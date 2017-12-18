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18 декабря, источник: БЕЛТА

Белоруска Ирина Кривко поднялась на 19-е место в общем зачете Кубка мира по биатлону

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две белорусские биатлонистки входят в топ-20 общего зачета Кубка мира после трех этапов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ирина Кривко, занимавшая перед этапом в Анси 31-е место, имея лишь 60 зачетных баллов, поднялась на 19-ю позицию. Во Франции Ирина впервые в карьере сумела стать призером в личных гонках, заняв второе место в масс-старте. Кроме того, она была 13-й в спринте и 19-й в гонке преследования. Сейчас в активе Ирины Кривко 164 очка.

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Столько же у еще одной белорусской биатлонистки Надежды Скардино, которая не смогла выйти на лыжню в Анси из-за простуды.

В этом этапе не принимала участия и трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева — лидер белорусской сборной провела на прошлой неделе тренировочный сбор в Италии. Сейчас у Дарьи 135 зачетных баллов, она занимает 23-е место в кубковом зачете. Его возглавляет представительница Словакии Анастасия Кузьмина — 302 очка, на второй позиции француженка Жюстин Бреза — 296, третье место занимает финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен — 281.

В Кубке наций среди женщин лидирует сборная Германии (2380), вслед за которой находятся команды Украины (2222) и Франции (2178). Белорусская дружина имеет 1919 очков, занимая 7-е место.

У мужчин все дальше отрываются от соперников француз Мартен Фуркад (432 очка) и норвежец Йоханнес Бё, у которого на 20 баллов меньше. Третьим идет словенский спортсмен Яков Фак, набравший 306 очков. Из представителей Беларуси зачетные баллы имеет только Роман Елётнов — 8, который занимает 69-е место в генеральной классификации.

В Кубке наций впереди Норвегия (2439), на второй позиции Германия (2352), на третьем месте Франция (2318).

Сейчас у лучших биатлонистов планеты наступил традиционный рождественско-новогодний перерыв, а следующий этап Кубка мира пройдет с 4 по 7 января в немецком Оберхофе.

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