глобус». Это забавно, что две самые ценные награды в жизни я выиграла, лёжа в постели, — приводит слова Коукаловой её официальный сайт.