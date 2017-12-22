Биатлонистка Услугина выиграла спринт на Кубке России и отобралась на январские этапы КМ

Услугина преодолела дистанцию 7,5 км за 22 минуты 18,9 секунды, допустив один промах на стрельбе из положения стоя. Второе место заняла Анастасия Морозова (отставание +8,4 секунды; 1 промах). Третьей стала Светлана Миронова (+9,2; 1), которая выступала на первых трех этапах Кубка мира в текущем сезоне.

В Ижевске на турнире «Ижевская винтовка», который проходит в рамках Кубка России, состоялась мужская спринтерская гонка. Победу одержал Юрий Шопин, выполнив необходимые критерии для попадания в состав сборной на январские этапы Кубка мира. Шопин преодолел 10 км за 26 минут 33,3 секунды, не допустив ни одного промаха. Вторым стал олимпийский чемпион Дмитрий Малышко (+6,1; 1), третьим — Петр Пащенко (+12,3; 2).