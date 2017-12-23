Услугина и Шопин выступят на январских этапах Кубка мира по биатлону

В команде однозначно будет ротация на пятых этапах Кубка мира и Кубка IBU. Те спортсмены, которые ярко проявят себя на Кубке IBU, получат свой шанс на Кубке мира. Нужно проверять тех, кто способен выступать в эстафетах — ту же Ульяну Кайшеву, ту же Дарью Вирлайнен. На Кубке IBU они проявляли себя здорово, но все-таки это был Кубок IBU, — цитирует Барнашова официальный сайт СБР.