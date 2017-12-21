БФБ: Мы думаем об интересах Беларуси, а не исполняем желания федерации Украины

«Федерация биатлона Украины ждёт скорейшего решения по карантину Дарьи Блашко. Но мы должны думать об интересах своей страны, а не исполнять желания украинской федерации. Белорусская сторона заинтересована в том, чтобы Дарья Блашко выступала за Беларусь, а не за другие страны. Мы хотим, чтобы спортсмены, родившиеся и выращенные в Беларуси, представляли нашу страну.



Сейчас Белорусская федерация биатлона рассматривает ситуацию Дарьи и решает, что предпринять, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. У нас не так много спортсменок, и мы не можем разбрасываться своими воспитанниками. Для тренировочного процесса спортсменки были созданы все условия. Ей разрешалось работать с личным тренером. Мы предлагали Блашко тренироваться в команде “Б” вместе с Дарьей Юркевич и Динарой Алимбековой.



Надо понимать, что карантин накладывает не Белорусская федерация биатлона, а Международный союз биатлонистов. Мы можем только ходатайствовать о его снятии. Будем ли это делать, пока не решено. Хотим пообщаться с самой спортсменкой и обсудить нюансы. Принятие решения отложено до ближайшего заседания президиума», — говорится в заявлении Белорусской федерации биатлона, опубликованном на Sport.tut.by.