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22 декабря, источник: ТАСС

Биатлонистка Услугина выиграла спринт на Кубке России и отобралась на январские этапы КМ

ТАСС, 22 декабря. Российская биатлонистка Ирина Услугина одержала победу в спринтерской гонке на Кубке России в Чайковском, получив место в национальной сборной на январских этапах Кубка мира. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Услугина преодолела дистанцию 7,5 км за 22 минуты 18,9 секунды, допустив один промах на стрельбе из положения стоя. Второе место заняла Анастасия Морозова (отставание +8,4 секунды; 1 промах). Третьей стала Светлана Миронова (+9,2; 1), которая выступала на первых трех этапах Кубка мира в текущем сезоне.

В Ижевске на турнире «Ижевская винтовка», который проходит в рамках Кубка России, состоялась мужская спринтерская гонка. Победу одержал Юрий Шопин, выполнив необходимые критерии для попадания в состав сборной на январские этапы Кубка мира. Шопин преодолел 10 км за 26 минут 33,3 секунды, не допустив ни одного промаха. Вторым стал олимпийский чемпион Дмитрий Малышко (+6,1; 1), третьим — Петр Пащенко (+12,3; 2).

Следующий этап Кубка мира пройдет с 4 по 7 января в немецком Оберхофе. С 10 по 14 января состоится этап в немецком Рупольдинге. В итальянском Антхольце соревнования пройдут 18—21 января.

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