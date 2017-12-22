«Ушёл на самоподготовку и доволен. На Олимпиаде не зацикливаюсь»

Источник: РИА "Новости"

Для олимпийского чемпиона Сочи в эстафете Дмитрий Малышко прошедшая «Ижевская винтовка» была самым реальным шансом завоевать место в основном составе сборной. Но Малышко и в индивидуальной гонке, и в спринте был вторым, проиграв оба раза Юрию Шопину. После окончания соревнований Малышко рассказал «Чемпионату» о нюансах подготовки к сезону, о наборе формы и желании выступить на Олимпиаде.

«Когда начинаешь считать очки, не показываешь то, на что готов»

— Если честно, перед «Ижевской винтовкой» давило то, что этот старт — самый реальный шанс отобраться в основной состав?

— Нет, не давило. Я и в прошлом году приезжал сюда без всяких мыслей об отборе. Как только начинаешь считать очки, изучать критерии, это всё потом остаётся в голове и мешает показать то, на что реально готов.

— В спринте могли быть первым. Что помешало?

— Когда уходил после второго рубежа в шести секундах от Шопина, был полностью уверен в том, что смогу отыграть это отставание. Но не получилось. Возможно, дело в лыжах, тут трасса не такая «катучая», как в Европе. Когда по отсечкам мне говорили результаты, я понял, что уже не отыграю. Так и получилось, какое было отставание, такое и осталось.

— Юрий стрелял без промаха, вы одну мишень не закрыли. В чём ошиблись?

— Это спринт, подход к рубежу очень интенсивный. Просто не успел качественно обработать этот выстрел. В данном случае всё решила стрельба. Юру Шопина хочу поздравить — ему удалось совместить оба компонента в двух гонках.

— Не обидно, что не прошедший в индивидуалке габарит на данный момент лишил вас возможности вернуться в основу?

— Впереди ещё много гонок. А там посмотрим, кто куда в итоге поедет. Состояние у меня, у Юры Шопина, у других ребят отличное. Будем бороться. Тренерам основной команды есть, кого пробовать. Я думаю, что ротация в сборной будет в любом случае.

— В данный момент ваша форма отличается от формы биатлонистов основного состава?

— Думаю, отличается. Но не физически, а морально. Видно, что их немножко задёргали. Мне кажется, неудачи первой части сезона связаны именно с этим — на них надавили, и всё посыпалось. Много шума вокруг команды.

— К Шипулину это тоже относится?

— Да, относится. Но Антон тем и отличается, что он может после неудачной гонки собраться и выдать отличную. Он топ-спортсмен. А более молодые не справляются.

«На Кубке мире сейчас надо выкатывать тех, кто поедет на Олимпиаду»

— Про ребят из основной сборной говорят, что вот-вот они побегут. В это можно верить?

— Знаете, даже за неделю форма может измениться. Посмотрите на тех, кто во второй команде. На Кубке IBU они тоже не быстро бежали, а в Ижевске многие «расшевелились». Дело в уверенности — после провалов было очень тяжело подниматься. Всё дело в голове.

— На январских этапах Кубка мира побегут спортсмены, которые вряд ли попадут в Пхёнчхан. Имеет ли смысл возить Александра Логинова и Ирину Старых?

— То решение, которое принял исполком МОК, вряд ли для кого-то было удивительным. И вряд ли будет удивительным, если Ирина и Саша не попадут на Игры. Они мои друзья, которые добиваются своих целей тяжелым трудом. Но я считаю, что нарабатывать состав команды, в том числе и эстафетной, нужно только с теми, кто точно поедет.

— Вы свою подготовку строили с расчётом на Олимпиаду?

— Если смотреть вперёд, то у любого спортсмена подготовка так построена. Но на данном этапе зацикливаться на этом нельзя. Нужно сделать «свои» старты, здесь и сейчас. До Игр ещё немало времени и немало стартов на Кубке IBU. Надо продолжать работать и не останавливаться. И ни в коем случае не думать об Олимпиаде.

— Насколько серьёзно отличалась подготовка к этому сезону?

— Знаете, я же впервые готовился вне сборной после семи лет в команде. Нужно было успеть всё организовать, найти спарринг-партнёров. Спасибо федерации биатлона Санкт-Петербурга и её руководителю Дмитрию Васильеву, который помог в решении всех вопросов. Когда стало ясно, что мы будем работать с Анатолием Николаевичем Хованцевым, была внутренняя уверенность в том, что это идеальная кандидатура. Я же видел, как он работал с Катей Юрловой, как она прогрессировала с ним. И в то же время была неопределённость — что будет впереди? План подготовки был совершенно иной, другие тренировки. В сборной мы привыкли лететь вперёд, было очень много скоростных тренировок. А тут всё иначе.

— Хованцев рассказал, что особое внимание уделил не нагрузкам, а восстановлению.

— Вот это меня и волновало! Было много выходных, разгрузочных тренировок. Я даже спросил у него — точно всё по плану идёт? Мы бежать то собираемся? Летний чемпионат России на носу, а мы скоростной работой не занимались. Он ответил: «Спокойно, разбежитесь прямо там». И действительно, я был поражён, когда вышел на старт и показал ход в одни ноги с лидерами. Я был поражён. В голове даже крутилось — а раньше я правильно всё делал?

— Можно ли сравнить форму с Гроссом в декабре-2016 и с Хованцевым в декабре-2017?

— Напрямую сравнить невозможно. Дело в том, что в прошлом году у меня сезон начинался на три недели раньше, и к концу декабря я немного уставал, нужен был отдых. А сейчас я позже начал, и набор формы только начался. Сил вагон, я готов бежать ещё. Резервов достаточно. «Гоночного» износа нет, в отборочных стартах я тоже силы не тратил. Плюс не было Эстерсунда, где тяжелейшая трасса.

«С тренерами основной сборной контактов нет»

— Смотрели эстафету в Хохфильцене? Ничего не шевельнулось?

— Конечно, смотрел. Погодные условия внесли существенные коррективы. Очень хотелось помочь ребятам. Но пока приходится по телевизору наблюдать. Вообще, Хохфильцен всегда был моим любимым этапом, у меня там были хорошие результаты, медали.

— В этом сезоне у вас не было возможностей посоревноваться с ребятами из основной команды?

— Несмотря на совместный сбор, каких-то отборочных стартов у нас с основой не было. Хотя пробежали вместе несколько скоростных тренировок, на которых я довольно неплохо выглядел. Но тренеры первой команды сразу сказали, что для места в основе пока нет. Если и будем рассматривать, только позже. Хорошо, что хотя бы на Кубок IBU взяли, где можно было раскатиться и подготовиться к Ижевску.

— Эмоции от того, что сразу не попали в основу, уже прошли?

— Да особого негатива у меня и не было. Знаете, надо выполнять свою работу вне зависимости от того, в какой команде ты выступаешь — в первой или в резервной.

— А с тех пор вы с кем-то из тренеров основной команды общались?

— Нет. Да и в Норвегии Рикко Гросс всего-то пару слов сказал: «У тебя будет шанс, мы тебя попробуем на IBU». Вот и всё. Больше никаких контактов с тренерским штабом первой сборной у меня не было. Видимо, заняты чем-то другим, ведь вокруг основной команды было довольно много скандалов. До второй сборной никому сейчас нет дела.