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21 декабря, источник: БЕЛТА

Скардино: Тренерский штаб сборной Беларуси правильно подвел биатлонисток к основным стартам КМ

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб сборной Беларуси правильно подвел биатлонисток к основным стартам Кубка мира сезона-2017/2018. Такое мнение выразила член национальной женской команды Надежда Скардино в интервью корреспонденту БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Если в прошлом сезоне готовились раздельно, по группам, то перед текущими стартами вся команда тренировалась вместе. Присоединился к нам и тренер Альфред Эдер, который ранее работал с белорусской командой. Вместе со старшим тренером Федором Свободой в межсезонье они подвели команду к основным стартам правильно. Для болельщиков это очевидно. Все убедились сейчас во Франции, какой шаг вперед сделала Ирина Кривко, добавили и другие девочки, — отметила Надежда Скардино.

Спортсменка также рассказала о новой винтовке, которая позволяет ей по-прежнему метко стрелять, и о том, где проведет предстоящие новогодние праздники. После трех этапов Кубка мира сезона-2017/18 годов Надежда Скардино в общем зачете занимает 18-е место с 164 очками.

Лучшие стреляющие лыжники мира возобновят свои выступления после рождественских и новогодних каникул 4 января, когда в немецком Оберхофе стартует четвертый этап Кубка мира.

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