Пихлер: На мой взгляд, только 50% сказанного Родченковым — правда

Источник: РИА "Новости"

Под руководством Пихлера в Сочи выступали пожизненно отстранённые МОК от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова.

«Готов ли обратиться в гражданский суд? Это продлится долго — Олимпиада к тому времени пройдёт. В этом и заключается суть проблемы. А мне просто обидно, что всё так сложилось. По сути, не остаётся ничего другого, как принять ситуацию и смириться с ней. Конечно, я очень разочарован таким решением: его нельзя назвать демократичным. То же самое мы видим по отношению к россиянам, которые сейчас временно отстранены.

В шведской федерации все мне верят. Все, с кем мы вместе работали, прекрасно знают, что я всегда был против любого допинга. Поэтому мне нечего бояться, и я спокойно рассказываю правду о том, как я работал с российской командой, как мы тренировались и старались добиться максимально возможных результатов нормальными спортивными методами без каких-либо запрещённых препаратов.

То, что говорят у нас за спиной, — это большая игра, которая развернулась в России, где уже никто толком ничего не знает.

Я же со своей стороны и со стороны моей команды готов сказать, что мы хорошо и честно трудились.

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О слушания в МОК я не знаю совершенно ничего. В этом и проблема. Считаю, что такой ход событий противоречит демократии и является неподобающим. Но я могу утверждать лишь одно: мы со всей российской командой всегда работали честно. Я также думаю, что далеко не всё, что сказал Родченков, правда. В этом вопросе я скептичен. На мой взгляд, только 50% сказанных им слов правдивы, а вторая половина — ложь. Но это лично моё мнение. А Родченков — преступник, и в то время как весь мир верит каждому его слову, я не верю всему, что он сказал.