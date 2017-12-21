Скардино: Тренерский штаб сборной Беларуси правильно подвел биатлонисток к основным стартам КМ

«Если в прошлом сезоне готовились раздельно, по группам, то перед текущими стартами вся команда тренировалась вместе. Присоединился к нам и тренер Альфред Эдер, который ранее работал с белорусской командой. Вместе со старшим тренером Федором Свободой в межсезонье они подвели команду к основным стартам правильно. Для болельщиков это очевидно. Все убедились сейчас во Франции, какой шаг вперед сделала Ирина Кривко, добавили и другие девочки, — отметила Надежда Скардино.