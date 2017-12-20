«Я полностью чист! Это скандал!»: Пихлера не пускают в Пхенчхан

МОК добрался и до него. Норвежский портал Sportblaset объясняет, почему бывшего тренера женской сборной России по биатлону не будет в Пхенхчане.

БЕЗ АККРЕДИТАЦИИ

Никто из тренеров и врачей, сопровождавшие российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи, не получит аккредитацию на Игры в Пхенчхане. Это означает, что тренер сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер не сможет присутствовать на Олимпийских играх-2018.

Все указывает на то, что ему не разрешат приехать Глава Союза биатлонистов Швеции Олле Далин

Вольфганг Пихлер был главным тренером женской сборной России по биатлону в 2011 — 2014 годах. Несколько его бывших подопечных — Ольга Зайцева и Яна Романова — были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх решением независимой комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) из-за нарушения антидопинговых правил. Это и стало причиной отказа в аккредитации.

СОЮЗ БИАТЛОНИСТОВ ШВЕЦИИ БЫЛ К ЭТОМУ ГОТОВ

— У нас нет конкретных данных о том, кого допустят, но, скорее всего, Вольфганг не получит аккредитацию на Олимпийские Игры. Конечно, мы будем ждать официального решения, но все указывает на то, что ему не разрешают приехать, — пояснил Sportbladet Олле Далин.

— Вы говорили с Вольфганом после релиза МОК?

— Я сразу же позвонил ему, когда узнал о пресс-релизе, и мы заранее знали, что это может произойти. Мы были готовы к этому, и теперь думаем, как поступать дальше.

— Есть ли возможность его кем-то заменить?

— Да, поскольку место Пихлера вакантно, мы сможем заявить другого специалиста. Вольфганг очень важен для команды на стрельбище и на трассе, поэтому замена нам просто необходима.

— Можете ли вы обжаловать это решение?

— Нет. CAS не будет рассматривать апелляцию, поскольку речь не идет о дисквалификация за допинг. МОК просто отказывает в выдаче аккредитации.

Sportbladet еще две недели назад сообщал, что Вольфганг Пихлер может быть не допущен на Олимпийские игры. Тогда немец заявил о непричастности к скандалу.

Я буду бороться за свои права, я полностью чист. Это скандал! Вольфганг Пихлер

Глава олимпийского комитета Швеции Питер Рейнебо жалеет, что такое решение было принято, но принимает его.