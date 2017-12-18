Подчуфарова: Не ищите логики вообще нигде, наши с ней не знакомы
Биатлонистка сборной России Ольга Подчуфарова призвала не искать логику в действиях руководства команды.
Биатлонистка сборной России Ольга Подчуфарова призвала не искать логику в действиях руководства команды.
Так спортсменка отреагировала на пост спортивной журналистки Елены Копыловой о формировании женской команды на январские этапы Кубка мира.
«Мне вот интересно, неужели Миронову действительно отправят на Ижевку, где ей надо будет бежать заведомо проигрышную с её стрельбой индивидуальную гонку и «отбираться на чемпионат Европы», а Старых возьмут сразу в Оберхоф? Или
Тем временем Жюстин Бреза в 21 год финиширует с флагом на домашнем этапе Кубка мира, — написала Копылова на своей странице в «Фейсбук».
«Не ищите логики вообще нигде, наши с ней не знакомы», — прокомментировала пост биатлонистка Ольга Подчуфарова.