Год биатлона: иллюзии России и рекорды Фуркада

Источник: РИА "Новости"

Российский биатлон существует параллельно с мировым — в своей собственной реальности, поэтому итоги биатлонного года следует разделить на две части. Француз Мартен Фуркад выиграл уже шестой Большой хрустальный глобус и сравнялся с самим Уле Эйнаром Бьорндаленом. А российская мужская четверка выиграла эстафету, завоевав единственную для команды золотую медаль на чемпионате мира в Хохфильцене, и это рассматривается как большой успех.

Абстракционизм российского биатлона

Если описать российский биатлон в 2017 году, то больше всего подходит сравнение с нисходящей спиралью. Постепенно, но не слишком быстро, результаты, а с ними и надежды болельщиков, скатываются все ниже и ниже, а свет в конце туннеля все тускнеет и тускнеет.

Начинался год не так уж и плохо, и вышеупомянутое золото в мужской эстафете дало ложную веру в то, что жизнь еще теплится.

Вернулись после дисквалификации Александр Логинов и Ирина Старых, которые были призваны усилить сборные, а Антон Шипулин завершил сезон на втором месте в общем зачете Кубка мира.

По сути лидер отечественной мужской сборной стал лучшим в мире после неприкасаемого — большое достижение.

Тем временем Международный союз биатлонистов (IBU) снял обвинения с большинства российских спортсменов, фигурировавших в докладе Макларена, и только Екатерина Глазырина была отстранена на неопределенный срок. Правда, в череде обнадеживающих новостей СМИ про нее быстро забыли, и тема как-то постепенно затухла.

А меж тем, ее дело все еще рассматривается, и IBU до сих пор не удосужился объявить о сроках завершения расследования.

В межсезонье Союз биатлонистов России (СБР) объявил о смене старшего тренера женской сборной. Им стал Сергей Коновалов. Александр Касперович и Виталий Норицын теперь тренируют резерв, а Валерий Медведцев и вовсе исчез с радаров. Также летом пришла обнадеживающая новость — в тренерский состав женской команды был включен известный в прошлом лыжник, олимпийский чемпион 1988 года Михаил Девятьяров.

Как известно, российские девушки почти весь предыдущий сезон страдали от слабого хода, и поэтому руководство СБР решило пригласить человека, который и сам умел быстро бегать, и сможет поставить ход биатлонисткам.

А потом наступила осень.

На этом можно бы все и закончить, потому что осень наступила во всех смыслах — и в прямом, и в переносном. Девушки не только не прибавили, но стали бежать еще медленнее, а вместе с ними, словно заразившись, и мужчины. В течение первых 18 гонок олимпийского сезона россияне завоевали всего лишь одну бронзу усилиями Шипулина в пасьюте. Это он умеет делать лучше всех, поэтому, когда Антон финишировал днем ранее в спринте шестым, то уже мало кто сомневался, что за медаль он поборется, что он и сделал.

Проблемы с ходом у отечественных биатлонистов огромны. Проигрыши женщин по две и более минут на десяти километрах ужасают, и главное —прогресса нет.

У мужчин отставание не столь страшное, и даже Шипулин и Логинов прибавили в скорости в последний гоночный уикенд, но это мало меняет общую картину.

Что происходило летом, а затем ранней осенью на предсезонных сборах, до конца неизвестно. Да, выполнялся огромный объем работы. Ощущение, что биатлонисты выступают под нагрузкой… до сих пор. Как бы странно это не звучало. Но спортсменов загоняли настолько, что организм Ольги Подчуфаровой вообще не выдержал, и она не приехала на третий этап в Анси. Вообще неизвестно, когда, и выйдет ли она вообще на лыжню в этом сезоне.

А теперь самое главное. Весь этот страшный сон разыгрывается в олимпийский сезон, когда, казалось бы, наоборот надо мобилизовать команду и показывать с самого начала конкурентноспособные результаты.

Оправдания, связанные с точечной подготовкой к Играм в Южной Корее, разбиваются о результаты россиян в других видах спорта.

Лыжники, конькобежцы, саночники, скелетонисты уже не раз поднимались на пьедестал, кто-то выигрывал, а кто-то и рекорды мира бил.

А биатлон — это загадка, чье решение не поддается логике.

Праздник жизни во всем мире

Пока россияне стараются набрать форму к Пхенчхану, остальной мир спокойно и уверенно выступает на Кубке мира и готовится к главному старту четырехлетия. Фуркад, выиграв шестой Кубок мира, приступил к походу за седьмым. Француз выглядел в первой трети нового сезона очень сильно, однако на него нашлась управа в лице норвежца Йоханнеса Бё.

