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18 декабря, источник: Чемпионат.com

Подчуфарова: Не ищите логики вообще нигде, наши с ней не знакомы

Биатлонистка сборной России Ольга Подчуфарова призвала не искать логику в действиях руководства команды.

Источник: РИА "Новости"

Так спортсменка отреагировала на пост спортивной журналистки Елены Копыловой о формировании женской команды на январские этапы Кубка мира.

«Мне вот интересно, неужели Миронову действительно отправят на Ижевку, где ей надо будет бежать заведомо проигрышную с её стрельбой индивидуальную гонку и «отбираться на чемпионат Европы», а Старых возьмут сразу в Оберхоф? Или всё-таки здравый смысл ещё не окончательно сдал позиции в женском биатлоне? У Мироновой был заезд в десятку. У Старых не было даже в топ-40 к тому же ей закрыт Пхёнчхан. То есть даже гипотетически «ради олимпийской эстафеты» это не нужно. Нафига ж?

Тем временем Жюстин Бреза в 21 год финиширует с флагом на домашнем этапе Кубка мира, — написала Копылова на своей странице в «Фейсбук».

«Не ищите логики вообще нигде, наши с ней не знакомы», — прокомментировала пост биатлонистка Ольга Подчуфарова.

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