Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина в ООН заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
Маргарите Грачевой пришили отрубленную мужем руку
В РФ произошел стремительный взлет платежей за ЖКУ
Поклонская прокомментировала вынесенный Улюкаеву приговор
Путин на просьбу Миронова о званиях артистов: здрасьте, приехали
Текущие события
Биатлон. Биатлон
14.12
Анси (Франция)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
15.12
Анси (Франция)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
16.12
Анси (Франция)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
16.12
Анси (Франция)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
17.12
Анси (Франция)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Биатлон
17.12
Анси (Франция)
Масс-старт (М)
Все события
В проекте Крымского моста найдена ошибка
СМИ: Какие страны голосовали против России в ООН
В Петербурге у рабочего угнали только что купленный Bentley
В США выпустят трехколесный летающий автомобиль
Гениальный прокат Загитовой доказал: сейчас она лучшая в России
Лучшие в мире, но не в Испании. Как «Барса» «поздравила» «Реал»
Елена Перминова отдыхает с семьей на горнолыжном курорте
Екатерина Варнава станцевала в блестящем мини-платье
5 трендов здорового питания, которыми запомнился 2017 год
Сон, ЗОЖ и «пивной» алкоголизм: продолжаем развенчивать мифы об алкоголе
Фотография, собравшая рекордное число лайков в Instagram в 2017-м
Названа разбивающая психику детей ошибка родителей
Фоторепортажи
12Первое поражение «Интера», разгром «Тоттенхэма» и другие события выходных
8Загитова и другие триумфаторы ЧР по фигурному катанию
23 декабря, источник: Газета.Ру

Услугина и Шопин выступят на январских этапах Кубка мира по биатлону

Глава тренерского совета Союза биатлонистов России Владимир Барнашов поделился впечатлениями от отборочных соревнований на январские этапы Кубка мира.

Источник: РИА "Новости"

«На тренерских совещаниях в Ижевске и Чайковском мы подвели итоги выступления спортсменов на отборочных соревнованиях.

Читайте также
Биатлонистка Услугина выиграла спринт на Кубке России и отобралась на январские этапы КМ

Право выступить на январских этапах Кубка мира завоевали Ирина Услугина и Юрий Шопин. Сейчас Юра выходит из-под той серьезной нагрузки, которую дали ему тренеры.

В команде однозначно будет ротация на пятых этапах Кубка мира и Кубка IBU. Те спортсмены, которые ярко проявят себя на Кубке IBU, получат свой шанс на Кубке мира. Нужно проверять тех, кто способен выступать в эстафетах — ту же Ульяну Кайшеву, ту же Дарью Вирлайнен. На Кубке IBU они проявляли себя здорово, но все-таки это был Кубок IBU, — цитирует Барнашова официальный сайт СБР.

Также глава тренерского совета заявил, что Светлана Миронова присоединится к основной команде на новогоднем сборе в Поклюке.

Ранее биатлонист Дмитрий Малышко одержал победу в спринте на всероссийских соревнованиях «Ижевская винтовка».

 Первый канал объяснил отказ от «Иронии судьбы» на Новый год
Зачем России нужные военные базы в Африке и на Ближнем Востоке
Гениальный прокат Загитовой доказал: сейчас она лучшая в России
Лучшие в мире, но не в Испании. Как «Барса» «поздравила» «Реал»
Как идут переговоры «Зенита» и «Краснодара» по Смолову и Дзюбе
Гусев — кошмар для «Динамо». Как СКА покуражился в Москве
Год хоккея: гегемония СКА и странная Олимпиада
«Лестер» в меньшинстве ушел от поражения в матче с МЮ
Журова объяснила большое количество медалей россиян на ОИ-2014
Новости
Авто
Модель КАМАЗа, которую не узнают даже знатоки: фото дня На портале «Вести КАМАЗа» появились уникальные фотографии модели камазовского концепта, которую мало кто видел
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Екатерина Климова: «Хотелось бы на пенсию пойти, если честно» Популярная актриса театра и кино — о профессиональных хитростях, которым научилась у див мирового кинематографа, компромиссах при выборе ролей и долгожданном выходе на пенсию
Недвижимость
В Москве впервые появится станция метро в стиле оригами
Росреестр начнет применять блокчейн в начале 2018 г
Путин поручил повысить доступность жилья для россиян
Кабмин РФ утвердил перенос сроков сдачи стадионов в семи городах ЧМ-2018
Леди
Преображения звезд, которые все обсуждали в 2017 Пока одни звезды худели и красились в кардинально новый цвет, другие – полнели. О ком из них шутили и кого обсуждали больше всего в этом году?
Дети
34-летняя Ники Хилтон родила дочь По сообщениям западных СМИ, радостное событие произошло 20 декабря.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь