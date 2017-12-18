Биатлон, который мы теряем
«СЭ» подводит неутешительные итоги первого отрезка сезона, который принес сборной России одну бронзовую медаль в 20 гонках.
«СЭ» подводит неутешительные итоги первого отрезка сезона, который принес сборной России одну бронзовую медаль в 20 гонках.
Помните, когда последний раз российские биатлонисты побеждали на этапах Кубка мира? Это было 18 марта — тогда на заключительном в сезоне этапе в преследовании победил Антон Шипулин. За три этапа нынешнего сезона первых мест у нашей команды не было. Да что там первых — призовое и то одно. На счету все того же Шипулина. К 4 января, дню следующей гонки, которая пройдет в Оберхофе, безвыигрышная серия россиян достигнет 292 дней. И это очень грустно.
ОСОБЕННЫЙ ВИД СПОРТА?
Наш тренерский штаб говорит о положительной тенденции и точечном прицеле на Олимпийские игры.
— За три этапа наши девушки ни разу не попали даже в цветочную церемонию? — уточнил старший тренер женской сборной Сергей Коновалов в комментарии «СЭ» в Анси. — К этому можно относиться, как угодно. Вы вправе говорить, что это провал, но мы считаем иначе.
Не мне спорить с лучшими тренерскими кадрами страны. Им, безусловно, виднее. Не провал — о'кей. Хоть прорыв — как скажете. Но лыжники, например, тоже целенаправленно готовятся к Пхенчхану. Но это не мешает им брать медали на каждом этапе, а мужчинам по пять человек заезжать в топ-15. И это еще без отстраненных ребят. Сергей Устюгов, который
Ни во что не ставят Кубок мира в этом сезоне конькобежцы, но Денис Юсков — вот смешной — бьет рекорд мира. Выигрывали медали разных достоинств Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Наталья Воронина и Екатерина Шихова. Видимо, им просто не сказали, что в начале сезона делать этого нельзя.
Очень интересно, почему наш биатлон в этом смысле такой уникальный. Сезон у спортсменов, занимающихся им, длится всего четыре месяца. При этом декабрь и март считаются незначительными, поскольку один — втягивающий, а другой — уже после главного старта сезона. Январь — это подводка к чемпионату мира или Олимпийским играм. И только февраль
Вот зарубежные биатлонисты
Посмотрим на остальных. Сразу три девушки из Белоруссии уже были в призах на старте этого сезона. И ладно Дарья Домрачева — это суперзвезда, но победа Надежды Скардино и серебро Ирины Кривко, которая в прошлом году была 39-й в тотале Кубка мира — это, на мой взгляд, показатель работы тренерского штаба. И личный подиум в Корее
«ПОСЛЕДНИЕ
Не сомневаюсь, что во второй части сезона наша команда будет выступать лучше, чем в декабре. Но большой разброс результатов по ходу соревновательного года — это не то, что внушает оптимизм и доверие. Нет ощущения, что тренерский штаб четко контролирует этот волнообразный процесс. Повезет — всех более или менее отпустит и будет нам яркая эстафетная победа, как на ЧМ-2017. Нет — привет, провал. Как это было на безмедальном ЧМ-2016. По теории вероятности, после того, как в декабре на биатлонной рулетке выпадало исключительно черное, в
Вот что по поводу старта сезона думает профессор Илдус Гибадуллин — один из двух ученых в нашей стране, защитивших докторскую диссертацию по биатлону. Сейчас он директор Ижевского института физкультуры имени Александра Тихонова.
— Главную проблему я уже озвучивал в «СЭ»: наши тренеры работают точно так же, как и 20 лет назад.
Скорости такие же, какие были, когда их самих тренировали. Других методик у нас. Еще в сентябре наши наставники предоставили отчет, и я сказал: «Ребята, зимой нам ни видать ничего».
— Что вас насторожило?
— Последние
— Что ответили на ваши замечания на тренерском совете?
— Ничего. Меня выслушали — и все продолжилось дальше. Результаты с каждым годом падают, но ничего не меняется. Тренеры не могут понять, что биатлон теперь —
— Йоханнес Бе и Анастасия Кузьмина сейчас на пике формы. Это плохо?
— Мы невнятно начинаем сезон как раз
У нас все строится на объемах, объемах и еще раз объемах. Сколько уже ими загубили. Вот Подчуфарову перегрузили, организм спортсменки просто не выдержал. Что происходит в следующем сезоне? Ее грузят точно так же! Так как же ждать другого результата? У нас в стране море талантов. Но им не дают проявить себя.
ЧЕМУ УЧАТ В СБОРНОЙ?
В нашей основной сборной, в которой спортсмены должны расти и развиваться, биатлонисты порой напротив перестают прогрессировать. Результат, как правило, дают те, кто работает в альтернативных группах: Шипулин, Юрлова. При этом стоит
Российская сборная проседает функционально, и давно ходят разговоры, что хорошо бы взять крепкого лыжника — и научить его стрелять. Однако пока с этой задачей справиться пока тоже не удается. Алексей Слепов при хороших скоростях мажет много, пока по тому же пути идет Светлана Миронова. Практика показывает, что улучшение стрельбы в биатлоне — дело очень тонкое.
