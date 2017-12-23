Услугина и Шопин выступят на январских этапах Кубка мира по биатлону
Глава тренерского совета Союза биатлонистов России Владимир Барнашов поделился впечатлениями от отборочных соревнований на январские этапы Кубка мира.
Глава тренерского совета Союза биатлонистов России Владимир Барнашов поделился впечатлениями от отборочных соревнований на январские этапы Кубка мира.
«На тренерских совещаниях в Ижевске и Чайковском мы подвели итоги выступления спортсменов на отборочных соревнованиях.
Право выступить на январских этапах Кубка мира завоевали Ирина Услугина и Юрий Шопин. Сейчас Юра выходит
В команде однозначно будет ротация на пятых этапах Кубка мира и Кубка IBU. Те спортсмены, которые ярко проявят себя на Кубке IBU, получат свой шанс на Кубке мира. Нужно проверять тех, кто способен выступать в эстафетах — ту же Ульяну Кайшеву, ту же Дарью Вирлайнен. На Кубке IBU они проявляли себя здорово, но
Также глава тренерского совета заявил, что Светлана Миронова присоединится к основной команде на новогоднем сборе в Поклюке.
Ранее биатлонист Дмитрий Малышко одержал победу в спринте на всероссийских соревнованиях «Ижевская винтовка».