Фуркад уже не первый год славится быстрейшим ходом в пелотоне, и если он не промахивался в гонке, то неизменно выигрывал, потому что обогнать его было некому. Бё с самого Эстерсунда показал, что не только может бороться с грозным французов, но и бить его на постоянной основе.

Молодой викинг обгоняет Фуркада на лыжне примерно на 20−25 секунд на десяти километрах.

По сути, у Бё есть потенциальный промах в запасе. Как с таким бороться, не придумал пока даже сам Фуркад. Хотя и Йоханнес — не робот, и изредка дает осечки. Все-таки француз смог одержать две победы — в пасьюте в Эстерсунде, и в масс-старте на домашнем этапе.

Однако Фуркад — есть Фуркад, и лидером общего зачета остается именно, хоть и одержал меньше побед, чем его главный соперник.

У женщин произошло большое событие.

Выступающая за Словакию двукратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина впервые в карьере примерила желтую майку лидера Кубка мира.

Она действительно очень сильно начала сезон, демонстрирует отличную скорость на лыжне, правда не всегда точно стреляет, что мешает ей добиться серьезного отрыва.

Обладательница прошлогоднего Кубка немка Лаура Дальмайер вернулась на лыжню только в составе эстафеты в Хохфильцене, первую личную гонку провела в Анси, которую завершила на втором месте, а днем позже выиграла пасьют. Первые этапы спортсменка пропустила из-за сильной простуды, но зная ее настоящую силу, можно уверенно сказать, что претендовать на второй подряд Большой хрустальный глобус она все равно будет.

Свою силу успела также показать и Дарья Домрачева, выигравшая на втором этапе в Хохфильцене спринт. Правда белоруска решила пропустить старты в Анси в целях подготовки к Олимпийским играм.

Трехкратная олимпийская чемпионка Сочи, безусловно, нацелена завоевать золотые медали Пхенчхана.

Качественный скачок совершила молодая француженка Жюстин Бреза, которая уступает Кузьминой в общем зачете всего лишь шесть очков. Она завершила год как нельзя лучше, победив дома в масс-старте.

Конечно, Олимпийские игры — основная цель всех спортсменов, но Кубок мира от этого не перестает быть менее интересным, а на лыжных трассах и стрельбищах продолжается большой биатлонный спектакль.

Макларен, Освальд и партнеры

Без допинга нельзя. В том смысле, что эту тему избежать нельзя. С тех пор как бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков весной 2016 года дал развернутое интервью газете New York Times, в котором обвинил Россию в государственной допинг-программе, жизнь в российском спорте наступила тяжелая.

Ни один спортсмен даже сейчас не уверен на 100%, поедет ли он на Олимпиаду.

Да, МОК разрешил россиянам принять участие в Играх в качестве нейтральных спортсменов, но окончательное решение по допуску будет принимать специально созданная организацией комиссия. А затем уже МОК будет утверждать кандидатуры.

По биатлону вся история с допингом ударила, пожалуй, не так сильно, как по другим видам, хотя жертв избежать не удалось. Уже закончившие карьеру Ольга Зайцева, Яна Романов и Ольга Вилухина были пожизненно отстранены по результатам расследования комиссии Дениса Освальда от всех Олимпиад, а их сочинские достижения аннулированы.

Девушки лишились не только наград, но и их репутация оказалась испорченной. Они подадут в Спортивный арбитражный суд (CAS), но гарантий выиграть апелляцию нет.

Под горячую руку МОК попал даже немецкий тренер Вольфганг Пихлер, который руководил женской сборной в Сочи. Именно из-за связей с российскими отстраненными спортсменами работающий ныне в шведской команде Пихлер не допущен к Олимпийским играм в Корее.

Что касается перспектив на Пхенчхан, то под прицелом оказались сразу трое российских атлетов. Это уже вышеупомянутая Глазырина, чье дело до сих пор в работе, и с нее не снято временное отстранение, а также Логинов и Старых, которые ранее попадались на допинге.

Это может побудить комиссию МОК отказать им в участии в Играх.

Дело еще осложняется тем, что Старых с Логиновым попались на эритропоэтине, а это название действует на спортивных функционеров и чиновников, как красная тряпка на быка. Это не просто запрещенный к использованию по разным причинам препарат, а самый что ни на есть настоящий допинг, улучшающий показатели спортсмена, который получил распространение еще в конце 90-х годов прошлого века.