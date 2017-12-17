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17 декабря, источник: Советский спорт

Ольга Зайцева: Поначалу я была за бойкот

Как Ольга Зайцева следила за масс-стартами в компании простых болельщиков и корреспондента «Советского спорта».

Источник: Советский спорт

«БИАТЛОН СМОТРЮ СПОКОЙНО»

— Гляди — машина олимпийская! — оборачиваются прохожие на Шаболовке, глядя на припаркованный у одного из местных пабов «Мерседес». Точно — тот самый белый внедорожник, который Ольге Зайцевой вручили за медаль Олимпиады в Сочи. Точнее — за серебро в эстафете. Как и всем остальным призерам из нашей команды. Даже наклейка на капоте осталась — видимо, Зайцева решила не снимать.

— Впервые пришла сюда в прошлом году, но тогда все было скромнее, — признается Ольга. — Сейчас вон — и винтовку лазерную принесли, и конкурсы разные устраивают. Интересно!

К винтовке, кстати, очередь — желающих попробовать поразить электронные мишени с расстояния в 10−15 метров тут полный зал! Главный конкурс — выложить из отстрелянных гильз какую-нибудь забавную картинку. Зайцева — главный судья. Тройке лучших — призы.

В общем, весело! В том числе, в перерыве между гонками.

Но во время гонок — все внимание только на экран.

Женский масс-старт — очередной повод для грусти. Мужской — другое дело! Зайцева, сидя за центральным столом с маленьким сынишкой на коленях, за происходящим следит молча.

— Вы неэмоциональный болельщик? — интересуюсь у Ольги, когда все закончено, а Шипулин остается четвертым.
— Смотря, в каком случае. За сына, например, болею так, что успокаивать приходится! — смеется двукратная олимпийская чемпионка. — Но биатлон смотрю спокойно. Опыт сказывается. Я ведь многое знаю, многое могу предугадать. Вижу, что происходит — понимаю, что случится через минуту и чем все закончится. Так что особого азарта нет.

— И когда поняли, что Шипулин останется без медали?
— На четвертом круге, перед последним рубежом. Было видно, как тяжело он идет по дистанции. Тут уже ничего не поделаешь. Силы на финиш из ниоткуда не возьмутся, и при чистой стрельбе основных конкурентов Антон не смог бы зацепиться за подиум. Так, в общем, и вышло.

«НАДО ПОКАЗАТЬ ЗУБЫ»

— У нас в женской сборной всего две девушки отобрались в масс-старт. Все так плохо?
— Проблемы есть — очевидно. Но, думаю, это временно. Девушки постепенно набирают форму. Разгоняются от старта к старту. Результаты растут — у той же Юрловой. Кто-то набирается опыта, поскольку впервые бежит в Кубке мира. Скоро все будут чувствовать себя более уверенно, внутренне успокоятся, и у нас появится больше поводов надеяться на медали.

— Пока же до хорошей формы далеко?
— Хорошая форма — когда первой бежишь и стреляешь на ноль. Такого мы пока не видим.

— Не долго ли наша команда разгоняется? Уже три этапа прошло! Помнится, вы в декабре всегда за победы боролись.
— Потому меня и называли «декабристкой», — смеется Ольга. — В то время у нас было много сильных спортсменок. И все выходили на пик формы по-разному. Кто-то — в декабре, потом — в марте. Кто-то — в январе, другие — в феврале. Из-за этого не так бросалось в глаза, если у отдельной девочки результаты падали. Потому что остальные все равно боролись за призы. Сейчас все иначе. Основное внимание приковано к одной Юрловой. Большинство других девочек — молодые. Не в плане возраста, а в плане опыта в Кубке мира. Им нужно больше времени, чтобы выйти на пик.

— А что изменилось? Просто поколение не удалось?
— Так нельзя рассуждать. Каждый живет в своем времени, со своей реальностью. Точно знаю, что нынешние девочки также много работают и также хотят побеждать, как и иностранные спортсменки. Просто не все получается.

— У мужской команды тоже не все ладно — всего один подиум.
— Думаю, мешает давление, которое все испытывают из-за известных событий. Конечно, с этим надо справляться, стараться об этом не думать, но это только говорить легко. На деле все равно отвлекаешься, а психологически с этим бороться тяжело. Впрочем, ребята все равно прибавляют. Вот, Шипулин здорово этап провел.

— Он, кстати, признался, что еще не решил — поедет ли на Игры в Корею. Вы как думаете — стоит ехать?
— Меня ведь эта история тоже коснулась. И поначалу я была за бойкот. Но это — эмоции. Потом послушала, что говорят другие. Посмотрела на ребят. Попробовала поставить себя на их место — и поняла, что это очень непросто! Для многих эта Олимпиада будет первой в жизни. Все очень много для нее работали. И тут — бац! — случилось такое. Не ехать? Думаю, ехать все-таки надо. Чтобы показать зубы. Чтобы доказать, что мы все равно — лучшие.

— Назло всем остальным?
— Для себя. Необязательно — назло. Хотя кому-то и такой настрой помогает.

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