БФБ: Мы думаем об интересах Беларуси, а не исполняем желания федерации Украины
Белорусская федерация биатлона объяснила, почему не даёт разрешения на выступление Дарьи Блашко за сборную Украины.
Белорусская федерация биатлона объяснила, почему не даёт разрешения на выступление Дарьи Блашко за сборную Украины.
«Федерация биатлона Украины ждёт скорейшего решения по карантину Дарьи Блашко. Но мы должны думать об интересах своей страны, а не исполнять желания украинской федерации. Белорусская сторона заинтересована в том, чтобы Дарья Блашко выступала за Беларусь, а не за другие страны. Мы хотим, чтобы спортсмены, родившиеся и выращенные в Беларуси, представляли нашу страну.
Сейчас Белорусская федерация биатлона рассматривает ситуацию Дарьи и решает, что предпринять, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. У нас не так много спортсменок, и мы не можем разбрасываться своими воспитанниками. Для тренировочного процесса спортсменки были созданы все условия. Ей разрешалось работать с личным тренером. Мы предлагали Блашко тренироваться в команде “Б” вместе с Дарьей Юркевич и Динарой Алимбековой.
Надо понимать, что карантин накладывает не Белорусская федерация биатлона, а Международный союз биатлонистов. Мы можем только ходатайствовать о его снятии. Будем ли это делать, пока не решено. Хотим пообщаться с самой спортсменкой и обсудить нюансы. Принятие решения отложено до ближайшего заседания президиума», — говорится в заявлении Белорусской федерации биатлона, опубликованном на Sport.tut.by.