Ольга Зайцева: Поначалу я была за бойкот
Как Ольга Зайцева следила за
Как Ольга Зайцева следила за
«БИАТЛОН СМОТРЮ СПОКОЙНО»
— Гляди — машина олимпийская! — оборачиваются прохожие на Шаболовке, глядя на припаркованный у одного из местных пабов «Мерседес». Точно — тот самый белый внедорожник, который Ольге Зайцевой вручили за медаль Олимпиады в Сочи. Точнее — за серебро в эстафете. Как и всем остальным призерам из нашей команды. Даже наклейка на капоте осталась — видимо, Зайцева решила не снимать.
— Впервые пришла сюда в прошлом году, но тогда все было скромнее, — признается Ольга. — Сейчас вон — и винтовку лазерную принесли, и конкурсы разные устраивают. Интересно!
К винтовке, кстати, очередь — желающих попробовать поразить электронные мишени с расстояния в 10−15 метров тут полный зал! Главный конкурс — выложить из отстрелянных гильз
В общем, весело! В том числе, в перерыве между гонками.
Но во время гонок — все внимание только на экран.
Женский
— Вы неэмоциональный болельщик? — интересуюсь у Ольги, когда все закончено, а Шипулин остается четвертым.
— Смотря, в каком случае. За сына, например, болею так, что успокаивать приходится! — смеется двукратная олимпийская чемпионка. — Но биатлон смотрю спокойно. Опыт сказывается. Я ведь многое знаю, многое могу предугадать. Вижу, что происходит — понимаю, что случится через минуту и чем все закончится. Так что особого азарта нет.
— И когда поняли, что Шипулин останется без медали?
— На четвертом круге, перед последним рубежом. Было видно, как тяжело он идет по дистанции. Тут уже ничего не поделаешь. Силы на финиш из ниоткуда не возьмутся, и при чистой стрельбе основных конкурентов Антон не смог бы зацепиться за подиум. Так, в общем, и вышло.
«НАДО ПОКАЗАТЬ ЗУБЫ»
— У нас в женской сборной всего две девушки отобрались в
— Проблемы есть — очевидно. Но, думаю, это временно. Девушки постепенно набирают форму. Разгоняются от старта к старту. Результаты растут — у той же Юрловой.
— Пока же до хорошей формы далеко?
— Хорошая форма — когда первой бежишь и стреляешь на ноль. Такого мы пока не видим.
— Не долго ли наша команда разгоняется? Уже три этапа прошло! Помнится, вы в декабре всегда за победы боролись.
— Потому меня и называли «декабристкой», — смеется Ольга. — В то время у нас было много сильных спортсменок. И все выходили на пик формы
— А что изменилось? Просто поколение не удалось?
— Так нельзя рассуждать. Каждый живет в своем времени, со своей реальностью. Точно знаю, что нынешние девочки также много работают и также хотят побеждать, как и иностранные спортсменки. Просто не все получается.
— У мужской команды тоже не все ладно — всего один подиум.
— Думаю, мешает давление, которое все испытывают
— Он, кстати, признался, что еще не решил — поедет ли на Игры в Корею. Вы как думаете — стоит ехать?
— Меня ведь эта история тоже коснулась. И поначалу я была за бойкот. Но это — эмоции. Потом послушала, что говорят другие. Посмотрела на ребят. Попробовала поставить себя на их место — и поняла, что это очень непросто! Для многих эта Олимпиада будет первой в жизни. Все очень много для нее работали. И тут — бац! — случилось такое. Не ехать? Думаю, ехать
— Назло всем остальным?
— Для себя. Необязательно — назло. Хотя