Но некоторым все же удается подобрать правильные ключики. Посмотрите на призера сочинской Олимпиады в лыжной эстафете Дениз Херман. В прошлом году процент точных попаданий у нее был — 73. А в этом — уже 82! Спортсменка преобразилась. В прошлом сезоне лучшим результатом немки было 18-е место, теперь в ее активе две победы.
— Это не чудо, — уверяет трехкратный чемпион мира и известный специалист по стрельбе Павел Ростовцев. — Если бы у нее процент вырос вдруг до 99 — это другое дело. А рост от 70 до 80 с копейками — нормальный процесс. Многое тут зависит от одаренности спортсменов. У нас тоже были похожие примеры. Ольга Пылева перешла в биатлон в юниорском возрасте — и уже через
СТРЕЛЬБА В ПОРЯДКЕ, А С ХОДОМ — БЕДА.
При этом в целом у нас в команде стрельба на уровне. У Шипулина — 90%, у Бабикова и Цветкова — 88. Все входят в десятку по этому показателю. В женской команде все те же 90 у Подчуфаровой. 88 у Акимовой и Сливко, 87 — у
Свежи в памяти и прошлые сезоны. На пике формы конкурентоспособны Акимова,
Возможно, дело в жесткой конкуренции в составе и вытекающему из нее отсутствию внимания к индивидуальным особенностям каждого спортсмена. Все разные, а работают по схожему плану. Одному такая нагрузка нормальна, второму та же недостаточна, а для третьего — перебор. А результата ждем от всех.
В женской сборной тренерский штаб стабильно меняется каждый год. И неизвестно, насколько подробно новые наставники вникают в наработки предшественников. Даже скромная и сдержанная Акимова недоумевала — в прошлом сезоне она работала с Виталием Норицыным, и они отлично поладили, а летом пришел Коновалов — и к его требованиям приходится привыкать до сих пор. Дай бог, в январе Татьяна побежит и все это забудется, но пока в ее комментариях очевидны нотки сомнения. Как и у еще целого ряда наших спортсменов.
«НЕ ИЩИТЕ НИКАКОЙ ЛОГИКИ».
Круговерть идет не только в тренерской среде. Формирование состава на этапы — это абсолютная загадка. За последние годы было столько решений, не поддающихся объяснениям, что, казалось бы, уже пора привыкнуть. Но
Туда попали Юрлова и Акимова. Тут нет вопросов. На остальные четыре места претендовали пятеро:
— 30-летняя Ирина Старых, которая провела в сезоне три личных гонки — и выше 46 места не поднималась;.
— 23-летняя Виктория Сливко, которая пробежала четыре гонки и в лучшей стала 27-й.
— ровесница Сливко Ульяна Кайшева, лидирующая к Кубке IBU, но в Кубке мира в сезоне не выступавшая;.
— 28-летняя Дарья Виролайнен — она выступила в трех гонках в Эстерсунде и в одной из них вошла в 50 первых, а потом отправилась на Кубок IBU, где показывала неровные результаты — от второй до 18-й позиций;.
— 23-летняя Светлана Миронова, которая, как и выше перечисленные занимала 40−50-е места, но отличалась скоростью на лыжне. А в спринте в Хохфильцене россиянка промазала всего раз — и сразу же вошла в десятку. Сейчас она — третья в команде по очкам, заработанным на Кубка мира.
Кто оказался единственным лишним? Миронова…
— Это было сложное решение, — сообщил журналистам Коновалов. — Вика и Света сейчас примерно в одинаковых ситуациях. Но мы приняли решение, что именно Света сможет достойно представить нашу команду на «Ижевской винтовке» и, как минимум, отобраться на чемпионат Европы, а, как максимум, вернуться на Кубок мира.
Только вдумайтесь. «Она сможет достойно представить нашу команду на… «Ижевской винтовке». Мы обсуждали эту нелепейшую ситуацию с коллегой в Фейсбуке, и один из комментариев оставила Ольга Подчуфарова: «Не ищите логики вообще нигде, наши с ней не знакомы».
Окончательно все запутал Владимир Барнашов.
— Как председатель тренерского совета объясните, почему принято именно такое решение, — обратился я к нему.
— Миронова и Сливко должны были вместе поехать на «Ижевскую винтовку». Но тренеры решили Викторию оставить. На «Ижевской винтовке» у нас еще будет отбор на чемпионат Европы.
Основная задача Мироновой — попасть на Олимпийские игры, но она также сохраняет возможность квалифицироваться на ЧЕ. Если вдруг не отберется в Пхенчхан.
— Все равно не понимаю. Миронова — третья в команде по набранным в Кубке мира очкам. Почему она осталась крайней?
— Так ее никто же не исключает из команды! После Нового года она вернется на этапы Кубка мира.
— А если у нее не получится на «Ижевской винтовке»?
— Почему не получится? У нее получится уже потому, что она входит в четверку, которая точно остается на январские этапы. Все, спасибо.
Барнашов отключил телефон, а я так и понял логики. Подчуфарова, вероятно, права. Но Ольге от этого едва ли легче. Спортсменка уже вынуждена отказаться от борьбы за попадание на Олимпийские игры. И не факт, что теперь она в свои 25 лет вообще решит продолжать карьеру. Если так, наш биатлон потеряет еще одну важную частичку, которых с каждым сезоном остается все меньше и меньше.
ВЛАДИМИР ИВАНОВ