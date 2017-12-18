Черепашьи бега: российский биатлон буксует перед Олимпиадой

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Во французском Анси завершился третий этап Кубка мира по биатлону, и наступил двухнедельный новогодний перерыв. Три больших соревновательных уикенда дали представление о готовности сборных к Олимпийским играм в Пхенчхане, а российские биатлонисты, к сожалению, не дают пока повода для больших медальных надежд.

За 18 гонок отечественные спортсмены завоевали лишь одну бронзу, пару раз финишировали в «цветах» и изредка заезжали в десятку сильнейших. Вот и весь скудный урожай первой трети Кубка мира.

Никто не спорит, что в олимпийский сезоне все силы команд брошены не подготовку к главному старту четырехлетия, и борьба за Большой хрустальный глобус отходит на второй план. Однако остальные сборные показали лучшую готовность нежели россияне. Наши ближайшие соседи белорусы уже завоевали три медали, причем успехов добивалась не только Дарья Домрачева. В женском масс-старте в Анси серебро выиграла Ирина Кривко, опередившая в борьбе за высокое место таких мастодонтов современного биатлона, как Анастасия Кузьмина и Лаура Дальмайер.

К слову, именно в масс-старте во Франции у девушек появился первый ощутимый шанс выиграть медаль, но Екатерина Юрлова-Перхт допустила на последнем огневом рубеже один лишний промах и была отброшена в конец десятки сильнейших.

Единственную бронзу за три этапа закономерно выиграл лидер мужской российской команды Антон Шипулин в своей любимой гонке преследования. Он по традиции мастерски прошел дистанцию, допустил лишь один промах и поднялся с шестого места на третье. Мало того, на медаль претендовал и еще один россиянин Александр Логинов, но в финишной разборке Шипулин оказался быстрее своего товарища по команде на две десятые секунды. Остальные биатлонисты дружно завершили гонку на 23-м, 24-м и 25-м местах.

Шипулин — единственный в российской команде, кто по праву находится в элите.

Очевидно, что Антон не показывает своих лучших скоростей и результатов, но даже в такой форме он умудрился подняться на пятое место в общем зачете Кубка мира. Это и есть общий высокий класс атлета, которым у нас обладает, к сожалению, только один человек.

Вот и весь печальный итог первой трети сезона, и даже в эстафетах, где у России всегда есть претензии на медаль, ничего не получилось. А ведь еще в феврале этого года на чемпионате мира в Хохфильцене российский мужской квартет выиграл золото, опередив грозных французов во главе с Мартеном Фуркадом.

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Главной проблемой всех без исключения россиян стало отсутствие скорости на лыжне.

И девушки, и мужчины проигрывали ходом лидерам по две минуты на 10 километрах, что сразу же поднимает вопрос к функциональной готовности и всей летней подготовке к сезону. Представители российской сборной продолжают успокаивать болельщиков, говоря о целенаправленной подготовке к Олимпиаде. Мол, именно к февралю спортсмены разбегаются и уж тогда точно поборются за медали.

Какие-то проблески приличной скорости появились лишь в Анси — разбегался Логинов, добавил Шипулин и неплохо себя чувствует Юрлова. Шипулин заявлял, что, наконец, пробил своеобразную невидимую стену и разбегался после тяжелых предсезонных нагрузок. Казалось бы, все эти нечеловеческие усилия начали давать плоды.

Вот только форма пришла не вовремя — непосредственно перед большим перерывом.

Специфика циклических видов в том и заключается, чтобы выйти на пик в нужный момент, а вышло, что некоторые российские биатлонисты изрядно добавили в скорости, но соревнований нет — перерыв. Рождественская гонка не в счет.

В целом, целенаправленная подготовка к Олимпиаде, о чем заявляет российский тренерский штаб, вызывает ассоциации с велоспортом. Особенно в нулевых в шоссейных велогонках была очень распространена стратегия точечной подготовки к определенному Гранд-туру. Спортсмен не показывал никаких выдающихся результатов ни до, ни после главной гонки и использовал остальные старты в качестве подготовки к единственной в сезоне цели, накатывая соревновательные километры.

Это приносит отдачу, если гонщик действительно подходит к главному старту на пике, но всегда есть опасность, что можно в него не попасть, промахнувшись буквально на несколько дней. Правда, в велоспорте задействованы технологии и разработки на качественно ином уровне — он уже давно превратился не только в борьбу гонщиков на трассе, но и в соревнование методик и технических разработок.

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В биатлоне подобные вещи не всегда проходят, и именно поэтому лидеры хорошо выступают на протяжении почти всего сезона, понимая, что, если бросить на алтарь главного старта результаты других состязаний, пути назад уже не будет, и любая осечка поставит крест на всем сезоне.

Российские биатлонисты изрядно рискуют в этом отношении, так как гарантий на Олимпиаде пока еще нет никаких — до нее полтора с лишним месяца, а здесь и сейчас Фуркад и Йоханнес Бё разносят в клочья всех соперников, и что-то подсказывает, что и в Пхенчхане они будут также сильны. Да и немцы не так много отстают от дуэта лидеров, периодически заезжая на пьедестал.

Ка раз у сборной Германии четко прослеживается уклон на Олимпиаду, где спортсмены надеются выйти на пик формы, но и на этапах Кубка мира они не проигрывают по две минуты ходом. Проще говоря, биатлонисты поддерживают достаточно высокий уровень подготовки с расчетом добавить в феврале.