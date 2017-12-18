Подчуфарова: Не ищите логики вообще нигде, наши с ней не знакомы

«Мне вот интересно, неужели Миронову действительно отправят на Ижевку, где ей надо будет бежать заведомо проигрышную с её стрельбой индивидуальную гонку и «отбираться на чемпионат Европы», а Старых возьмут сразу в Оберхоф? Или всё-таки здравый смысл ещё не окончательно сдал позиции в женском биатлоне? У Мироновой был заезд в десятку. У Старых не было даже в топ-40 к тому же ей закрыт Пхёнчхан. То есть даже гипотетически «ради олимпийской эстафеты» это не нужно. Нафига ж?