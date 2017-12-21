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21 декабря, источник: Чемпионат.com

Тихонов: Почему мы не разгромили доклад Макларена, если там ложь?

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил реакцию Олимпийского комитета России и Минспорта РФ в ситуации с допуском российских спортсменов на Игры-2018 только под нейтральным флагом.

Источник: РИА "Новости"

«Из уст Жукова я уже слышал, что там (в Европе) наши враги. Но у меня есть возможность общаться с членами МОК, которые меня уважают и прислушиваются. Они спрашивают, почему у вас вся страна обсуждает допинг, в том числе люди, не имеющие отношения к спорту. Мне жаль эту пару фигуристов, которых пытали, патриоты они или нет? Это же катастрофа. Их задача тренироваться и выигрывать, а вы их тащите на телевидение и треплете им нервы. Они сидят растерянные. Я уже говорил, что лучше бы вы подумали, как вернуть из нищеты 30 миллионов россиян, как остановить катастрофу села, так как более 100 тысяч российских деревень прекратили существование. Ни одного шага не предпринято. Зато вся Средняя Азия переехала в Россию и русскому человеку уже не найти нормальной работы. В Конституции у нас нет ни слова о защите русских людей и защите русского языка. Идёт элементарное уничтожение коренного населения России.

Сколько было допинга, и кто за него ответил? Почему доклад Макларена мы не разгромили по всем пунктам, если там ложь? Почему не выдали находящиеся в Следственном комитете пробы B за 2012−2015 годы? Не надо показывать пальцем на Америку, что происходит у них! Это их проблемы! Процентов 50 России находится без газа, а мы хвастаемся, что организовали “Южный поток” через Турцию.

Я спрашивал, кто отвечает в Олимпийском комитете за допинг? Ответили — никто. За какие функции отвечают работающие там 170 человек? Получить и раздать форму, провести по Кремлю? Вы вспомните, сколько денег мы потратили на “Русские дома”, где функционеры падали от спиртного и икры и спали на полу и под столами. Мы позорились на весь мир, и я лично это видел. Сейчас выделяются неимоверные деньги ФМБА, а результат в плане фармакологического обеспечения нулевой. Но проблемы никуда не делись. Даже президент страны признал, что у нас были проблемы с допингом, а спортивные чиновники продолжают кричать, что это политический заказ. Есть правила, что уличённый спортсмен не может посещать спортивные сооружения, заходить на стадионы, легкоатлетические комплексы и в спортивные залы. У нас в Мордовии отстранённый Чёгин ходит и на стадион, и на соревнования. Получается мы это поощряем? Или на летнем чемпионате мира по биатлону дисквалифицированную на восемь лет Юрьеву видят на стрельбище. Она знала, что делала, я умолял её не колоться, но она поверила натуральным подонкам», — написал Тихонов на своём официальном сайте.

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