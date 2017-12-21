Александр Тихонов: Я умолял Юрьеву не колоться, но она доверилась проходимцам

Источник: Советский спорт

В своей предновогодней колонке он разгромил тренерский штаб сборной России, расставил точки над «i» в ситуации с допингом, а также покритиковал Антона Шипулина. «Советский спорт» приводит главные цитаты.

«НИ ЛОГИНОВ, НИ СТАРЫХ САМОСТОЯТЕЛЬНО НИЧЕГО НЕ ПРИНИМАЛИ»

Мне очень сложно судить о политике СБР, потому что я не в курсе дел. Давно мы не собирались правлением и не обсуждали текущие вопросы. Что творится на заключительном этапе подготовки к зиме, я также не обсуждал. В принципе люди отбыли дисквалификацию и не должны нести повторное наказание, но скорее всего их не будет в списке приглашённых спортсменов МОК. Старых, занимая с нулем 46-е места, говорит сама за себя своими результатами. Она сама себе выбрала этого тренера Королькевича, которого выгнала Беларусь (а также выгнала Польховского) и теперь пожинает плоды — три спортсменки уже занимали призовые места и остальные показывают результаты лучше. Мои друзья рассказывали, что многие и наши спортсменки уже признают, что система подготовки Королькевича нам не подходит. Единственное в чём ошиблись белорусы, это в том, что подобрали Лопухова. С его работой мужики не могут попасть даже в гонку преследования.

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Только в России спортсменка может сказать: «Я хочу тренироваться с Королькевичем». Ира, ты выбрала этот путь, но разве большие деньги, потраченные на этого специалиста, ради твоих 46-х мест? Больные — лежат в больнице, а выступают здоровые люди. На сегодня скажу прямо. Это проблема тренеров. Логинова мне искренне жаль. Я не сомневаюсь, что ни Логинов, ни Старых самостоятельно ничего не принимали. Это было чьё-то настойчивое пожелание.

«ГОЛОВА У ТРЕНЕРСКОГО ШТАБА НЕ НА МЕСТЕ»

Миронова ходом — лучшая. У неё хоть какой-то шанс есть при нормальной стрельбе, что она и доказала в Хохфильцене. Но её отправили на «Кубок Росавтодора» в Чайковский. Я могу сказать, что это ещё одно безголовое решение.

Всё, что сделал тренерский штаб, говорит о том, что у них голова не на месте.

Прежде всего это касается его руководителя, председателя тренерского совета Владимира Барнашова. А время уже упущено. С 2011 года он не ответил ни за один из провалов. Я обращаюсь прямо к Александру Михайловичу Кравцову с просьбой самому пресекать такие решения. Мы друзья по жизни, но в рабочих моментах компромисса быть не должно. Я помню, как Кравцов два года назад заступился за Дарью Виролайнен, которую несправедливо хотели отправить в резерв, так и сейчас мог бы защитить Миронову.

«АНТОН, МОЖЕТ ПОРА ВКЛЮЧИТЬ ГОЛОВУ?»

Люди боятся подсказать, потому что считают, что это им может навредить потом. Глядя на подрастающее поколение французов (чего стоит одна Жюстин Бреза), немцев (целая плеяда молодых биатлонисток), норвежцев (огромный прогресс Йоханнеса Бё). У нашего Шипулина данные не хуже, чем у Фуркада и Йоханнеса Бё, но он не реализует свой потенциал, а ходит по граблям Сергея Чепикова. Хорошо хоть Антон не удосужился ещё уйти в лыжные гонки или прыжки с трамплина. Антон, может пора включить голову? Тебе уже не 17 лет. С этими двумя тренерами, непонятно из какого вида спорта, ты продолжишь топтаться на месте. Есть слепая статистика. За последние восемь лет, как я ушёл, мы выиграли только две золотых медали Ванкувера на старом багаже нашего коллектива, в котором работало всего 11 человек, но все высочайшие профессионалы. При мне были скандалы, но были и результаты. А сейчас никого не критикуют, никого не увольняют, не наказывают за допинг, и мы стоим.

«ДАЖЕ ПРЕЗИДЕНТ СТРАНЫ ПРИЗНАЛ, ЧТО У НАС ПРОБЛЕМЫ С ДОПИНГОМ»

Из уст Жукова я уже слышал, что там (в Европе) наши враги. Но у меня есть возможность общаться с членами МОК, которые меня уважают и прислушиваются. Они спрашивают, почему у вас вся страна обсуждает допинг, в том числе люди, не имеющие отношения к спорту.

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Сколько было допинга, и кто за него ответил? Почему доклад Макларена мы не разгромили по всем пунктам, если там ложь? Почему не выдали находящиееся в следственном комитете пробы B за 2012−2015 годы? Не надо показывать пальцем на Америку, что происходит у них! Это их проблемы! Процентов 50 России находится без газа, а мы хвастаемся, что организовали «Южный поток» через Турцию.

Я спрашивал, кто отвечает в Олимпийском комитете за допинг? Ответили — никто. За какие функции отвечают работающие там 170 человек? Получить и раздать форму, провести по Кремлю?

Вы вспомните, сколько денег мы потратили на «Русские дома», где функционеры падали от спиртного и икры и спали на полу и под столами.

Мы позорились на весь мир, и я лично это видел. Сейчас выделяются неимоверные деньги ФМБА, а результат в плане фармакологического обеспечения нулевой. Но проблемы никуда не делись. Даже президент страны признал, что у нас были проблемы с допингом, а спортивные чиновники продолжают кричать, что это политический заказ. Есть правила, что уличённый спортсмен не может посещать спортивные сооружения, заходить на стадионы, легкоатлетические комплексы и в спортивные залы. У нас в Мордовии отстранённый Чёгин ходит и на стадион, и на соревнования. Получается мы это поощряем? Или на летнем чемпионате мира по биатлону дисквалифицированную на восемь лет Юрьеву видят на стрельбище. Она знала, что делала, я умолял её не колоться, но она поверила натуральным подонкам.

«ГРОСС НЕ ТЯНЕТ, КАК ТРЕНЕР»