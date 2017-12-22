«Ушёл на самоподготовку и доволен. На Олимпиаде не зацикливаюсь»
Дмитрий Малышко не смог на «Ижевской винтовке» отобраться в сборную России. Бороться за олимпийскую путёвку он будет на Кубке IBU.
Дмитрий Малышко не смог на «Ижевской винтовке» отобраться в сборную России. Бороться за олимпийскую путёвку он будет на Кубке IBU.
Для олимпийского чемпиона Сочи в эстафете Дмитрий Малышко прошедшая «Ижевская винтовка» была самым реальным шансом завоевать место в основном составе сборной. Но Малышко и в индивидуальной гонке, и в спринте был вторым, проиграв оба раза Юрию Шопину. После окончания соревнований Малышко рассказал «Чемпионату» о нюансах подготовки к сезону, о наборе формы и желании выступить на Олимпиаде.
«Когда начинаешь считать очки, не показываешь то, на что готов»
— Если честно, перед «Ижевской винтовкой» давило то, что этот старт — самый реальный шанс отобраться в основной состав?
— Нет, не давило. Я и в прошлом году приезжал сюда без всяких мыслей об отборе. Как только начинаешь считать очки, изучать критерии, это всё потом остаётся в голове и мешает показать то, на что реально готов.
— В спринте могли быть первым. Что помешало?
— Когда уходил после второго рубежа в шести секундах от Шопина, был полностью уверен в том, что смогу отыграть это отставание. Но не получилось. Возможно, дело в лыжах, тут трасса не такая «катучая», как в Европе. Когда по отсечкам мне говорили результаты, я понял, что уже не отыграю. Так и получилось, какое было отставание, такое и осталось.
— Юрий стрелял без промаха, вы одну мишень не закрыли. В чём ошиблись?
— Это спринт, подход к рубежу очень интенсивный. Просто не успел качественно обработать этот выстрел. В данном случае всё решила стрельба. Юру Шопина хочу поздравить — ему удалось совместить оба компонента в двух гонках.
— Не обидно, что не прошедший в индивидуалке габарит на данный момент лишил вас возможности вернуться в основу?
— Впереди ещё много гонок. А там посмотрим, кто куда в итоге поедет. Состояние у меня, у Юры Шопина, у других ребят отличное. Будем бороться. Тренерам основной команды есть, кого пробовать. Я думаю, что ротация в сборной будет в любом случае.
— В данный момент ваша форма отличается от формы биатлонистов основного состава?
— Думаю, отличается. Но не физически, а морально. Видно, что их немножко задёргали. Мне кажется, неудачи первой части сезона связаны именно с этим — на них надавили, и всё посыпалось. Много шума вокруг команды.
— К Шипулину это тоже относится?
— Да, относится. Но Антон тем и отличается, что он может после неудачной гонки собраться и выдать отличную. Он
«На Кубке мире сейчас надо выкатывать тех, кто поедет на Олимпиаду»
— Про ребят из основной сборной говорят, что
— Знаете, даже за неделю форма может измениться. Посмотрите на тех, кто во второй команде. На Кубке IBU они тоже не быстро бежали, а в Ижевске многие «расшевелились». Дело в уверенности — после провалов было очень тяжело подниматься. Всё дело в голове.
— На январских этапах Кубка мира побегут спортсмены, которые вряд ли попадут в Пхёнчхан. Имеет ли смысл возить Александра Логинова и Ирину Старых?
— То решение, которое принял исполком МОК, вряд ли для
— Вы свою подготовку строили с расчётом на Олимпиаду?
— Если смотреть вперёд, то у любого спортсмена подготовка так построена. Но на данном этапе зацикливаться на этом нельзя. Нужно сделать «свои» старты, здесь и сейчас. До Игр ещё немало времени и немало стартов на Кубке IBU. Надо продолжать работать и не останавливаться. И ни в коем случае не думать об Олимпиаде.
— Насколько серьёзно отличалась подготовка к этому сезону?
— Знаете, я же впервые готовился вне сборной после семи лет в команде. Нужно было успеть всё организовать, найти
— Хованцев рассказал, что особое внимание уделил не нагрузкам, а восстановлению.
— Вот это меня и волновало! Было много выходных, разгрузочных тренировок. Я даже спросил у него — точно всё по плану идёт? Мы бежать то собираемся? Летний чемпионат России на носу, а мы скоростной работой не занимались. Он ответил: «Спокойно, разбежитесь прямо там». И действительно, я был поражён, когда вышел на старт и показал ход в одни ноги с лидерами. Я был поражён. В голове даже крутилось — а раньше я правильно всё делал?
— Можно ли сравнить форму с Гроссом в декабре-2016 и с Хованцевым в декабре-2017?
— Напрямую сравнить невозможно. Дело в том, что в прошлом году у меня сезон начинался на три недели раньше, и к концу декабря я немного уставал, нужен был отдых. А сейчас я позже начал, и набор формы только начался. Сил вагон, я готов бежать ещё. Резервов достаточно. «Гоночного» износа нет, в отборочных стартах я тоже силы не тратил. Плюс не было Эстерсунда, где тяжелейшая трасса.
«С тренерами основной сборной контактов нет»
— Смотрели эстафету в Хохфильцене? Ничего не шевельнулось?
— Конечно, смотрел. Погодные условия внесли существенные коррективы. Очень хотелось помочь ребятам. Но пока приходится по телевизору наблюдать. Вообще, Хохфильцен всегда был моим любимым этапом, у меня там были хорошие результаты, медали.
— В этом сезоне у вас не было возможностей посоревноваться с ребятами из основной команды?
— Несмотря на совместный сбор,
— Эмоции от того, что сразу не попали в основу, уже прошли?
— Да особого негатива у меня и не было. Знаете, надо выполнять свою работу вне зависимости от того, в какой команде ты выступаешь — в первой или в резервной.
— А с тех пор вы с
— Нет. Да и в Норвегии Рикко Гросс
— Если сейчас вам позвонят из основной команды и пригласят приехать, готовы?
— Я в любой момент готов это сделать, и в данном случае других вариантов нет. Неправильно думать, что для меня может быть